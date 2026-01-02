約2200万円で落札されたキャラクター「ラブブ」のフィギュア、恋愛ゲームの“推し”とリアルデートができる「コスプレ依頼」――中国若者の間で過熱している“感情消費”とは一体…？ その実情とワケを探った。

■“推し”とのリアルデート！？ 「心の拠り所」が欲しいだけ…

「かわいい子、見つけた〜！」中国・天津市の街中、彫りが深い顔立ちにはっきりとした目元、紫色の髪の“イケメン青年”がギュっと女性を抱き寄せ、「はい、プレゼントだよ」とピンク色のバラを差し出す。さらに「荷物が重いでしょう、持ってあげようか？」と手を差し伸べる。

出会って数分、きめ細かな気遣いで女性をリードする“イケメン青年”は彼氏…ではなく恋愛ゲームの男性キャラクターに扮したコスプレイヤー。2人は今日が初対面。そしてどちらも「女性」だ。

これは、中国の若い女性の間で人気の「コスプレ依頼」と呼ばれる新しいサービスのワンシーン。コスプレイヤーが「1日限定の彼氏」となり、依頼者と街中でデートする。安全面の理由から女性同士のケースが一般的で、「デート1回で約2万円」と安くないものの、人気コスプレイヤーは半年先まで予約が取れないという。

この日、デートを満喫していたのは女子高校生の劉さん（仮名・17）。移動中はずっと手をつなぎ、カフェでは顔を近づけケーキを食べさせ合う。さらにデートの最後には、大好きなキャラクターの仕草を忠実に再現した“彼氏”からプロポーズを受けた。出会いからプロポーズまでをギュっと1日に詰め込んだ濃密な時間だ。

劉さんは「コスプレ依頼」は“心の拠り所”だという。家庭環境に悩み、勉強のプレッシャーに押し潰されそうな日々から、この時だけは解放される。「あまり人から愛されていないと、孤独感を感じることがあります。でも、この時間だけは現実から逃げ出すことができます。一種の“拠り所”になっているんです」

■“感情消費”で心を満たす中国の若者

「コスプレ依頼」は2025年、中国の若者の消費トレンドとなった“感情消費”の1つだ。実用性や価格、アフターサービスなどを考慮し費用対効果の高い商品を選ぶ“理性消費”に比べ、“感情消費”は多少、不便や非効率があっても「癒やされるモノ」や「心が満たされるコト」にお金を使う消費スタイルを指す。

2025年9月に上海市青少年研究センターなどが発表した「2025年 Z世代感情消費リポート」によると、中国の若者の9割以上が「“感情的価値”を重視している」と回答。具体的には、「ぬいぐるみ」「テーマパーク同行」「AI恋人」などが人気となっている。

■体験！“お姫様抱っこ”で山登り

中国社会を席巻した“感情消費”は、世界遺産の名峰でも。9月、私たちは山東省・泰山で「登山の付き添い」というユニークなサービスを体験した。

山の麓に現れたのは、陸上部出身の屈強な青年。「荷物は僕が持つよ」という彼の言葉に甘え、重い機材の入ったリュックを預ける。山頂への道に立ちはだかるのは、約4000段の急な階段。「疲れた？」と時に手を引いてリードをしてくれる姿が頼もしい。さらに急な坂では“お姫様抱っこで駆け上がってくれる”という、まさに超VIP待遇もあった。

一日あたりの料金は約1万円。利用者は未婚の女性が多いという。ある女性は「1人では上まで登れなかった。彼らは心理的にサポートしてくれる」と話す。“心を満たす”かたちは様々だ。

■“感情消費”の象徴「ラブブ」…その人気のワケは“不完全な見た目”

こうした“感情消費”ブームの象徴になったのが、ギザギザの歯が特徴的な中国発のキャラクター「ラブブ」だ。「ラブブ」は海を越え日本でもZ世代の心をつかんだ。ただ、中国での人気ぶりは桁外れだ。あるオークションで“等身大フィギュア”が日本円で約2200万円で落札され、大きな話題となった。ファンの女性は「包装を開けるのが惜しいくらい好き。仕事でイライラしても、家に帰って『ラブブ』を見れば気持ちが落ち着く」と満面の笑みを浮かべ話した。何が人々をそこまで惹きつけるのだろうか。

人気のワケは“不完全な見た目”。一見、奇妙で悪巧みをしているかのような表情が“完璧ではない”自分自身を投影しているようだ…と共感を呼んでいる。中国SNSでは「どんなに生活がつらくても、ラブブのように歯をむき出しにして笑いたい」「自分自身が醜くても、ラブブのように愛されたい」など「ラブブ」の“感情的な価値”に共鳴する投稿が相次ぎ、『ラブブのように生きたい』というハッシュタグ付きの投稿は2000万回を超えて閲覧され、拡散された。

中国国営テレビは“感情消費”について「国内需要を押し上げる潜在力がある」と報じ、国としても内需拡大に繋げたい狙いだ。しかしその裏には、若者の苦悩が潜んでいる。

中国の若者に詳しい北京在住ジャーナリストの斎藤淳子さんは、若者が“感情的価値”を渇望する背景には“極度のストレス社会”があると指摘する。

「中国はあまりにも変化が速いから、明日がどうなるかわからない。だからこそ親が『勉強しなさい』『一番、確実な道に行きなさい』と子供に圧力をかけてしまう。その結果、親子の溝が広がっているのです」

親子の関係悪化から人間不信に陥り、“孤独”を感じる人が増えているという。さらに、“良い大学に行く＝成功”という画一化されたビジョンを皆が持つ中で、学歴至上主義の波は止まらない。

斎藤さんは最近、中国で「テスト（合格製造）工場」と呼ばれる超スパルタ学校が増えていると話す。

「めちゃくちゃ大変だそうですよ。トイレに行く時間もない、食堂までも走っていく、その間も単語を覚えなきゃいけないという…」