【明日から】Amazon 初売りで柔軟剤やボディソープなどの日用品がSALEに
「Amazon スマイルSALE 初売り」が、2026年1月3日（土）9時から開催されます。今回は事前に公開されているセール予定商品の中から、日用品をピックアップ。お得にまとめ買いするチャンスです！

気になる商品は「ほしい物リスト」に追加しておけば、セール開始後すぐに購入できて便利ですよ。

「レノア リセット セラム 柔軟剤」ホワイトピーチ＆カモミールの香り


レノア

レノア リセット セラム 柔軟剤 ホワイトピーチ＆カモミール 詰め替え 1150mL [大容量]

「レノア オードリュクス お洗濯の香り付けビーズ」ホワイトムスク&アプリコットの香り


レノア

レノア オードリュクス [新モデル] Eternal お洗濯の香り付けビーズ ホワイトムスク&アプリコットの香り 詰め替え 1600mL [大容量] 柔軟剤と一緒に使って香り長続き

12週間香り長続き。「レノア オードリュクス 香り付け専用ビーズ」


レノア

レノア Lenor オードリュクス 香り付け専用ビーズ マインドフルネスシリーズ リラックス 詰め替え 855mL

「レノア 煮沸レベル消臭 抗菌ビーズ」クリーンフレッシュの香り


レノア

レノア 煮沸レベル消臭 抗菌ビーズ 消臭+防カビ クリーンフレッシュ 詰め替え 1410mL [大容量] 柔軟剤と一緒に使って効果長続き

モコモコの泡で出てくる。Dove（ダヴ）のボディソープ


Dove

Dove(ダヴ) ビューティーモイスチャー しっとり 泡ボディーソープ(泡ボディウォッシュ) 詰め替え 大容量 750g フローラルソープの香り 保湿

GUMの薬用ハミガキ 120g×2個+おまけ付き


GUM(ガム)

GUM(ガム)プラス【医薬部外品】 デンタルペースト 薬用ハミガキ [ハーブミント] 120g×2個+おまけ付き

GUMの歯間クリーナー 30本入×4個パック+おまけ付き


GUM(ガム)

GUM(ガム) 歯周プロケア ソフトピック カーブ型 歯間ブラシ やわらか ゴムタイプ ケース付き [サイズ:SSS~S 細いタイプ] 30本入×4個パック+おまけ付き

リステリンのマウスウォッシュ 1000ml×2個


LISTERINE(リステリン)

【まとめ買い】 LISTERINE(リステリン) オリジナル 1000ml×2個 マウスウォッシュ 殺菌 強刺激 口臭 歯肉炎 予防 医薬部外品 薬用 ビタードライ味

密着ジェルが汚れを分解。スクラビングバブルのトイレクリーナー


スクラビングバブル (Scrubbing Bubbles)

スクラビングバブル (Scrubbing Bubbles) トイレ掃除 超強力トイレクリーナー 400g×3本 お掃除用手袋つき トイレ洗剤 黒ずみ トイレ 掃除 除菌 洗浄 まとめ買い 洗剤

サラッとした洗い上がり。NILEのスカルプシャンプー


Nile

NILE 濃密泡スカルプシャンプー メンズ アミノ酸シャンプー ノンシリコン (LAFRANCE（ラフランス）の香り)

傷んだ毛先やパサつきをダメージ補修。ダイアンDXの詰め替え用


Diane(ダイアン)

Diane(ダイアン) 【大容量】シャンプー [ダメージ補修] フローラル&ベリーの香り ダイアンDX エクストラダメージリペア 詰め替え 1000ml

毛穴の黒ずみが気になる方へ。しっかりメイクも簡単に落ちるクレンジングバーム


パーフェクトワンフォーカス

パーフェクトワンフォーカス PERFECT ONE FOCUS スムースクレンジングバーム 75g (スムースクレンジングバームディープブラック(単品))

厚手でやわらか。ノンアルコール除菌用のウェットティッシュ


シルコット

シルコット 【厚手やわらかシート】 ウェットティッシュ お買得 344枚 ノンアルコール除菌 詰替 【Amazon.co.jp限定】

ビーレジェンドのホエイプロテイン「ベリベリベリー風味」


ビーレジェンド(be LEGEND)

ビーレジェンド ホエイ プロテイン ベリベリベリー風味 ベリー ミックスベリー WPC ビタミン 国内製造 1kg

溶出スピード3倍。DHCの「速攻ブルーベリー」


DHC

速攻ブルーベリー 30日分

3種の活性菌配合でおなかの調子を整える。「ビオスリーHi錠」


ビオスリー

【Amazon.co.jp 限定】ビオスリーHi錠 570錠【指定医薬部外品】整腸剤 [酪酸菌/糖化菌/乳酸菌 配合] 錠剤タイプ [腸内フローラ改善/腸活] 便秘や軟便に

現役アスリートが開発。X-PLOSIONの「ミルクチョコレート味」


X-PLOSION（エクスプロージョン）

エクスプロージョン プロテイン 3kg ホエイプロテイン ミルクチョコレート味 WPC X-PLOSION 日本製造

その他のおすすめ商品


MamyPoko

【パンツ ビッグより大きいサイズ】マミーポコ パンツ ドラえもん オムツ(13~28kg)66枚(22枚×3)〔ケース品〕【Amazon.co.jp 限定】

by Amazon

by Amazon ソフトパック 保湿ティッシュ FSC認証紙 300枚100組 (3枚重ね) × 15パック入

アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA)

アイリスオーヤマ 使い捨てカイロ ミニ 貼る 120枚 日本製 ぽかぽか家族

アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA)

[アイリスオーヤマ] 不織布マスク プリーツ 大容量 120枚入 小さめサイズ 幅14.5センチ 耳が痛くならない ホワイト 白 【Amazon.co.jp限定】

ポイントアップキャンペーンのエントリー受付中


キャンペーン期間中、エントリーして合計10,000円以上のご購入を対象にポイント還元率がアップします。

→ キャンペーンのエントリーはこちら


※上記の商品情報は変更になることがあります。詳細はそれぞれの販売ページでご確認ください
※セールの詳細および表示価格についてはセール規約、各商品の詳細ページをご確認ください
