【明日から】Amazon 初売りで柔軟剤やボディソープなどの日用品がSALEに
「Amazon スマイルSALE 初売り」が、2026年1月3日（土）9時から開催されます。今回は事前に公開されているセール予定商品の中から、日用品をピックアップ。お得にまとめ買いするチャンスです！
気になる商品は「ほしい物リスト」に追加しておけば、セール開始後すぐに購入できて便利ですよ。
→「Amazon スマイルSALE 初売り」はこちら
キャンペーン期間中、エントリーして合計10,000円以上のご購入を対象にポイント還元率がアップします。
→ キャンペーンのエントリーはこちら
※上記の商品情報は変更になることがあります。詳細はそれぞれの販売ページでご確認ください
「レノア リセット セラム 柔軟剤」ホワイトピーチ＆カモミールの香り
「レノア オードリュクス お洗濯の香り付けビーズ」ホワイトムスク&アプリコットの香り
12週間香り長続き。「レノア オードリュクス 香り付け専用ビーズ」
「レノア 煮沸レベル消臭 抗菌ビーズ」クリーンフレッシュの香り
レノア 煮沸レベル消臭 抗菌ビーズ 消臭+防カビ クリーンフレッシュ 詰め替え 1410mL [大容量] 柔軟剤と一緒に使って効果長続き
モコモコの泡で出てくる。Dove（ダヴ）のボディソープ
GUMの薬用ハミガキ 120g×2個+おまけ付き
GUMの歯間クリーナー 30本入×4個パック+おまけ付き
リステリンのマウスウォッシュ 1000ml×2個
密着ジェルが汚れを分解。スクラビングバブルのトイレクリーナー
サラッとした洗い上がり。NILEのスカルプシャンプー
傷んだ毛先やパサつきをダメージ補修。ダイアンDXの詰め替え用
毛穴の黒ずみが気になる方へ。しっかりメイクも簡単に落ちるクレンジングバーム
厚手でやわらか。ノンアルコール除菌用のウェットティッシュ
シルコット 【厚手やわらかシート】 ウェットティッシュ お買得 344枚 ノンアルコール除菌 詰替 【Amazon.co.jp限定】
ビーレジェンドのホエイプロテイン「ベリベリベリー風味」
ビーレジェンド ホエイ プロテイン ベリベリベリー風味 ベリー ミックスベリー WPC ビタミン 国内製造 1kg
溶出スピード3倍。DHCの「速攻ブルーベリー」
3種の活性菌配合でおなかの調子を整える。「ビオスリーHi錠」
現役アスリートが開発。X-PLOSIONの「ミルクチョコレート味」
