¥¢¥Ç¥£¥À¥¹Ž¤¥¢¥·¥Ã¥¯¥¹¤¬2¶¯¤Î¸ø»»¤À¤¬¡ÄÈ¢º¬±ØÅÁ¥é¥ó¥Ê¡¼¤ÎÃåÍÑ¥·¥å¡¼¥º¤ÇŽ¢Ãæ¹ñ¥Ö¥é¥ó¥ÉŽ£¤¬ÃíÌÜ¤Î¥ï¥±
¢£¥ì¡¼¥¹Æ±ÍÍ¤ËÇ®¤¤È¢º¬±ØÅÁ2026 ¡È¸üÄì¥·¥å¡¼¥º¡ÉÀïÁè
Àµ·î¤ÎÉ÷Êª»í¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÈ¢º¬±ØÅÁ¡£¤½¤Î¿Íµ¤¡¦ÃíÌÜÅÙ¤ÏÀäÂç¤Ç¡¢¶áÇ¯¤Ï¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥á¡¼¥«¡¼¤ÎÅ·²¦»³¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£½ÐÁö¤¹¤ë210¿Í¤Î¥é¥ó¥Ê¡¼¤¿¤Á¤¬Íú¤¤¤Æ¤¤¤ë¥·¥å¡¼¥º¤Î¡È°Ø»Ò¼è¤ê¥²¡¼¥à¡É¤¬¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¥¤¥á¡¼¥¸¤ä¹ñÆâ¤ÎÇä¤ê¾å¤²¤ËÂç¤¤Ê±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤À¡£
¤½¤³¤Ç¡¢¤Þ¤º¤ÏÁ°²ó¡Ê2025Ç¯¡ËÂç²ñ¤Î¥Ö¥é¥ó¥ÉÊÌ¤Î¥·¥å¡¼¥º¥·¥§¥¢Î¨¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¡£
¡¥¢¥Ç¥£¥À¥¹36.2¡ó¡Ê76¿Í¡Ë
¢¥¢¥·¥Ã¥¯¥¹25.7¡ó¡Ê54¿Í¡Ë
£¥Ê¥¤¥23.3¡ó¡Ê49¿Í¡Ë
¤¥×¡¼¥Þ11.9¡ó¡Ê25¿Í¡Ë
¥¥ª¥ó1.4¡ó¡Ê3¿Í¡Ë
¦¥ß¥º¥Î0.5¡ó¡Ê1¿Í¡Ë
¦¥Ë¥å¡¼¥Ð¥é¥ó¥¹0.5¡ó¡Ê1¿Í¡Ë
¦¥Ö¥ë¥Ã¥¯¥¹0.5¡ó¡Ê1¿Í¡Ë
¤Ç¤Ï¡¢È¢º¬±ØÅÁ2026¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¤«¡£³Æ¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎºÇ¿·¾ðÊó¤È¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢Àê¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£
Á°²ó¡¢¥¢¥Ç¥£¥À¥¹¤ÏÁ°Ç¯¤Î18.3¡ó¤«¤éÇÜÁý¤È¤Ê¤ë36.2¡ó¤ÈÂçÌö¿Ê¡£¥«¡¼¥Ü¥ó¥×¥ì¡¼¥ÈÅëºÜ¤Î¸üÄì¥·¥å¡¼¥º¤ò¿¿¤ÃÀè¤ËÅêÆþ¤·¤¿¥Ê¥¤¥¤òµÕÅ¾¤·¤Æ¥È¥Ã¥×¤ËÎ©¤Ã¤¿¡£º£µ¨¤Î½Ð±À±ØÅÁ¡Ê10·î¡Ë¤ÈÁ´ÆüËÜÂç³Ø±ØÅÁ¡Ê11·î¡Ë¤Ç¤â¥·¥§¥¢¤ò³ÈÂç¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤Î¤Þ¤Þ¥È¥Ã¥×¤ò¡ÈÆÈÁö¡É¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£
¤È¤Ë¤«¤¯¡¢2023Ç¯9·î¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿8Ëü±ß¤Î¡È¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥·¥å¡¼¥º¡É¡ÒADIZERO ADIOS PRO EVO 1¡Ó¤ÎÇúÈ¯ÎÏ¤¬À¨¤Þ¤¸¤¤¡£
Åö»þ¤Ï¤´¤¯¾¯¿ô¤·¤«À½ºî¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢ÃåÍÑ¼Ô¤Ï3¿Í¤Î¤ß¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Á°²ó¤Ï40¿Í°Ê¾å¤¬ÁªÂò¡£¤Ê¤«¤Ë¤Ï¥á¥ë¥«¥ê¤Ç¹ØÆþ¤·¤¿Áª¼ê¤â¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£²Ö¤Î2¶è¤Ç¤ÏÊÒÂ¤ï¤º¤«138g¡Ê27.0cm¡Ë¤ÎÄ¶·ÚÎÌ¥â¥Ç¥ë¤òÍú¤¤¤¿¥ê¥Á¥ã¡¼¥É¡¦¥¨¥Æ¥£¡¼¥ê¡ÊÅìµþ¹ñºÝÂç¡Ë¡¢µÈÅÄ¶Á¡ÊÁÏ²ÁÂç¡Ë¡¢¹õÅÄÄ«Æü¡ÊÀÄ»³³Ø±¡Âç¡Ë¤¬½¾Íè¤Î¶è´ÖµÏ¿¤ò¾å²ó¤ê¡¢4¶è¤Ç¤ÏÂÀÅÄÁóÀ¸¡ÊÀÄ³ØÂç¡Ë¤¬¶è´Ö¾Þ¤Ëµ±¤¤¤¿¡£
ºòÇ¯4·î¤Ë¤Ï¸å·Ñ¥â¥Ç¥ë¤Î¡ÒADIZERO ADIOS PRO EVO 2¡Ó¤òÈ¯Çä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¼¡À¤Âå¥Õ¥©¡¼¥à¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤òÁ°ÂÉô¤Ë3mmÁýÎÌ¤·¤Æ¡¢¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¥ê¥¿¡¼¥ó¤¬5¡ó¸þ¾å¡¢¥¢¥¦¥È¥½¡¼¥ë¤Î¥°¥ê¥Ã¥×¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤â¿·¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤Þ¤¿Á°²ó¤Ï¡ÒADIZERO ADIOS PRO 4¡Ó¤È¤¤¤¦¥â¥Ç¥ë¤Ç3¶è¤ÎËÜ´Öñ¥¡ÊÃæ±ûÂç¡Ë¡¢6¶è¤ÎÌîÂ¼¾¼Ì´¡ÊÀÄ³ØÂç¡Ë¡¢8¶è¤Î±ö½ÐæÆÂÀ¡ÊÀÄ³ØÂç¡Ë¡¢10¶è¤Î¾®²Ï¸¶ÍÛÎ°¡ÊÀÄ³ØÂç¡Ë¤¬¶è´Ö¾Þ¡£¥¢¥Ç¥£¥À¥¹¤Ï3Ï¢ÇÆ¤òÁÀ¤¦ÀÄ³ØÂç¡¢½Ð±À¤òÏ¢ÇÆ¤·¤Æ½éÍ¥¾¡¤òÌÜ»Ø¤¹Ô¢ÕÜ±¡Âç¤Ê¤É¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢º£Âç²ñ¤Ç¡Ö¥·¥§¥¢Î¨50¡ó¤òÌÜ»Ø¤¹¡×¤ÈÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤É¤³¤Þ¤Ç¿¤Ð¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡£
¢£¥¢¥·¥Ã¥¯¥¹¤ÏÄ¶·ÚÎÌ¥â¥Ç¥ë¤ËÃíÌÜ
¥¢¥·¥Ã¥¯¥¹¤Ï2021Ç¯Âç²ñ¤Ç¶þ¿«¤ÎÃåÍÑ¼Ô¥¼¥í¤ËÄÀ¤ó¤À¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤Ï¼ÒÄ¹Ä¾³íÁÈ¿¥¡ÖC¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤ÇµÞ¥Ô¥Ã¥Á¤Ë¿Ê¤á¤é¤ì¤¿¡ÒMETASPEED¡Ó¥·¥ê¡¼¥º¤ÇÀ¹¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¿¡£¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¥¢¥Ã¥×¤ò½Å¤Í¤ëÅÙ¤Ë¥·¥§¥¢¤ò³ÈÂç¡£Á°²ó¤Ï25.7¡ó¤Þ¤Ç¿¤Ð¤·¤Æ¥Ê¥¤¥¤òµÕÅ¾¤·¤¿¡£
ºòÇ¯7·î¤ËºÇ¿·¥·¥ê¡¼¥º¤È¤Ê¤ë¡ÒMETASPEED TOKYO¡Ó¤òÈ¯Çä¡£½¾Íè¤ÈÆ±¤¸¤¯¥¹¥È¥é¥¤¥É·¿¡ÊÊâÉý¤ò¿¤Ð¤¹¤³¤È¤Ç¥¹¥Ô¡¼¥É¤ò¾å¤²¤ë¡Ë¤Ë¸þ¤±¤¿¡ÒSKY¡Ó¤È¡¢¥Ô¥Ã¥Á·¿¡Ê¥Ô¥Ã¥Á¤Î²óÅ¾¿ô¤ò¾å¤²¤ë¤³¤È¤Ç¥¹¥Ô¡¼¥É¤ò¾å¤²¤ë¡Ë¤Ë¸þ¤±¤¿¡ÒEDGE¡Ó¤Î2¼ïÎà¤¬¤¢¤ë¡£¤È¤â¤ËÁ°ºî¤è¤ê15g·Ú¤¤170g¡Ê27cm¡Ë¤Ç»Å¾å¤¬¤ê¡¢¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¥ê¥¿¡¼¥ó¤â¸þ¾å¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
º£µ¨¤Î¥È¥Ô¥Ã¥¯¥¹¤Ï¥¢¥Ç¥£¥À¥¹¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥·¥å¡¼¥º¤Ë¿¿¤Ã¸þ¾¡Éé¤¹¤ë¤è¤¦¤ÊÄ¶·ÚÎÌ¥â¥Ç¥ë¤òÅêÆþ¤·¤¿¤³¤È¤À¤í¤¦¡£¤½¤ì¤¬¡ÒMETASPEED RAY¡Ó¤À¡£
½ÅÎÌ¤Ï129g¡Ê27.0cm¡Ë¤Ç²Á³Ê¤Ï3Ëü3000±ß¡ÊÀÇ¹þ¤ß¡Ë¡£¥¢¥·¥Ã¥¯¥¹¤Î×¢ÅÄ¹¯¿Í²ñÄ¹·óºÇ¹â·Ð±ÄÀÕÇ¤¼Ô¡ÊCEO¡Ë¤¬¡Ö²æ¡¹¤Î¿·¤·¤¤¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¤è¤ê¡¢¸½»þÅÀ¤Ç¤¤¤Á¤Ð¤óÎÉ¤¤¤â¤Î¤ò¥é¥ó¥Ê¡¼¤¬Çã¤¤¤ä¤¹¤¤²Á³Ê¤Ç½Ð¤»¤¿¡×¤ÈÏÃ¤¹¼«¿®ºî¤À¡£
º£Ç¯9·î¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿ÅìµþÀ¤³¦Î¦¾å¤Ç¤ÏÃË»Ò¥Þ¥é¥½¥ó¤ÇÆ¼¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¥¤¥¿¥ê¥¢¿ÍÁª¼ê¤¬¡ÒRAY¡Ó¤òÃåÍÑ¡£Æ±¥â¥Ç¥ë¤òÍú¤¤¤¿¶áÅÄÍÛÏ©¡ÊÃæ±û³Ø±¡Âç4¡Ë¤¬È¢º¬±ØÅÁÍ½Áª²ñ¤ÇÆüËÜ¿Í¥È¥Ã¥×¤Ëµ±¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
Â¾¤Ë¤âÁ´ÆüËÜÂç³Ø±ØÅÁ¤òÀ©¤·¤¿¶ðß·Âç¤Î¼ç¾¡¦»³ÀîÂóÇÏ¡Ê4Ç¯¡Ë¡¢¡Ö»³¤ÎÌ¾ÃµÄå¡×¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤òÍá¤Ó¤Æ¤¤¤ë¹©Æ£¿µºî¡ÊÁá°ðÅÄÂç¡Ë¤é¤¬¥¢¥·¥Ã¥¯¥¹¤Î¥·¥å¡¼¥º¤òÃåÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿12·î21Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿Á´¹ñ¹â¹»±ØÅÁ¤Ç¤Ï½÷»Ò¤ÇÏ¢ÇÆ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿Ä¹ÌîÅì¹â¡¢Æ±2°Ì¤ÎÂçºå·°±Ñ½÷»Ò¹â¤ÎÁ´Áª¼ê¤¬11·î¤ËÈ¯Çä¤·¤¿¥¢¥·¥Ã¥¯¥¹¡ÒEKIDEN Pack¡Ó¡Ê9ÉÊÈÖ¤Î¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡Ë¤Î¥â¥Ç¥ë¤Ç½ÐÁö¡£¥¡¼¥«¥é¡¼¤Ç¤¢¤ë¥Ð¥¤¥¿¥ë¥°¥ê¡¼¤Î¡È²Ö¡É¤¬È¢º¬Ï©¤Ç¤âºé¤Íð¤ì¤ì¤Ð¡¢ÌÜÉ¸¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¥é¥ó¥Ë¥ó¥°»Ô¾ì¤Î¥·¥§¥¢1°Ì¡×¤¬¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¤À¤í¤¦¡£
¢£¥Ê¥¤¥¡¢¥×¡¼¥Þ¤âÌÜ¤òÎ¥¤»¤Ê¤¤
°ìÊý¡¢¥Ê¥¤¥¤Ï¸üÄì¤ò»Ë¾å½é¤á¤Æ³«È¯¤·¤¿Åö½é¤Ï°µÅÝÅª¤ÊÃåÍÑÎ¨¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Á°²óÂç²ñ¤Ç¤Ä¤¤¤Ë¥È¥Ã¥×¤«¤é´ÙÍî¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢È¯ÇäÁ°¤À¤Ã¤¿¡Ò¥ô¥§¥¤¥Ñ¡¼¥Õ¥é¥¤ 4¡Ó¤Î¥×¥í¥È¥¿¥¤¥×¤ÇµÈµï½Ù¶³¡ÊÃæÂç¡Ë¤¬1¶è¤òÆÈÁö¡£Æ±¥â¥Ç¥ë¤òÃåÍÑ¤·¤¿¼ãÎÓ¹¨¼ù¡ÊÀÄ³ØÂç¡Ë¤¬5¶è¤Ç¶è´Ö¾Þ¡¦¶è´Ö¿·¤Î²÷Áö¤Ç3ÅÙÌÜ¤Î±ýÏ©V¥´¡¼¥ë¤ËÈô¤Ó¹þ¤à¤Ê¤É¶¯Îõ¤Ê¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ò»Ä¤·¤¿¡£º£Âç²ñ¤â°ìÈÌÈ¯ÇäÁ°¤Î¥â¥Ç¥ë¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¡¢ÌÜ¤¬Î¥¤»¤Ê¤¤Â¸ºß¤À¡£
¥×¡¼¥Þ¤Ï2022Ç¯Âç²ñ¤«¤é¾¯¤·¤º¤Ä¥·¥§¥¢¤ò³ÈÂç¡£Á°²ó¤Ï¡Ò¥Ç¥£¥ô¥£¥¨¥¤¥È ¥Ë¥È¥í ¥¨¥ê¡¼¥È 3 EKIDEN GLOW¡Ó¤È¤¤¤¦¥â¥Ç¥ë¤òÃåÍÑ¤·¤¿ºù°æÍ¥²æ¡Ê¾ëÀ¾Âç¡Ë¤¬9¶è¤Ç¶è´Ö¾Þ¤Ëµ±¤¤¤¿¡£¥Ö¥é¥ó¥É¤È¤·¤ÆÈ¢º¬±ØÅÁ¤Î¶è´Ö¾Þ¤Ï½é¤á¤Æ¤À¤Ã¤¿¡£Á°²ó¤Ï»³¸ýÃÒµ¬¡ÊÁáÂç4¡Ë¡¢ÀÄÌÚÎÜ°ê¡ÊÔ¢ÕÜ±¡Âç4¡Ë¡¢»³¸ýæÆµ±¡ÊÁÏ²ÁÂç2¡Ë¤é¾å°Ì¸õÊä¤Î¥¨¡¼¥¹µéÁª¼ê¤âÃåÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢º£²ó¤â¥·¥§¥¢¤ò¿¤Ð¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡£
¢£¥¹¥Ô¡¼¥É¥¥ó¥°¤¬ÃåÍÑ¤¹¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¤Ï¡©
¥ª¥ó¤ÏÁ°²ó¤ÎÃåÍÑ¼Ô¤Ï3¿Í¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ÅöÆüÊÑ¹¹¤Ç7¶è¤ËÆþ¤Ã¤¿º´Æ£·½ÂÁ¡Ê¶ðÂç¡Ë¤¬°Û¼¡¸µ¤ÎÁö¤ê¤òÈäÏª¡£¸Î¾ã¾å¤¬¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¶è´ÖµÏ¿¤ò1Ê¬¶á¤¯¤âÅÉ¤êÂØ¤¨¤ë1»þ´Ö00Ê¬43ÉÃ¤È¤¤¤¦¶Ã°ÛÅª¤Ê¥¿¥¤¥à¤òÃ¡¤½Ð¤·¤¿¤Î¤À¡£º´Æ£¤Ïº£µ¨¡¢¸Î¾ã¤Ç½ÐÃÙ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Á´ÆüËÜÂç³Ø±ØÅÁ¤ÇÉüµ¢¡£Á°²ó°Ê¾å¤Î¾õÂÖ¤ÇºÇ¸å¤ÎÈ¢º¬±ØÅÁ¤ò·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤½¤¦¤À¡£¤³¤Î¡Ö³ØÀ¸Ä¹µ÷Î¥³¦¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¥¥ó¥°¡×¤¬¥ª¥ó¤Î¥·¥å¡¼¥º¤Ç¡ÈÅÁÀâ¡É¤Î²÷Áö¤ò¸«¤»¤ë¤«¤É¤¦¤«¡£
¤Þ¤¿1Ëüm¤Ç27Ê¬43ÉÃ92¤Î¼«¸Ê¥Ù¥¹¥È¤òÃ¡¤½Ð¤·¤¿ÀÞÅÄÁÔÂÀ¡ÊÀÄ³ØÂç2¡Ë¤â¥ª¥ó¤òÃåÍÑÍ½Äê¤Ç¡¢¤½¤ÎÁö¤ê¤¬³Ú¤·¤ß¤À¡£
Á°²ó¤Ï¥ß¥º¥Î¡¢¥Ë¥å¡¼¥Ð¥é¥ó¥¹¡¢¥Ö¥ë¥Ã¥¯¥¹¤Ë1¿Í¤º¤ÄÃåÍÑ¼Ô¤¬¤¤¤¿¡£¤³¤Î¤Ê¤«¤ÇÆÃ¤ËÃíÌÜ¤¹¤Ù¤¤ÏÆüËÜ¤Î¥ß¥º¥Î¤À¤í¤¦¡£12·î19Æü¤ËÆ±¼Ò»Ë¾åºÇ·ÚÎÌ¤È¤Ê¤ëÌó137g¡Ê27.0cm¡Ë¤Î¡ÒHYPERWARP PURE¡Ó¡¢¥¹¥È¥é¥¤¥É·¿¤Î¥é¥ó¥Ê¡¼¤Ë¸þ¤±¤¿¡ÒHYPERWARP ELITE¡Ó¡¢°ÂÄê´¶¤ò½Å»ë¤·¤¿¡ÒHYPERWARP PRO¡Ó¤Î3¥â¥Ç¥ë¤òÈ¯Çä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Õ¥Ã¥È¥¦¥§¥¢´ë²è¤ÎÃ´Åö¼Ô¤Ï¡¢¡Ö¤³¤Î¥Ï¥¤¥Ñ¡¼¥ï¡¼¥×¤òµ¯ÅÀ¤Ë¡¢¥ß¥º¥Î¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¤ÏÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÀë¸À¡£1997Ç¯¤«¤éÈ¢º¬±ØÅÁ¤ò¶¨»¿¤·¤Æ¤¤¿¹ñÆâ¥Ö¥é¥ó¥É¤¬ºÆ¤Ó¡¢¾¡Éé¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¿¡£¥¢¥·¥Ã¥¯¥¹¤Î¤è¤¦¤ÊµÕ½±·à¤ò¸«¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡£
¢£ÆüËÜ¿·µÏ¿ÂçÇ÷·æ¤¬Íú¤¯Ãæ¹ñ¥Ö¥é¥ó¥É
Á°²ó¡¢½ÐÁö¼Ô¤¬¤¤¤¿¥Ë¥å¡¼¥Ð¥é¥ó¥¹¡¢¥Ö¥ë¥Ã¥¯¥¹¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥Û¥«¡¢¥¢¥ó¥À¡¼¥¢¡¼¥Þ¡¼¡¢¤½¤ì¤«¤éÂçÇ÷·æ¤¬10·î¤Ë½êÂ°·ÀÌó¤òÈ¯É½¤·¤¿Ãæ¹ñ¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎLI-NING¡Ê¥ê¡¼¥Ë¥ó¡Ë¤ÎÆ°¸þ¤Ë¤âÃíÌÜ¤·¤¿¤¤¡£34ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÆüËÜÄ¹µ÷Î¥³¦¤Î¥«¥ê¥¹¥Þ¤Ï12·î7Æü¤Î¥Ð¥ì¥ó¥·¥¢¥Þ¥é¥½¥ó¤Ç2»þ´Ö4Ê¬55ÉÃ¤ÎÆüËÜµÏ¿¤ò¼ùÎ©¡£º£¸å¤ÏÈ¢º¬±ØÅÁ¤Ç¤â¥ê¡¼¥Ë¥ó¤òÍú¤¯Áª¼ê¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤À¤í¤¦¡£
ÆüËÜ¤Î¥é¥ó¥Ë¥ó¥°»Ô¾ì¤òÍÉ¤ë¤¬¤¹¥Ó¥Ã¥°¥ì¡¼¥¹¡£º£Âç²ñ¤â¥é¥ó¥Ê¡¼¤¿¤Á¤ÎÂ¸µ¤«¤éÌÜ¤¬Î¥¤»¤Ê¤¤¡£
