¡Ö¹â¹»»þÂå¤Ë¸«¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ë¡Ä¥Ó¥Ã¥¯¥ê¡×´Ú¹ñ¤Î¡È¸µÁÄ¡ÉÈþÍÆ·Ï¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ð¡¼¤¬29ºÐ¤Î¼ã¤µ¤Ç»àµî¡¡ÆüËÜ¤«¤é¤â°¥Åé¤ÎÀ¼
YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ëÅÐÏ¿¼Ô¿ô111Ëü¿Í¤òÊÝÍ¤·¤¿´Ú¹ñ¤Î¥Ó¥å¡¼¥Æ¥£¡¼¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¡¢Daddoa¡Ê¥À¥È¥¢¡¿ËÜÌ¾¡§¥¤¡¦¥À¥½¥ë¡Ë¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¡£
Daddoa¤Î½êÂ°»öÌ³½êLeferi¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Daddoa¤ÏºòÇ¯12·î16Æü¤Ë¤³¤ÎÀ¤¤òµî¤Ã¤¿¡£29ºÐ¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö°äÂ²¤Î°Õ¸þ¤Ë¤è¤ê¡¢¸Î¿Í¤òÀÅ¤«¤ËÄÉÅé¤Ç¤¤ë¤è¤¦²±Â¬¤ò¼«À©¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿Leferi¤Ï¡¢¡ÖDaddoa¤ÏÃ±¤Ê¤ëÂè1À¤Âå¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ð¡¼¤òÄ¶¤¨¡¢K¥Ó¥å¡¼¥Æ¥£¡¼¤ÎÀ¤³¦²½¤Î²ÄÇ½À¤ò°ìÈÖÀè¤Ë¾ÚÌÀ¤·¤¿¿ÍÊª¤À¡×¤È¤·¡¢¸Î¿Í¤Ø¤Î°¥Åé¤Î°Õ¤ò¼¨¤·¤¿¡£
1996Ç¯7·î23ÆüÀ¸¤Þ¤ì¤ÎDaddoa¤Ï¡¢¹â¹»»þÂå¤Î¥é¥ª¥¹Î±³Ø¤ò¤¤Ã¤«¤±¤ËK¥Ó¥å¡¼¥Æ¥£¡¼¤Î¿Íµ¤¤ò¼Â´¶¤·¡¢µ¢¹ñ¸å¤Ë¥Ó¥å¡¼¥Æ¥£¡¼¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¤Î³èÆ°¤ò»Ï¤á¤¿¡£
ÆÈ¼«¤Î´¶À¤È¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿Daddoa¤Ï¡¢´Ú¹ñ¤Ë¤ª¤¤¤ÆÂè1À¤Âå¤Î¥Ó¥å¡¼¥Æ¥£¡¼¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤È¤·¤Æ°ÌÃÖ¤Å¤±¤é¤ì¡¢Ãæ¹ñ¤ÎSNS¡¦ÈùÇî¡Ê¥¦¥§¥¤¥Ü¡¼¡Ë¤¬Áª¤Ö¡ÖºÇ¹â¤Î¥Ó¥å¡¼¥Æ¥£¡¼¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¡×¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤¿·ÐÎò¤â»ý¤Ä¡£
2021Ç¯°Ê¹ß¤Ï³Ø¶È¤ËÀìÇ°¤¹¤ë¤¿¤á³èÆ°¤òµÙ»ß¤·¡¢µÙÍÜ´ü´Ö¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿Daddoa¡£Âç³Ø±¡¿Ê³Ø¤ò½àÈ÷¤·¤Æ¤¤¤¿¤ÈÅÁ¤¨¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Ä¹¤¤¶õÇò´ü´Ö¤Î´Ö¤â¥Õ¥¡¥ó¤ÏÈà½÷¤Î¶á¶·¤ò²¹¤«¤¯¸«¼é¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ì¤À¤±¤Ë¡¢º£²óÅÁ¤¨¤é¤ì¤¿ë¾Êó¤ÏÂ¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ë¾×·â¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ë¾Êó¤ò¼õ¤±¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÆ°²è¤¬¹¹¿·¤µ¤ì¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¸µµ¤¤Ë²á¤´¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¿®¤¸¤Æ¤¤¤¿¡×¡Ö¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âÁá¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¸þ¤³¤¦¤Ç¤Ï¤É¤¦¤«°Â¤é¤«¤Ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÄÉÅé¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÆüËÜ¤«¤é¤â¡ÖÀÎ¤è¤¯¸«¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ë¡Ä¾×·â¡×¡ÖDaddoa¤µ¤óË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¡Ä¡©¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ö¤ÇÀÎ¥á¥¤¥¯¸«¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ë¡×¡Ö¹â¹»»þÂå¤Ë¤á¤Ã¤Á¤ã¸«¤Æ¤¿¤«¤é¡¢¥Ë¥å¡¼¥¹¸«¤Æ¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡×¡Ö¿¿»÷¤·¤Æ¥³¥¹¥áÇã¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡ÄËÜÅö¤ËÈá¤·¤¤¡×¤È°¥Åé¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬ÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£
