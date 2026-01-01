ユーチューバー・ヒカル（34）が1日に自身のYouTubeチャンネルを更新。「お年玉で1000万円の福袋買ってきたらあり得ない内容が入ってました」と題した動画をアップし、今年の目標を明かした。

冒頭で2026年の目標を聞かれ、「あります。明確に一つ」と即答。「再婚です」と声高らかに宣言した。

「やっぱ目標なんで。別に自由じゃない」と続け、再婚したい理由については「1回失敗してるから」と語った。

スタッフから「もう1回失敗するかも」と突っ込まれると、「そのマインドのやつって成功せえへんで。ビジネスと一緒やから。1回失敗したくらいってあきらめるってこと?」と反論した。

「すぐに結婚したいわけじゃない。目標やから。結婚したいと思える人と出会えればいいなと。込み込みでの話」とし、「っていうのは冗談なんですけど、それはさておき、やっぱりYouTubeかな。日本一になりたい」とトップに立つことを目標に掲げた。

「結婚はぶっちゃけどっちでもいいっス」としながらも、再婚を予言される声が多いことにも言及。「恐ろしい予言されてますよ。自分でもビックリするんですけど、本当にありそうだから怖いんですよ。そんなことないわって言いづらいっていう」と語った。

ヒカルは昨年12月19日に実業家・進撃のノアとの離婚を発表。「交際0日婚」は、わずか6カ月で終了した。