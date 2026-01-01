昨年7月8日に「モーニング娘。」を卒業した生田衣梨奈（28）が1日より吉本興業所属となり、同社とマネジメント契約を締結した。同社は、バラエティー番組を中心としたメディア出演やSNS発信などの活動をサポートしていく。

生田は1997年7月7日生まれ、福岡県出身。2011年に「モーニング娘。9期メンバーオーディション」に合格し、モーニング娘。9期メンバーとして活動。23年11月にはグループの10代目リーダーに就任し、昨年7月に日、日本武道館で行われた「モーニング娘。‘25コンサートツアー春 Mighty Magic DX〜生田衣梨奈を見送って〜」をもって、約14年半在籍したグループおよびハロープロジェクトから卒業した。

マネジメント契約締結にあたり、生田は「このたび、ご縁をいただき吉本興業に所属することになりました。アイドル卒業後、タレントとして活動するなかで、テレビやさまざまなメディアを通して、もっと多くの方に自分らしさや元気を届けたいという思いが強くなりました。まだまだ勉強中ではありますが、新しい環境で一つひとつの経験を大切にしながら、皆さまに親しんでいただけるタレントを目指してまいります。今後とも温かいご声援のほど、よろしくお願いいたします」とコメントを寄せた。

また、1月2日午後2時から生田の公式YouTube「生田衣梨奈チャンネル」にて生配信を予定していることも併せて発表された。