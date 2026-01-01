岩明均の歴史漫画『ヒストリエ』のTVアニメ化が決定
2003年から月刊アフタヌーンに連載されている岩明均さんの漫画『ヒストリエ』のTVアニメ化が決定し、ティザーPVが公開されました。
『ヒストリエ』はアレクサンドロス大王に仕えた書記官・エウメネスの生涯を描く漫画で、岩明さんが漫画家デビュー以前から構想を改めていたという作品です。
アニメーション制作は『東島丹三郎は仮面ライダーになりたい』『よふかしのうた』などを手がけたライデンフィルムが担当。その他のスタッフやキャストは未発表です。
なお、原作コミックは既刊12巻。連載は岩明さんが制作を少しでも早めるために、2022年8月以降は長期休載となっています。
