＜金持ち義母の憂鬱＞夫「仲間に入れないのが悔しいんだろ！」私の言葉、届かない？【第10話まんが】
私（チカ）は夫のヒロトと娘・ミオ（小2）、息子・コウキ（年長）との4人暮らしです。ヒロトはいつも私抜きで、子どもたちだけを連れて義実家へ行きます。私が義実家から絶縁される一方、子どもたちは義実家の財力でどんどん贅沢を覚えさせられていきました。そんなある日、私は妹のユミに「今の状況は子どもたちにとって良くないし、夫婦関係も破綻している」と指摘されます。私はヒロトともう一度しっかりと話し合わなくてはいけません。
ヒロトが義実家の財力に頼りきっているせいで、子どもたちの感覚がズレていきます。私は身の丈に合った生活がしたいのに……。ただ何を言ってもヒロトには「私が義両親を嫌っているせい」という話に持っていかれてしまうのです。
私にとって一番大切なのは子どもたちです。子どもたちが健やかに成長していくために、どうしたらいいのかを考えたいのです。なのにどうしてヒロトは義両親の言うことが一番なのでしょう。私の言葉はまるでヒロトに響いていません。
ヒロトは私のことをまるで「義実家の敵」だと思っているようです。私が何を言っても「お前が義両親のことを嫌っているから」という理論に持ち込んで終わらせてしまうのです。私は義両親がどうとかではなく、子どもたちのための話をしているのに……。
私の必死の訴えがヒロトに届くことはありませんでした。言い分の矛盾を突くと、ヒロトは最後には遮るように「もういいよ！」と言って寝室へと去ってしまったのです。残された私は、話し合いもできない夫婦の現状に落胆するしかありませんでした。
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・井伊テレ子
ヒロトが義実家の財力に頼りきっているせいで、子どもたちの感覚がズレていきます。私は身の丈に合った生活がしたいのに……。ただ何を言ってもヒロトには「私が義両親を嫌っているせい」という話に持っていかれてしまうのです。
私にとって一番大切なのは子どもたちです。子どもたちが健やかに成長していくために、どうしたらいいのかを考えたいのです。なのにどうしてヒロトは義両親の言うことが一番なのでしょう。私の言葉はまるでヒロトに響いていません。
ヒロトは私のことをまるで「義実家の敵」だと思っているようです。私が何を言っても「お前が義両親のことを嫌っているから」という理論に持ち込んで終わらせてしまうのです。私は義両親がどうとかではなく、子どもたちのための話をしているのに……。
私の必死の訴えがヒロトに届くことはありませんでした。言い分の矛盾を突くと、ヒロトは最後には遮るように「もういいよ！」と言って寝室へと去ってしまったのです。残された私は、話し合いもできない夫婦の現状に落胆するしかありませんでした。
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・井伊テレ子