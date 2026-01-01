元なでしこジャパン山崎円美「戸籍上の性別を変更し、男性となり」結婚発表
【モデルプレス＝2026/01/01】元サッカー日本女子代表の山崎円美（35）が12月31日、自身のInstagramにて結婚を発表した。
【写真】性別変更した元なでしこ、タキシード＆ドレスのウエディングショット
山崎は「この度、勇気を振り絞り皆様にご報告させていただきます」とし、「（少し前の話にはなりますが）戸籍上の性別を変更し、男性となり、とっっっても素敵な女性の方と結婚致しました！」と報告。「実はサッカー選手を引退できた1番の理由はこの夢を叶える為でした。サッカー引退後、やっぱりすぐにはボールから離れられなく約1年間フットサルをさせていただきましたが、年齢的なタイムリミットもあり、、フットサルもすごく楽しかったのでもっと早くから出会いたかったなと思いながらも引退決断し、第2の夢へと向かいました」と結婚までの経緯を説明した。
また「性別を変更する為には、もちろん治療が必で、時間がかかるし、自身の年齢、お相手の年齢を考慮すると今しかないタイミングだったのかなと思っております！（人生タイミングってやつですね）」（原文ママ）とコメント。「この事は公表にするつもりはなく、しれっと生きようと思っていたのですが、なんだか微妙に生きづらく、、久しぶりに会った方々にもびっくりさせちゃったりして困らせちゃったりするのもありますし、、そしてなにより、こんな生き方もあるんだ！って事をお伝えしたく勇気を振り絞って公表する決断をしました。（1年かかった笑）」と伝えている。
山崎は1990年6月9日生まれ、埼玉県出身。現役時代は浦和レッズレディース、AC長野パルセイロ・レディースなどで活躍し、なでしこジャパン（日本女子代表）への選出経験も持つ。2023年に現役引退し、日本女子フットサルリーグ所属のさいたまSAICOLOに加入。解説者や指導者としてのも活動している。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】性別変更した元なでしこ、タキシード＆ドレスのウエディングショット
◆山崎円美、結婚発表
山崎は「この度、勇気を振り絞り皆様にご報告させていただきます」とし、「（少し前の話にはなりますが）戸籍上の性別を変更し、男性となり、とっっっても素敵な女性の方と結婚致しました！」と報告。「実はサッカー選手を引退できた1番の理由はこの夢を叶える為でした。サッカー引退後、やっぱりすぐにはボールから離れられなく約1年間フットサルをさせていただきましたが、年齢的なタイムリミットもあり、、フットサルもすごく楽しかったのでもっと早くから出会いたかったなと思いながらも引退決断し、第2の夢へと向かいました」と結婚までの経緯を説明した。
◆山崎円美、性別変更公表の理由
また「性別を変更する為には、もちろん治療が必で、時間がかかるし、自身の年齢、お相手の年齢を考慮すると今しかないタイミングだったのかなと思っております！（人生タイミングってやつですね）」（原文ママ）とコメント。「この事は公表にするつもりはなく、しれっと生きようと思っていたのですが、なんだか微妙に生きづらく、、久しぶりに会った方々にもびっくりさせちゃったりして困らせちゃったりするのもありますし、、そしてなにより、こんな生き方もあるんだ！って事をお伝えしたく勇気を振り絞って公表する決断をしました。（1年かかった笑）」と伝えている。
◆山崎円美、なでしこジャパンとして活躍
山崎は1990年6月9日生まれ、埼玉県出身。現役時代は浦和レッズレディース、AC長野パルセイロ・レディースなどで活躍し、なでしこジャパン（日本女子代表）への選出経験も持つ。2023年に現役引退し、日本女子フットサルリーグ所属のさいたまSAICOLOに加入。解説者や指導者としてのも活動している。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】