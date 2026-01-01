厚生労働省「令和6年（2024）人口動態統計月報年計（概数）の概況」によると、2024年の離婚件数は約18万5,895件で、そのうち同居期間20年以上の夫婦による離婚は約4万件でした。離婚の理由は千差万別ですが、本気で熟年離婚したい場合、年齢に準じた注意点があるため事前準備が欠かせません。定年前に離婚を決意した夫婦の事例から、熟年離婚の注意点をみていきましょう。

元旦の悲劇

よく晴れた元日の朝のこと。山下香澄さん（仮名・54歳）は、緊張した面持ちでリビングのソファに座っていました。

約1時間後、夫の晴喜さん（仮名・59歳）が起きてきました。

リビングに現れた夫に対して、香澄さんは開口一番こう告げます。

「あけましておめでとう。あなた、離婚してください」

あまりに突然の離婚宣告に、硬直する晴喜さん。寝起きのため頭も回らず、呆然とします。

我に返った晴喜さんは、「な、なんだ、新年早々ふざけてるのか？」と応じるのがやっと。

一体、この夫婦になにがあったのでしょうか。

香澄さんが離婚を決めた理由

晴喜さんは、多くの部下を抱える年収1,500万円のエリートです。職場では慕われているようでしたが、家では「亭主関白」を絵に描いたような人でした。

香澄さんが晴喜さんになにか意見しようものなら

「誰のおかげでこの暮らしができていると思っているんだ」

「いやなら出て行ってもいいんだぞ。困るのはお前だからな」

夫の口から何度も聞いた言葉です。

そして、香澄さんが「この人とは暮らせない」と、晴喜さんを見限ったきっかけも、彼の発言にありました。

数年前のある朝。その日、香澄さんは朝から体調不良に悩まされていました。

なんとか家事を済ませた香澄さんでしたが、午後にはめまいがひどくなり、台所に立つことができない状態に。そのため子どもに総菜を買ってくるように頼み、夕食の準備を整えます。

そして夜、帰宅した晴喜さんが、リビングのソファで横になる香澄さんを横目に、開口一番こう言ったのです。

「おい帰ったぞ。なに寝てるんだ」

「ちょっと今日、体調が悪くて……」

「えっ、なんで？ お前、家にいるだけじゃないか」

香澄さんがこのタイミングで離婚を切り出したワケ

香澄さんいわく、夫のこの言葉を聞いた瞬間「心のなかでなにかが壊れた」そうです。

以来、香澄さんの頭のなかは「離婚」の二文字に支配されていきました。完全に見限ったことで、晴喜さんの心ない言葉もスルーできるようになったといいます。

ただ、子どもに不自由な思いはさせたくなかったため、子どもたちが独り立ちするまで離婚しないと心に決めていました。そして現在、長女は昨年社会人となり、長男も今春大学を卒業します。

そのためこの日が「離婚宣言」の日になりました。

晴喜さんは今年60歳になり、定年を迎えます。この先、夫が家にいる時間が増えると思うと、香澄さんにはもう一刻の猶予もありません。

厚生労働省の調査によると、令和6年の離婚件数は18万5,895組でした。

また、婚姻期間別の離婚件数をみると、同居期間が5年未満では減少傾向である一方、5年以上は増加しています。

ちなみに、離婚理由の一端を垣間見られるのが裁判所の司法統計年報です。同報によると、家庭裁判所の扱った離婚事案で妻側の申し立て理由を多い順に並べると、次のようになります（主な理由を3個まであげる形で調査）。

・性格が合わない

・暴力をふるう

・精神的に虐待する

・生活費をわたさない

・異性関係

筆者も、離婚後の家計に関する相談を受けることが増えたように感じています。一方で、経済的な不安から離婚に踏み切れないという相談も少なくありません。

明確な離婚事由がない“一方的な離婚”は、成立する可能性が低い

ただ現実には、明確な離婚事由がない限り、離婚を成立させるのは非常に難しいです。

相手の不貞や暴力、長期間の別居期間、夫婦の義務不履行（生活費を渡さないなど）がない限り、相手が「離婚には応じない」と言ってしまえばそれまでとなります。

しかし、だからといって現状を変えられないわけではありません。たとえ離婚が成立しなくても、経済的な自立を果たすことで、別居などの選択肢が広がります。

夫婦の「その後」

晴喜さんは当初、「ふざけるな、離婚なんてするわけないだろ！ それにお前、どうやって食べていくつもりなんだ」と、離婚を拒否していました。

実は香澄さん、もともと専業主婦でしたが、離婚の決意を固めた直後から歯科医院で受付のパートを始めていました。さらにその傍ら、通信教育で医療事務の勉強に励み、市立病院の会計事務に就職が決まっていたのです。

月収は手取り21万円ほどの予定で、住まいは家賃8万円の1DKのマンション、なんとか一人で生活していけるめどがたっています。

そんな背景もあり、「離婚」を口にして決意を固めた香澄さんは、その日から晴喜さんのための家事を一切しなくなりました。

夫が離婚を受け入れた理由

冷戦状態が数週間続いたある日、香澄さんが仕事から帰ると、晴喜さんから「離婚してもいい」と告げられました。突然の展開に香澄さんが理由を聞くと、

「同じ家に居るのにひと言も話さない今の状況がツラい」

「いまの会社で再雇用もあるし、たとえ財産を半分とられたとしても、ひとりで生きていくだけの金はある」

とのこと。

香澄さんは、最後まで自分本位な夫の言葉に嫌悪感を抱いたものの、離婚できそうなことに心から安堵したといいます。また、将来への不安はあるものの、夫からの心無い言葉や無言の圧力から逃れられることによる精神的な解放感のほうが勝ったそうです。

とはいえ、財産分与などの話し合いはこれから。交渉が冷静にできないようであれば、専門家へ相談しようと考えているとのことでした。

長年連れ添った夫婦は特に、相手がなにも言わないからといって安心してはいけません。その沈黙は「満足ではなく、あきらめ」かもしれないのです。

山粼裕佳子

FP事務所MIRAI

代表