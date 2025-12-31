¥Û¥í¥é¥¤¥Ö¸ø¼°²»³Ú¥²ー¥à¡Öhololive Dreams¡×Àµ¼°¥¿¥¤¥È¥ë·èÄê¡ª¡Ö¥Û¥í¥É¥ê¾ðÊó²ò¶ØSP¡×¤Ï1·î8ÆüÇÛ¿®
3·î9Æü È¯É½
¡¡¥«¥Ðー¤Ï¡¢Æ±¼Ò¤ÎVtuber¥°¥ëー¥×¡¦¥Û¥í¥é¥¤¥Ö¤Î²»³Ú¤¬³Ú¤·¤á¤ë¸ø¼°¥¹¥Þ¥Û¥²ー¥à¡ÖPROJECT CODE DREAMS¡×¤ÎÀµ¼°¥¿¥¤¥È¥ë¤¬¡Öhololive Dreams¡Ê¥Û¥í¥é¥¤¥Ö¥É¥êー¥à¥¹¡Ë¡×¤Ë·èÄê¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£È¯É½¤Ë¹ç¤ï¤»¡¢¸ø¼°X¤¬³«Àß¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢2026Ç¯1·î8Æü19»þ¤è¤ê¡¢¤È¤¤Î¤½¤é¤µ¤ó¡¢À±³¹¤¹¤¤¤»¤¤¤µ¤ó¡¢Àã²Ö¥é¥ß¥£¤µ¤ó¡¢IRyS¤µ¤ó¤¬»²²Ã¤¹¤ëÆÃÈÖ¡Ö¥Û¥í¥É¥ê¾ðÊó²ò¶ØSP¡×¤ÎÇÛ¿®¤¬·èÄê¡£2·î¤Ë¤ÏÆÃ½¸ÈÖÁÈ¤âÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤µ¤é¤ËËÜºî¤Ï2026Ç¯3·î6Æü¤è¤ê8Æü¤Ë¤«¤±¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡Öhololive SUPER EXPO 2026¡×¤Ë¤â½ÐÅ¸¤µ¤ì¤ë¡£
Âç·¿¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ÖDREAMS¡×ÆÃÊó📣#¥Û¥í¥é¥¤¥Ö¥É¥êー¥à¥¹ #¥Û¥í¥É¥ê pic.twitter.com/tH8B12jtjO- ¥Û¥í¥é¥¤¥Ö¥É¥êー¥à¥¹¡Ú¥Û¥í¥É¥ê¡Û (@hololive_dreams) December 31, 2025
(C) 2016 COVER Corp.