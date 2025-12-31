ÃæµïÌäÂê¤¬°ú¤¶â¤Ë¡Ä¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó´íµ¡¤Ç»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡Ö¥Æ¥ì¥Ó¶É¤ÎËÜµ¤¡×¡¢¸ùÏ«¼Ô¤Ç¤â¹ßÈÄ¡ÖÅö¤¿¤êÁ°¡×¤Î»þÂå¤Ø
¸µ¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÃæµïÀµ¹¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë½÷À¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Ø¤ÎÀ²Ã³²ÊóÆ»¤Ï¡¢Ãæµï¤µ¤óËÜ¿Í¤Î·ÝÇ½³¦°úÂà¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢½÷À¤¬¶ÐÌ³¤·¤Æ¤¤¤¿¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤«¤éCM¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¾Ã¤¨¤ë¤Ê¤É¡¢¶ÉÁ´ÂÎ¤ËÂç¤¤ÊÂÇ·â¤òÍ¿¤¨¤¿¡£
2025Ç¯¤Î¥Æ¥ì¥Ó¶È³¦¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¤È¤¡¢ºÇ½ÅÍ×¥È¥Ô¥Ã¥¯¤Ï¡¢¤³¤Î¡ÖÃæµï»á¤ÎÌäÂê¤ò¤¤Ã¤«¤±¤È¤·¤¿¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓÌäÂê¡×¤Ç·è¤Þ¤ê¤À¤í¤¦¡£
¥Æ¥ì¥Ó¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤ÎÄÃÌÜÇîÆ»»á¤Ï¡Ö¥Æ¥ì¥Ó¶È³¦¤Ï2025Ç¯¤ò¶¤Ë¡¢ÌÀ³Î¤Ë¶èÀÚ¤é¤ì¤ë¡×¤È»ØÅ¦¤¹¤ë¡£¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Â¾¶É¤Ë¤âÇÈµÚ¤·¤¿ÊÑ²½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÀâ¤¹¤ë¡£
¤Ê¤«¤Ç¤â¡¢º£Ç¯¡¢ÂçÊª·ÝÇ½¿Í¤ÎÈÖÁÈ¹ßÈÄ¤ËÆ§¤ßÀÚ¤Ã¤¿TBS¤Î»ÑÀª¤Ï¡Ö¥¨¥Ý¥Ã¥¯¥á¥¤¥¥ó¥°¡×¤ÈÂª¤¨¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡üÊÑ¤ï¤é¤º¤Ë¤¤¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¿¥Æ¥ì¥Ó¶É¤¬¡¢ÊÑ¤ï¤ê»Ï¤á¤¿
2025Ç¯¤Î¥Æ¥ì¥Ó¶È³¦¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¡¢¤ä¤Ï¤êÆÍ½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¸µ¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÃæµïÀµ¹»á¤Ë¤è¤ëÀ²Ã³²ÌäÂê¤òÈ¯Ã¼¤È¤·¤¿¡Ö¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓÌäÂê¡×¤À¤Ã¤¿¡£
¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤«¤éCM¤¬¾Ã¤¨¡¢Á°ÂåÌ¤Ê¹¤Î´íµ¡¤Ë´Ù¤Ã¤¿¤³¤È¼«ÂÎ¤¬¾×·âÅª¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ï¸À¤¦¤Þ¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î±Æ¶Á¤ÏÆ±¶É¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢Â¾¤Î¥Æ¥ì¥Ó³Æ¶É¤Ë¤âÂç¤¤¯ÍÉ¤µ¤Ö¤ê¤ò¤«¤±¤¿¡£
¶²¤ì¤º¤Ë¸À¤¨¤Ð¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥Æ¥ì¥Ó¶É¤Ï¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÌäÂê¤¬µ¯¤¤Æ¤â¡¢¤Ç¤¤ë¸Â¤ê¡ÖÊÑ¤ï¤é¤º¤Ë¤¤¤è¤¦¡×¤È¤·¤Æ¤¤¿¡£
¤È¤³¤í¤¬¡¢ÃÙ¤¤Ë¼º¤·¤¿´¶¤ÏÈÝ¤á¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢³Æ¶É¤Ï¤è¤¦¤ä¤¯Âç¤¤¯ÊÑ¤ï¤ê»Ï¤á¤¿¡£¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹½å¼é¤ËËÜ¹ø¤òÆþ¤ì¤ë»ÑÀª¤¬ÌÜÎ©¤Á¡¢¤È¤ê¤ï¤±¥¿¥ì¥ó¥È¤Ø¤Î¸þ¤¹ç¤¤Êý¤¬¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤È¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ë°Û¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡üÄ¶¸ùÏ«¼Ô¤òÀÚ¤ë¨¡¨¡¡ÖÃæµï°ÊÁ°¡×¤Ê¤é¤¢¤ê¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿TBS¤ÎÆ°¤
ºÇ¤âÁÇÁá¤¯Æ°¤¤¤¿¤Î¤ÏTBS¤À¤Ã¤¿¡£
Ãæµï»á¤ÎÌäÂê¤¬È¯³Ð¤·¤¿Ä¾¸å¤Î1·î27Æü¡¢TBS¤ÏÀ¸Åç¥Ò¥í¥·»á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹°ãÈ¿¡×¤òÍýÍ³¤Ë¡¢Ìó30Ç¯Â³¤¤¤Æ¤¤¤¿TBS¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¤«¤é¤Î¹ßÈÄ¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
À¸Åç»á¤ÏTBS½Ð¿È¤ÎÂçÊª¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Ç¡¢¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤é¤òÂ¿¤¯ÍÊ¤¹¤ë·ÝÇ½»öÌ³½ê¡ÖÀ¸Åç´ë²è¼¼¡×¤ò·Ð±Ä¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¤¤¤ï¤Ð¶È³¦¤ÎÄ¶ÂçÊª¤À¡£TBS¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¶É¤Ø¤Î¹×¸¥ÅÙ¤òÆ§¤Þ¤¨¤Æ¤â¡¢¤«¤Ê¤êÆÃÊÌ¤ÊÂ¸ºß¤À¤Ã¤¿¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¤¡£
¤½¤Î¤è¤¦¤Ê"¸ùÏ«¼Ô"¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¸·³Ê¤Ë½èÊ¬¤·¤¿¡£¸À¤¤´¹¤¨¤ì¤Ð¡¢¤³¤ÎTBS¤ÎÂÐ±þ¤Ï¡Ö¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤ÈÆ±¤¸Å²¤òÆ§¤à¤³¤È¤Ï¤·¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¿·¤¿¤Ê¶È³¦É¸½à¤òÌÀ³Î¤Ë¼¨¤·¤¿¥¨¥Ý¥Ã¥¯¥á¥¤¥¥ó¥°¤Ê½ÐÍè»ö¤À¤Ã¤¿¡£
¡ü¥Õ¥¸¡¢TBS¤ËÂ³¤¯ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤Î¡Ö¹ñÊ¬»öÊÑ¡×
ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤â¤Þ¤¿¡¢¡Ö¤¤¤«¤ËÂçÊª¤Ç¤¢¤í¤¦¤È¡¢¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹°ãÈ¿¤Ë¤Ï¸·Àµ¤ËÂÐ½è¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦»ÑÀª¤ò¤è¤êÌÀ³Î¤Ë¼¨¤·¤¿¡£
6·î20Æü¤Î¶ÛµÞ²ñ¸«¤Ç¡¢Ê¡ÅÄÇîÇ·¼ÒÄ¹¤Ï¡¢¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¾å¤ÎÌäÂê¤òÍýÍ³¤Ë¡Ø¥¶¡ªÅ´ÏÓ¡ªDASH!!¡Ù¤«¤é¹ñÊ¬ÂÀ°ì»á¤ò¹ßÈÄ¤µ¤»¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¤½¤Î¸å¡¢¹ñÊ¬»áÂ¦¤¬¿Í¸¢µßºÑ¤ò¿½¤·Î©¤Æ¤è¤¦¤È¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¡ÖÅú¤¨¹ç¤ï¤»¤¬¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÎÞ¤Ê¤¬¤é¤Î²ñ¸«¤ò³«¤³¤¦¤È¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤Ï¡¢Èï³²¼Ô¤Ø¤ÎÆó¼¡²Ã³²¤Î¶²¤ì¤òÍýÍ³¤Ë¾ÜºÙ¤ò°ìÀÚÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¤³¤ÎÌäÂê¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢¾ëÅçÌÐ»á¡¢¾¾²¬¾»¹¨»á¤È¤¤¤Ã¤¿¸µTOKIO¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤Î´Ø·¸¤¬°²½¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤µ¤ì¤ë¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤âÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤Î»ÑÀª¤ÏÍÉ¤é¤¤¤Ç¤¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¡£
¡üÌäÂêÈ¯³Ð¸å¤Ë·ÝÇ½»öÌ³½ê¤È¡Ö¤¹¤ê¹ç¤ï¤»¤ë¡×»þÂå¤Ï½ª¤ï¤Ã¤¿
¤³¤Î2¤Ä¤Î»öÎã¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢»ä¤Ï¡Ö¶É¤Î¥®¥¢¤¬°ìÃÊ¾å¤¬¤Ã¤¿¡×¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡ÖÊüÁ÷¶É¤¬¼«È¯Åª¡¦Ç½Æ°Åª¤Ë½Ð±é¼Ô¤Îµ¿ÏÇ¤òÄ´ºº¤·¡¢¤½¤Î·ë²Ì¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¼«È¯Åª¤Ë¸·Àµ¤Ë½èÊ¬¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦ÅÀ¤À¡£
¤³¤ì¤Þ¤ÇÊüÁ÷¶É¤Ï¡¢½µ´©»ï¤Ê¤ÉÂ¾ÇÞÂÎ¤ÎÊóÆ»¤¬Âç¤¤¯¼Ò²ñÌäÂê¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¡¢½Ð±é¼Ô¤ò¹ßÈÄ¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£½èÊ¬¤ËÆ§¤ßÀÚ¤ë¾ì¹ç¤Ç¤â¡¢Â¿¤¯¤Ï½êÂ°»öÌ³½ê¤È¿åÌÌ²¼¤ÇÄ´À°¤·¡¢ÁÐÊý¤¬Ç¼ÆÀ¤Ç¤¤ë¡ÖÍî¤È¤·¤É¤³¤í¡×¤òÃµ¤ë¤Î¤¬Ê¸²½¤À¤Ã¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓÌäÂê¤ò·Àµ¡¤È¤·¤Æ¡¢ÊüÁ÷¶É¤Ï¡Ö¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¤¬È¯³Ð¤·¤¿¤é»öÌ³½ê¤ÈÁêÃÌ¤·¤Æ½èÊ¬¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦´·¹Ô¤«¤éÃ¦µÑ¤·¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£¡Ö¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¤òÄ´ºº¤·¤Æ¤¤¤ÁÁá¤¯½èÊ¬¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦Êý¸þ¤Ø¡¢ÂÉ¤òÀÚ¤ê»Ï¤á¤¿¤Î¤À¡£
¡ü¤Þ¤À¸øÉ½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¹ßÈÄ»ö°Æ¤â¤¢¤ë
»öÌ³½ê¤Ë»öÁ°ÁêÃÌ¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢íÂíà¤¬À¸¤¸¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤À¤í¤¦¡£¤½¤ì¤Ç¤â¶É¼çÆ³¤Ç½èÊ¬¤ò·èÄê¤·¡¢¾ÜºÙ¤Ï´Ø·¸¼ÔÊÝ¸î¤Î¤¿¤á¡¢¤¢¤¨¤ÆÈ¯É½¤·¤Ê¤¤¡£
¤³¤¦¤·¤¿¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬¡¢¤¹¤Ç¤Ë°ìÈÌ²½¤·¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£ÌÀ¤é¤«¤Ë¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤ËÂÐ¤¹¤ë¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¤ÎÆ°¤¤òÌÜ¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ë¤·¤¿³Æ¶É¤¬¡ÖÆ±¤¸Å²¤òÆ§¤Þ¤Ê¤¤¡×¤¿¤á¤Ë¡¢ÂÐ±þÊý¿Ë¤òº¬ËÜ¤«¤é¸«Ä¾¤·¤¿·ë²Ì¤À¤È¤¤¤¨¤ë¡£
¼ÂºÝ¡¢¤³¤¦¤·¤¿»öÎã¤Ï¡¢À¸Åç»á¤ä¹ñÊ¬»á¤Î¥±¡¼¥¹¤Ë¸Â¤é¤Ê¤¤¡£ÍýÍ³¤Ï¤Ï¤Ã¤¤ê¤È¸øÉ½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢¥³¥ó¥×¥éÄ´ºº¤Î¸å¤Ë¹ßÈÄ¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿½Ð±é¼Ô¤ÎÏÃ¤Ï¡¢¶È³¦Æâ¤Ç¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£
½ªÎ»¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿ÈÖÁÈ¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡Ö½Ð±é¼Ô¤Î¥³¥ó¥×¥é¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤È±½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤â¤¢¤ë¡£
¡üÉÔ²Ä²ò¤Ê¥Ù¥Æ¥é¥ó¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎÅÅ·â²òÇ¤¤â
¤µ¤é¤Ë³Æ¶É¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥Ù¥Æ¥é¥óÀ©ºî¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎÆÍÁ³¤Î²òÇ¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿»öÎã¤â»¶È¯Åª¤Ëµ¯¤»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¶ñÂÎÅª¤ÊÈÖÁÈÌ¾¤ÏÈò¤±¤ë¤¬¡¢¹½Â¤Åª¤Ë¤ÏÀ¸Åç»á¤ä¹ñÊ¬»á¤Î¥±¡¼¥¹¤Ë¶á¤¤¤â¤Î¤¬Â¿¤¤¡£¥³¥ó¥×¥é°ãÈ¿¤òÍýÍ³¤Ë³°Éô¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬ÈÖÁÈ¤«¤é³°¤µ¤ì¤¿¤ê¡¢ÌäÂê¤Î¤¢¤ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬Ãæ³Ë¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¿ÈÖÁÈ¤¬½ªÎ»¤·¤¿¤ê¤¹¤ëÎã¤¬¸«¤é¤ì¤ë¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢³Æ¶É¤Ø¤Î¡Ö¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¤Ø¤Î¥®¥¢¡×¤Ï³Î¼Â¤Ë°ìÃÊ¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤¢¤Á¤³¤Á¤«¤é¡Ö¥»¥¯¥Ï¥é¤ä¥Ñ¥ï¥Ï¥é¤Ë´Ø¤¹¤ë¶É¤ÎÄ´ºº¤¬ÆÍÁ³»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÏÃ¤â¡¢ÄÁ¤·¤¯¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤¿¤À¤·¡¢¸½»þÅÀ¤Ç¤Ï¶É¤´¤È¤Ë²¹ÅÙº¹¤¬¤¢¤ë¤Î¤â»ö¼Â¤À¡£ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤È¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤ÏºÇ¤âÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤Ã¤¿°õ¾Ý¤¬¤¢¤ë°ìÊý¡¢°ÍÁ³¤È¤·¤Æ½¾Íè¤ÈÂç¤¤¯ÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¶É¤âÂ¸ºß¤¹¤ë¡£
¤½¤ì¤Ç¤â2026Ç¯¡¢¤µ¤é¤Ë³Æ¶É¤Î¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤Ï¡¢¤µ¤é¤Ë¼¡¤ÎÃÊ³¬¤Ë¿Ê¤à¤À¤í¤¦¡£¤¹¤Ç¤Ë¡ÖÌäÂê¤¬µ¯¤¤Æ¤«¤é¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡ÖÌ¤Á³¤ËËÉ¤°¡×¤¿¤á¤ÎÆ°¤¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£
¡Ê¥Æ¥ì¥Ó¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡¦ÄÃÌÜÇîÆ»¡Ë