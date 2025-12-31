¡Ö46Ç¯Æ¯¤¤¤¿²¶¤ÎÇ¯¶â¤Ï·î13Ëü¡×70ºÐÃËÀ¡¢À¸³èÊÝ¸îÀ©ÅÙ¤Ë¡Èµ¶¤é¤¶¤ëËÜ²»¡É¤òÅÇÏª
YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö³¹³ÑµëÍ¿ÌÀºÙ¡×¤¬¡Ö·ã½Â¤ÊÃËÀ¤Ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¡×¤ÈÂê¤·¤¿Æ°²è¤ò¸ø³«¡£¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤Ë±þ¤¸¤¿70ºÐ¤ÎÃËÀ¤¬¡¢¸½ºß¤Î»Å»ö¤ä¼ýÆþ¡¢¤½¤·¤Æ46Ç¯´ÖÆ¯¤Â³¤±¤ÆÆÀ¤¿Ç¯¶â³Û¤òÌÀ¤«¤·¡¢¼Ò²ñ¤ËÂÐ¤¹¤ëµ¶¤é¤¶¤ëËÜ²»¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
Æ°²è¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤Î»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦70ºÐ¤ÎÃËÀ¡£»Å»ö¤Ï1Æü¤Ë6～7»þ´Ö¤Û¤É¤Ç¡¢¡Ö1Æü¤Ë3000Ëç¤°¤é¤¤¡×¤Î¥Á¥é¥·¤òÇÛ¤ê¡¢·î¼ý¤Ï¡Ö16Ëü¤«¤é17Ëü¡×¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£¤³¤Î»Å»ö¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÃËÀ¤Ï¡Ö·ù¤ï¤ì¤ë»Å»ö¡×¤È¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢70ºÐ¤È¤¤¤¦Ç¯Îð¤ò¹Í¤¨¡Ö·ò¹¯¤Î¤¿¤á¤Ë¤³¤Î»Å»ö¤Ô¤Ã¤¿¤ê¡×¤È¸ì¤ê¡¢¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê»ÑÀª¤ò¸«¤»¤¿¡£
°ÊÁ°¤Ï¿·Ê¹ÈÎÇäÅ¹¤Ë21ºÐ¤«¤é46Ç¯´Ö¶Ð¤á¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦ÃËÀ¡£¼«¿È¤Î³ØÀ¸»þÂå¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡ÖÃæ³Ø¹»¤Þ¤ÇÄÌÃÎÉ½¤¬1¡¢2¤Ð¤Ã¤«¤ê¤è¡×¤È¾Ð¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤ó¤Ê¼«Ê¬¤Ç¤â¤ä¤Ã¤Æ¤³¤é¤ì¤¿·Ð¸³¤«¤é¡Ö¥Ð¥«¤Ç¤â¿¿ÌÌÌÜ¤Ë¤ä¤Ã¤È¤±¤Ð¡¢¤Á¤ã¤ó¤È²ÈÄí¤â¤Ã¤ÆÀ¸³è¤Ç¤¤ë¼Ò²ñ¤À¤â¤ó¡×¤È¡¢ÆüËÜ¼Ò²ñ¤ò¹ÎÄêÅª¤ËÂª¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢Ç¯¶â¤Ï2¥ö·î¤Ë°ìÅÙ¡¢¶ö¿ô·î¤Ë¡Ö26Ëü8000±ß¤°¤é¤¤¡×¼õ¤±¼è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¹ðÇò¡£¤³¤ì¤Ï·î³Û¤Ë´¹»»¤¹¤ë¤ÈÌó13Ëü4000±ß¤Ë¤Ê¤ë¡£ÃËÀ¤Ï¤³¤ì¤ò¡Ö46Ç¯Æ¯¤¤¤Æ¤ë¡×·ë²Ì¤À¤È¤·¤Ä¤Ä¡¢¸½ºß¤ÎÀ¸³èÊÝ¸îÀ©ÅÙ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ö¤¹¤Þ¤ó¡ÊÉÔËþ¤Ë¡Ë»×¤Ã¤Æ¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¤¿¡£Æ¯¤±¤ë¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¼õµë¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¡¹¤¬¤¤¤ë¸½¾õ¤Ë¿¨¤ì¡¢¡Ö¤Ê¤¼13Ëü¤ä¤ë¤Î¡©¡×¡Ö¤Ê¤¼¤ä¤ë¤Î¥¿¥À¤Ç¡£¸µµ¤¤Ê¤Î¤Ë¡×¤È¡¢Î¨Ä¾¤Êµ¿Ìä¤òÅê¤²¤«¤±¤¿¡£
º£¸å¤ÎÌÜÉ¸¤ò¿Ò¤Í¤é¤ì¤ë¤È¡¢ÃËÀ¤ÏÌÂ¤ï¤º¡ÖÅÝ¤ì¤ë¤Þ¤Ç¡£¤³¤ìÌÜÉ¸¡×¤ÈÀ¸³¶¸½Ìò¤òÀë¸À¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¡Ö¿©¤ÙÊª¤È±¿Æ°¡¢·ç¤«¤µ¤º·ÑÂ³¤¹¤ë¤³¤È¡×¤ò¿´¤¬¤±¤Æ¤¤¤ë¤È¸ì¤ê¡¢ÎÏ¶¯¤¤À¸¤ÍÍ¤ò¼¨¤·¤ÆÆ°²è¤òÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
