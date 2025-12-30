¡ÚRIZIN¡ÛÄ«ÁÒÌ¤Íè¤Ï¡È»Ë¾åºÇ¶¯¤ÎÁê¼ê¡É¤òÅÝ¤·¿·²¦¼Ô¤È¤Ê¤ì¤ë¤Î¤«¡¢¤½¤Î¾¡¤Á¶Ú¤È¤Ï¡©¡¡¥·¥§¥¤¥É¥¥¥é¥¨¥ÕÀï¤Î¾¡ÇÔÍ½ÁÛ¤Þ¤È¤á
³ÊÆ®µ»¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖRIZIN »ÕÁö¤ÎÄ¶¶¯¼Ôº×¤ê¡×¤Ï31Æü¡¢¤µ¤¤¤¿¤Þ¥¹ー¥Ñー¥¢¥êー¥Ê¤Ë¤Æ³«ºÅ¤¹¤ë¡£Âç³¢ÆüÂç²ñ¤Î¥á¥¤¥ó¤ò¾þ¤ë¤Î¤Ï¥Õ¥§¥¶ーµé¥¿¥¤¥È¥ë¥Þ¥Ã¥Á¡Ö¥é¥¸¥ã¥Ö¥¢¥ê¡¦¥·¥§¥¤¥É¥¥¥é¥¨¥Õ vs. Ä«ÁÒÌ¤Íè¡×¡£ÂçÃíÌÜ¤Î°ìÀï¤ò³ÊÆ®²È¤éÍ¼±¼Ô¤Ï¤É¤¦¸«¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£¾¡ÇÔÍ½ÁÛ¤ò¤Þ¤È¤á¤¿¡£
¢£ÉÔÍøÍ½ÁÛ¤â¡¢Ä«ÁÒÌ¤Íè¤Ë¾¡µ¡¤¢¤ê
¾¡ÇÔÍ½ÁÛ¤Ï²¼ÇÏÉ¾ÄÌ¤ê¡¢ÀïÀÓ15ÀïÁ´¾¡Á´¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¤Î¸½²¦¼Ô¥·¥§¥¤¥É¥¥¥é¥¨¥Õ¤Î¾¡ÍøÍ½ÁÛ¤¬°µÅÝÅª¤À¤Ã¤¿¡£
¡ÖÄ«ÁÒÌ¤Íè¤Î¾¡Íø¡×¤òÍ½ÁÛ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢³ÎÇ§¤·¤¿¸Â¤ê¤Ç¤Ï¡¢Áí¹ç³ÊÆ®²È¤ÎºùÄíÂçÀ¤¤Î¤ß¡£ÍýÍ³¤Ï¡ÖRIZIN¤ò°ìÈÖÀ¹¤ê¾å¤²¤¿Áª¼ê¡£²¿¤«¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ÆºÇ¸å¥Ð¥Á¥Ã¤È·è¤á¤Æ¤¯¤ì¤½¤¦¤Êµ¤¤¬¤¹¤ë¡×¤È±þ±ç¤ò¹þ¤á¤Æ¤ÎÍ½ÁÛ¤À¤Ã¤¿¡£
°ìÊý¡¢Áí¹ç³ÊÆ®²È¤ÎËÙ¸ý¶³»Ê¡¢Ê¿ËÜÏ¡¡¢ÀÄÌÚ¿¿Ìé¤é¤Ï¥·¥§¥¤¥É¥¥¥é¥¨¥Õ¤Î¾¡Íø¤òÍ½ÁÛ¡£°µÅÝÅª¤Ê¶¯¤µ¤ò¸Ø¤ë25ºÐ²¦¼Ô¤Î¾¡Íø¤òÍÎÏ»ë¤¹¤ëÀ¼¤Ïº¬¶¯¤¯¡¢Ä«ÁÒ¤Î¡È¾¡¤Á¶Ú¡É¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
Æ±Âç²ñ¤Ç¥Õ¥é¥¤µé¥¿¥¤¥È¥ë¥Þ¥Ã¥Á¤ËÎ×¤àÀðµ×ÊÝÇîÀµ¤Ï¡Ö¥·¥§¥¤¥É¥¥¥é¥¨¥Õ¤ÏÂÇ·â¤ò¼õ¤±¤¿¤È¤¤Î²¼¤¬¤êÊý¤ËÉÕ¤±Æþ¤ë·ä¤¬¤¢¤ë¡×¤È²¦¼Ô¤Î¡È¼åÅÀ¡É¤ò»ØÅ¦¡£Ê¬ÀÏ¤¹¤ë¤³¤È¤ò´«¤á¤¿¡£
¥·¥§¥¤¥É¥¥¥é¥¨¥Õ¤Î2¥é¥¦¥ó¥ÉKO¾¡¤ÁÍ½ÁÛ¤ÎÀ¬Ìðµ®¤â¡Ö¥·¥§¥¤¥É¥¥¥é¥¨¥Õ¤Ï²áµî¤Ë¥À¥¦¥ó¤·¤¿¾ìÌÌ¤â¤¢¤ë¡£ÂÇ¤Áµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤Ï¥«¥¦¥ó¥¿ー¤¬Æþ¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ï¤¢¤ë¡×¤ÈÂÇ·âÀï¤Ë»ý¤Á¹þ¤á¤Ð¾¡µ¡¤¬¤¢¤ë¤È¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢JTT½êÂ°¤ÎÇòÀîÎ¦ÅÍ¤Ï¡ÖÄ«ÁÒÌ¤Íè¤ÏÂç³¢Æü¤Ë4²ó½Ð¤Æ4²ó¤È¤â¾¡¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Êº£²ó¡Ë5Âç²ñÌÜ¤â²¿¤«¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¡£¡Ê¾¯¤Ê¤¤²ÄÇ½À¡Ë2³ä3³ä¤ò»ý¤Ã¤Æ¤³¤ì¤ë¿Í¡×¤ÈÄ«ÁÒ¤Î²ÄÇ½À¤Ë´üÂÔ¤ò´ó¤»¤¿¡£
¢£3ÅÙÌÜ¤Î¥¿¥¤¥È¥ëÄ©Àï¤Ç¾¡Íø¤Ê¤ë¤«
Ä«ÁÒ¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë2020Ç¯¤ÎºØÆ£Íµ¡¢2023Ç¯7·î¤Î¥ô¥¬ー¥ë¡¦¥±¥é¥â¥Õ¡Ê¥¢¥¼¥ë¥Ð¥¤¥¸¥ã¥ó¡Ë¤È2ÅÙ¥¿¥¤¥È¥ë¥Þ¥Ã¥Á¤ËÄ©Àï¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢º£²ó¤Ï3ÅÙÌÜ¤È¤Ê¤ë¡£
º£Ç¯5·î¤Ë¸½ÌòÉüµ¢¤·¤Æ¸µ²¦¼Ô¤ÎÎëÌÚÀéÍµ¡¢¥¯¥ì¥Ù¥ë¡¦¥³¥¤¥±¤ò·âÇË¡£¼ÂÎÏ¤Ç²¦ºÂÄ©Àï¸¢¤òÄÏ¤ß¼è¤Ã¤¿¡£33ºÐ¤ÎÄ«ÁÒ¤Ï¡ÖºÇ¸å¤Î¥¿¥¤¥È¥ëÄ©Àï¡×¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â¼¨º¶¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤Î¡È½¸ÂçÀ®¡É¤È°ÌÃÖ¤Å¤±¤é¤ì¤ë»î¹ç¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£
³ÊÆ®²È¤é¤Ï¥·¥§¥¤¥É¥¥¥é¥¨¥ÕÍÍø¤ÈÍ½ÁÛ¤¹¤ëÀ¼¤¬Â¿¤¤¤¬¡¢Ä«ÁÒ¤ò±þ±ç¤¹¤ëÀ¼¤ä¡¢ºùÄí¤äÇòÀî¤Î¤è¤¦¤Ë¡Ö²¿¤«¤òµ¯¤³¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡×¤È´üÂÔ¤¹¤ëÀ¼¤â¿ôÂ¿¤¯¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
Ä«ÁÒ¤Ï²¼ÇÏÉ¾¤òÊ¤¤·¥¥ã¥ê¥¢ºÇÂç¤ÎÂç¶âÀ±¤òµó¤²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡£ÂçÃíÌÜ¤Î°ìÀï¤È¤Ê¤ë¡£
³ÊÆ®²È¤é¤Î¾¡ÇÔÍ½ÁÛ
¢§Ä«ÁÒÌ¤Íè¤Î¾¡Íø
ºùÄíÂçÀ¤
¢§¥·¥§¥¤¥É¥¥¥é¥¨¥Õ¤Î¾¡Íø
ËÙ¸ý¶³»Ê¡¢Ê¿ËÜÏ¡¡¢Àî¿¬Ã£Ìé¡¢Ä¹ÆîÎ¼¡¢ÀÄÌÚ¿¿Ìé¡¢µíµ×°¼ÂÀÏº¡¢Àðµ×ÊÝÇîÀµ¡¢°æ¾åÄ¾¼ù¡¢Á°ÅÄÆüÌÀ¡¢À¬Ìðµ®¡¢±§º´ÈþÀµ¥Ñ¥È¥ê¥Ã¥¯¡¢ÌðÃÏÍ´²ð¡¢¥¸¥ç¥Ó¥ó¡¢ÂçÂô¥±¥ó¥¸¡¢¥¹¥È¥é¥Ã¥µー°ìµ¯¡¢ÀÐÅÏ¿ÂÀÏº¡¢¥±¥é¥â¥Õ