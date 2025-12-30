Á°ÅÄÆØ»Ò¡¦ÂçÅçÍ¥»Ò¡¦¹â¶¶¤ß¤Ê¤ß¡¢AKB48¡Ø¹ÈÇò¡Ù¤Ëµ¤¹ç½½Ê¬¤ÊºÇ¶¯¥¹¥êー¥·¥ç¥Ã¥È¡¡¡Ö30Âå¤Ë¸«¤¨¤Ê¤¤¡×¡ÖÁ´¤¯ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¡×
¡¡¸µAKB48¤Ç½÷Í¥¤ÎÁ°ÅÄÆØ»Ò¤¬12·î30Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£¡ØÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¥ê¥Ïー¥µ¥ë¤È²ñ¸«¤Ç¤Î¥á¥ó¥Ðー¤È¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡Ê´ØÏ¢¡§¡Ú²èÁü¡ÛÁ°ÅÄÆØ»Ò¡¦ÂçÅçÍ¥»Ò¡¦¹â¶¶¤ß¤Ê¤ß¡¢¸½Ìò»þÂå¤ÈÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤AKB48ºÇ¶¯¥¹¥êー¥·¥ç¥Ã¥È¡Ë
¡¡º£Ç¯20¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿AKB48¤Ï¡¢Âç³¢Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡Ø¹ÈÇò¡Ù¤Ë6Ç¯¤Ö¤ê¤Ë½Ð¾ì¡£20¼þÇ¯¤òµÇ°¤·Â´¶È¥á¥ó¥Ðー¤Ç¤¢¤ëÁ°ÅÄÆØ»Ò¡¦¹â¶¶¤ß¤Ê¤ß¡¦¾®ÅèÍÛºÚ¡¦ÈÄÌîÍ§Èþ¡¦Ê÷´ß¤ß¤Ê¤ß¡¦ÂçÅçÍ¥»Ò¡¦ÇðÌÚÍ³µª¡¦»Ø¸¶è½Çµ¤â¹ÈÇò¤Î¥¹¥Æー¥¸¤Ë½¸·ë¡£29Æü¤Ë¤Ï¥ê¥Ïー¥µ¥ë¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢Á°ÅÄ¤Ï¡Ö¹ÈÇò¤Î¥ê¥Ïー¥µ¥ë¤È°Ï¤ß¼èºàDAY ÌÀÆü¤«¤é£²Æü´Ö2025Ç¯¥é¥¹¥È¥¹¥Ñー¥È¤Ç¤¹¡ª¤ß¤ó¤Ê¤Ç³Ú¤·¤¯¡ª°ÕÌ£¤Î¤¢¤ë»þ´Ö¤Ë¤·¤¿¤¤¤Ê¡£2026Ç¯AKB¤Î¤ß¤ó¤Ê¤¬¤¤¤¤Áö¤ê½Ð¤·¤¬¤Ç¤¤ë»ö¤ò´ê¤¤¡×¤È²þ¤á¤Æ°Õµ¤¹þ¤ß¤òÄÖ¤ê¡¢¾Ð´é¤Î½¸¹ç¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡30Æü¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤Ï¡¢Á°ÅÄ¡¢ÂçÅç¡¢¹â¶¶¤Î¥¹¥êー¥·¥ç¥Ã¥È¤ò²þ¤á¤ÆÅê¹Æ¤·¡¢¡Öº£Ç¯¤ÏÇ¯Ëö¤ÎÂçÁÝ½ü¤ò¤¹¤ë»þ´Ö¤¬Á´¤¯Ìµ¤«¤Ã¤¿¡¡¤Þ¤ÀÄü¤á¤Æ¤Ê¤¤¡ªº£Æü¤ÎÌë¤ÈÌÀÆüÄ«¤¬Àï¤¤¤À¡ª¡ªÁ´Éô¤ä¤êÀÚ¤Ã¤Æ¤ä¤ë¡ª¡×¤Èµ¤¹ç¤òÆþ¤ì¡¢ºÇ¸å¤Ë¡Ö¤¤¤¤¼Ì¿¿¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¡×¤È¸ÀÍÕ¤òÅº¤¨¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¹â¶¶¤ß¤Ê¤ß¤â¼«¿È¤ÎInstagram¤Ë¡Ö¹ÈÇò¤Î¥ê¥Ï¤·¤Æ¤¤¿¤èー¡ª¹ÈÇò¤Î°Ï¤ß¼èºà¤È¤«¤âµ×¤·¤Ö¤ê¤¹¤®¤Æ¡ª¡ªÁ´¤Æ¤Î·Ê¿§¤¬²û¤«¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¤·¡¢¡ÖAKB20¼þÇ¯³§¤ó¤Ê¤Ç¤Ö¤Á¤«¤Þ¤¹¤¾ー¡×¤ÈÂç³¢Æü¤ÎËÜÈÖ¤Ë¸þ¤±¤Æµ¤¹ç½½Ê¬¤Î°Õµ¤¹þ¤ß¤È¤È¤â¤Ë¥á¥ó¥Ðー¤È¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥ÈÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡Ö¤ß¤ó¤Ê30Âå¤Ë¸«¤¨¤Ê¤¤¡×¡Ö¤³¤Î3¿Í¤Î¼Ì¿¿ºÇ¹â¡×¡Ö¸½Ìò»þÂå¤Îº¢¤ÈÁ´¤¯ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
