Ado ¡ÖÃÑ¤º¤«¤·¤¯¤Ê¤¤¿Í´Ö¤Ë¤Ê¤ë¡×¡ÈÉÂ¤ß¥Ý¥¹¥È¡ÉÏ¢È¯¤Ë¡ÖÂç¾æÉ×¡©¡×¿´ÇÛ¤ÎÀ¼
¡¡12·î27Æü¡¢²Î¤¤¼ê¡¦Ado¤¬¼«¿È¤ÎX¤Ç¡¢µ¤¤¬¤«¤ê¤Ê¥Ý¥¹¥È¤òÏ¢Åê¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¿´ÇÛ¤ÎÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£
¡Ö¤³¤ÎÆü¡¢¡Ôº£Ç¯¤Î´Á»ú¤Ï°ÜÆ°¤Î°Ü¤À¤Ê¡Ä¡Õ¤È¤Ä¤Ö¤ä¤¤¤¿Ado¤µ¤ó¡£Â³¤¤¤Æ¡ÔÈ¿¾Ê¤¹¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¡Õ¤ÈÅê¹Æ¤·¡¢¤³¤³¤«¤é¥á¥ó¥¿¥ë¤ÎÍî¤Á¹þ¤ß¤ò»×¤ï¤»¤ë¸ÀÍÕ¤ò¼¡¡¹¤È½ñ¤¹þ¤ó¤À¤Î¤Ç¤¹¡×¡Ê·ÝÇ½µ¼Ô¡Ë
¡Ô¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤è¤¦ ¡¡ÎÉ¤¯¤Ê¤¤¤è »ä¤¬³Ú¤Ë¤Ê¤ë¤Ð¤Ã¤«¤ê¤¸¤ã¡¡¥À¥á¥À¥á¤Ç¤¹¤è¡Õ
¡¡¤È¡¢¼«Ê¬¤òÀÕ¤á¤ë¤è¤¦¤Ê¡È¤Ò¤È¤ê¤´¤È¡É¤ò¤·¤¿¤«¤È»×¤¨¤Ð¡¢
¡Ô¿Í¤òÆ³¤¯¡¡Æ³¤¯ ¤â¤Ã¤È¤Á¤ã¤ó¤È¤·¤è¤¦¡Õ
¡¡¤È¼«¤é¤ò²ü¤á¡¢¤µ¤é¤Ë
¡ÔÃÑ¤º¤«¤·¤¯¤Ê¤¤¿Í´Ö¤Ë¤Ê¤í¤¦¡¡ÃÑ¤º¤«¤·¤¯¤Ê¤¤¿Í´Ö¤Ë¤Ê¤ë¡¡Â¤ê¤Ê¤¤¤«¤é¡¡Â¤ê¤Ê¤¤ ½þ¤¦¡Õ
¡¡¤Ê¤É¡¢¼«¸ÊÈÝÄê¤Þ¤Ç¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¡£¤³¤Î°ìÏ¢¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤ÏÂ¨ºÂ¤ËÈ¿±þ¡£
¡ÔAdo¤Á¤ã¤óÂç¾æÉ×¡©¡©¡Õ
¡Ô¤Ê¤Ë¤«¤¢¤Ã¤¿¤Î¡©¡Õ
¡Ô¤â¤¦¤¸¤å¤¦¤Ö¤óÆ³¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤ë¤è¡Õ
¡¡¤Ê¤É¿´ÇÛ¤ÎÀ¼¤äÎå¤Þ¤·¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡Ö¤½¤Î¸å¡¢Ado¤µ¤ó¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤ÎÀ¼¤Ë±þ¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¡Ô¤¤¤Ä¤â¡¢¤ß¤Ê¤µ¤ó¤´¤á¤ó¤Ê¤µ¤¤¤Í¡Õ¡Ô¤â¤Ã¤È¤Á¤ã¤ó¤È¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤·¤¿»ä¤È¤·¤Æ¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Ä¤Ù¤¤À¤Ã¤¿¤Í¡Õ¤È²¿ÅÙ¤â¼Õºá¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ô¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤Í¡Õ¡Ô¤³¤ó¤Ê»ä¤ò ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡Õ¤È´¶¼Õ¤ò½Ò¤Ù¤Ä¤Ä¤â¡¢¼«¸Ê¹ÎÄê´¶¤ÎÄã¤µ¤¬Ç¡¼Â¤Ë¤ï¤«¤ëÅê¹Æ¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊÆ±Á°¡Ë
¡¡¤¿¤ÀÍâ28Æü¤Ë¤Ï¡¢Æ±Æü¤«¤é¥¢¥Ë¥á¡Ø¤Á¤Ó¤Þ¤ë»Ò¤Á¤ã¤ó¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Î¿·¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¼çÂê²Î¤È¤·¤Æ¡¢¼«¿È¤¬²Î¤¦¡Ø¤ª¤É¤ë¥Ý¥ó¥Ý¥³¥ê¥ó¡Ù¤¬ÊüÁ÷³«»Ï¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¡ÔËÜÆü¤«¤éAdo¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤Þ¤¹¤è¡¡¤¿¤Î¤·¤ß¤Ç¤¹¤Í¡ª¡ª¡Õ¤È°ìÅ¾¡¢Á°¸þ¤¤ÊÅê¹Æ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡°ìÏ¢¤Î¡ÈÉÂ¤ß¥Ý¥¹¥È¡É¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢²»³Ú´Ø·¸¼Ô¤Ï¤³¤¦¸ì¤ë¡£
¡ÖAdo¤µ¤ó¤Ïº£Ç¯8·î¡¢2ÅÙÌÜ¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥Ä¥¢¡¼¡ØHibana¡ÙÁ´34¸ø±é¤ò´°Áö¡£À¤³¦33ÅÔ»Ô¤ÇÌó50Ëü¿Í¤òÆ°°÷¤¹¤ë¡¢ÆüËÜ¿Í¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ¤Ï²áµîºÇÂçµé¤Î¥Ä¥¢¡¼¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£11·î¤Ë¤ÏÅìµþ¥É¡¼¥à¡¢µþ¥»¥é¥É¡¼¥àÂçºå¤Ç¤Î½é¥É¡¼¥à¸ø±é¤âÀ®¸ù¤µ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤µ¤ËÂ¿Ë»¤Ê1Ç¯¤Ç¤·¤¿¤Í¡×
¡¡°ìÊý¡¢¤³¤¦¤·¤¿µÞ·ã¤Ê¥¥ã¥ê¥¢¥¢¥Ã¥×¤¬¡¢Èà½÷¤ò¶ì¤·¤á¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤â»ØÅ¦¤¹¤ë¡£
¡ÖAdo¤µ¤ó¤Ï¤´Â¸¤¸¤Î¤è¤¦¤Ë´é½Ð¤·¤ò¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤ÇÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Õ¤À¤ó¤Ï¤´¤¯ÉáÄÌ¤Î23ºÐ¤Î½÷À¤Ç¤â¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¤Ï¡ÈAdo¡É¤ò´°àú¤Ë±é¤¸¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¤½¤Î¶¯Ç÷´ÑÇ°¤Ë¤â»÷¤¿ÀÕÇ¤´¶¤¬¡¢¼«Ê¬¤òÄÉ¤¤¹þ¤ß¤¹¤®¤Æ¤·¤Þ¤¦Í×°ø¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×
¡¡Ado¤Ï¡¢º£²ó¤Î¥É¡¼¥à¥Ä¥¢¡¼Ì¾¡Ö¤è¤À¤«¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢µÜÂô¸¼£¤ÎÃ»ÊÔ¾®Àâ¡Ø¤è¤À¤«¤ÎÀ±¡Ù¤Ë±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤¿¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¡Ø¤è¤À¤«¡Ù¤Ï¼Âºß¤¹¤ëÄ»¤Ç¤¹¤¬¡¢ºîÃæ¤Ç¤Ï¼þ°Ï¤«¤é¤Ò¤É¤¤°·¤¤¤ò¼õ¤±¡¢¡È¼ä¤·¤¤Ä»¡É¤È¤·¤ÆÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ¸å¤Ï¶õ¹â¤¯±©¤Ð¤¿¤¤¤¿Ëö¤ËÀ±¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Ado¤µ¤ó¤Ï¤½¤ÎÉÁ¼Ì¤ò¸«¤Æ¡¢»ä¤â¤½¤¦¤Ê¤ê¤¿¤¤¡¢À±¤Ë¤Ê¤Ã¤Æµ±¤Â³¤±¤¿¤¤¤È´¶¤¸¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¸ÉÆÈ¤ÎÃæ¤Ç¡È¹â¤ß¤òÌÜ»Ø¤¹¡É¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ï°ìÏ¢¤Î¥Ý¥¹¥È¤È¤â¹çÃ×¤¹¤ë¿´¶¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡×
¡¡¤µ¤é¤Ê¤ë¹â¤ß¤òÌÜ»Ø¤¹¤æ¤¨¤Î¸ÉÆÈ¤È³ëÆ£¡£¤¤¤º¤ì¤â¡¢°ìÎ®¤·¤«¤¿¤É¤êÃå¤±¤Ê¤¤ÎÎ°è¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡£