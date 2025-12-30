毎年年末に映画評論サイトのTC Candlerが発表する「世界で最も美しい顔トップ100」の2025年版が発表されました。2024年版では日本からTWICEのサナ(湊崎紗夏)、モデルの池田穂乃花、女優の大和田南那、MEOVVのアンナ(田中杏奈)、LE SSERAFIMのカズハ、AKB48の行天優莉奈、XGのHARVEYとCocona、NiziUのアヤカ(新井彩花)が選出されていましたが、2025年版では行天優莉奈、HARVEY、Cocona、アヤカが選外となり、新たにTWICEのミナ(名井南)が選出されています。そんな「世界で最も美しい顔トップ100」の2025年版の全画像をまとめてみました。

The 100 Most Beautiful Faces of 2025 - YouTube

◆1位：Rosé：ニュージーランド/韓国 歌手 28歳



◆2位：シドニー・スウィーニー：アメリカ 女優 28歳



◆3位：PHARITA：タイ 歌手/ダンサー 20歳



◆4位：アンドレア・ブリランテス：フィリピン 女優 モデル 22歳



◆5位：ウィットニー・ピーク：ウガンダ 女優 22歳



◆6位：ディーヴァー・カッセル：イタリア/フランス モデル 21歳



◆7位：ベッキー：タイ 女優・モデル・歌手 23歳



◆8位：KARINA：韓国 歌手/ダンサー 25歳



◆9位：SITALA：タイ 歌手/モデル 29歳



◆10位：ダーシャ・タラン：ロシア モデル 26歳



◆11位：Jisoo：韓国 歌手/女優/モデル 30歳



◆12位：アナ・デ・アルマス：キューバ/スペイン 女優 37歳



◆13位：ジャスミン・トオークス：アメリカ モデル 34歳



◆14位：ナンシー・ジュエル・マクドニー：韓国/アメリカ 歌手/ダンサー 25歳



◆15位：Hande Erçel：トルコ 女優/モデル 32歳



◆16位：マーガレット・クアリー：アメリカ モデル 31歳



◆17位：シリラック・クォン：香港/タイ 女優 30歳



◆18位：Nana：韓国 女優/モデル/歌手 34歳



◆19位：ミク・マルティノー：カナダ/日本 女優 21歳



◆20位：ツウィ：台湾 歌手/ダンサー 26歳



◆21位：ヤエル・シェルビア：イスラエル モデル 24歳



◆22位：リサ：タイ 歌手/ダンサー 28歳



◆23位：ゼンデイヤ (Zendaya)：アメリカ 女優/歌手/モデル 29歳



◆24位：チョン・ソミ：カナダ/韓国 歌手 24歳



◆25位：Savannah Clarke：オーストラリア ダンサー/歌手/インフルエンサー 22歳



◆26位：チャン・ウォニョン：韓国 歌手 21歳



◆27位：Özge Yağız：トルコ 女優 28歳



◆28位：Maralgua Hera Dashnyam：モンゴル モデル 22歳



◆29位：トゥ・トンタワン (Tu Tontawan)：タイ 女優 25歳



◆30位：アドリア・アルホナ：アメリカ合衆国 女優 33歳



◆31位：サナ：日本 歌手 28歳



◆32位：Sara Orrego：コロンビア モデル/インフルエンサー 27歳



◆33位：ミンニ：タイ 歌手 28歳



◆34位：ジェムレ・バイセル (Cemre Baysel)：トルコ 女優 26歳



◆35位：カズハ：日本 歌手/ダンサー 21歳



◆36位：タイラ (Tyla)：南アフリカ共和国 歌手 23歳



◆37位：アレクサ・イラカド (Alexa Ilacad)：フィリピン 女優/歌手 25歳



◆38位：ダニエル：韓国/オーストラリア 歌手 20歳



◆39位：リサ・ロッシュ：ロシア モデル 24歳



◆40位：ライザ・ソベラノ (Liza Soberano)：フィリピン 女優 27歳



◆41位：イェジ ：韓国 歌手 25歳



◆42位：フリーン (Freen)：タイ 女優/モデル 27歳



◆43位：アンドレア・ボテズ：カナダ/アメリカ チェスプレイヤー/配信者 23歳



◆44位：アンナ：日本 モデル 20歳



◆45位：ザイナブ・ハッサン：エジプト 歌手 24歳



◆46位：ジェニー (Jennie Kim)：韓国 歌手 29歳



◆47位：エイザ・ゴンザレス：メキシコ 女優 35歳



◆48位：Carmen：インドネシア 歌手 19歳



◆49位：Hyacinth Callado：フィリピン/アメリカ 女優 22歳



◆50位：キミヤ・ホセイニ：イラン 女優 22歳



◆51位：Manon：スイス 歌手 23歳



◆52位：カン・スルギ：韓国 歌手 31歳



◆53位：Su Burcu Yazgı Coşkun：トルコ 女優 20歳



◆54位：大和田南那：日本 女優/タレント 26歳



◆55位：ハルナーズ・サンドゥ：インド モデル 25歳



◆56位：エラ ：アメリカ/韓国 歌手/モデル/女優 17歳



◆57位：ジャニーン・グティエレス (Janine Gutierrez)：フィリピン 女優 36歳



◆58位：Hayat Murad：イラク



◆59位：ウギ：中国 歌手 26歳



◆60位：ナディア・フェレイラ：パラグアイ モデル 26歳



◆61位：チュウ：韓国 歌手 26歳



◆62位：セムル・アルダ：トルコ 女優 23歳



◆63位：Rainky Wai：香港 歌手 32歳



◆64位：チェリョン：韓国 歌手 24歳



◆65位：ニコ・パーカー：イギリス 女優 21歳



◆66位：GEHLEE：フィリピン 歌手 18歳



◆67位：プリヤンカー・チョープラー (Priyanka Chopra)：インド 女優/モデル 43歳



◆68位：ニンニン：中国 歌手 23歳



◆69位：Kai Montinola：フィリピン 女優 19歳



◆70位：ブサン・イスマイル：シリア 歌手 22歳



◆71位：シュファ：台湾 歌手 25歳



◆72位：ミニ：韓国 TikToker



◆73位：Sila Türkoğlu：トルコ 女優 26歳



◆74位：Candela Gallo：アルゼンチン TikToker 22歳



◆75位：池田穂乃花：日本 タレント/モデル 23歳



◆76位：Hiba Adil：イラク モデル 27歳



◆77位：Zigechez：中国



◆78位：ガル・ガドット：イスラエル 女優 40歳



◆79位：ミナ：日本 歌手 28歳



◆80位：レニ・クルム：ドイツ/アメリカ モデル 21歳



◆81位：プージャー・ヘーグデー：インド 女優/モデル 34歳



◆82位：キム・チウ：フィリピン 女優/歌手 35歳



◆83位：マーゴット・ロビー：オーストラリア 女優/プロデューサー 35歳



◆84位：レイチェル・ゼグラー：アメリカ 女優/歌手 24歳



◆85位：アキラ・アクバル：アメリカ 女優 19歳



◆86位：アルバ・バチスタ：ポルトガル 女優 28歳



◆87位：ハンター・シェイファー：アメリカ 女優/モデル 26歳



◆88位：Jasmine Helen Dudley-Scales：フィリピン/イギリス モデル



◆89位：ベルタ・カスタニェ (Berta Castañé)：スペイン 女優 23歳



◆90位：白鹿：中国 女優 31歳



◆91位：サブリナ・カーペンター：アメリカ 歌手/女優 26歳



◆92位：Tian Xiwei：中国 女優 28歳



◆93位：アフラ・サラチョール：トルコ 女優/モデル 28歳



◆94位：Fujianti Utami Putri：インドネシア インフルエンサー 23歳



◆95位：Margarida Corceiro：ポルトガル 女優/モデル 23歳



◆96位：アマンドラ・ステンバーグ：アメリカ 映画プロデューサー 27歳



◆97位：Lee Ju-Eun：韓国 リアリーダー 21歳



◆98位：Eleen Suliman：サウジアラビア インフルエンサー 30歳



◆99位：アイアー：フィリピン 歌手 24歳



◆100位：デュア・リパ：イギリス 歌手 30歳