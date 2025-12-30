¥ï¥ó¡¦¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥·¥ó¥° ¾¾°æ¸¬²ð»á¡Ö½ÐÈÇ¡¢¹¹ð¡¢¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë²Ã¤¨¡¢¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¤ÎÃì¤ò¹½ÃÛ¤·¤¿¤¤¡×
¥ï¥ó¡¦¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥·¥ó¥° ¾¾°æ¸¬²ð»á¡Ö½ÐÈÇ¡¢¹¹ð¡¢¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë²Ã¤¨¡¢¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¤ÎÃì¤ò¹½ÃÛ¤·¤¿¤¤¡×
2025Ç¯¤Î¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤ª¤è¤Ó¥á¥Ç¥£¥¢¶È³¦¤Ï¡¢µÞÂ®¤Êµ»½Ñ¿Ê²½¤È»Ô¾ì¹½Â¤¤ÎÊÑ²½¤¬½Å¤Ê¤ê¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÅö¤¿¤êÁ°¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¿Á°Äó¤¬ÍÉ¤é¤®»Ï¤á¤¿1Ç¯¤À¤Ã¤¿¡£¤È¤ê¤ï¤±AI¤Î¿Ê²½¤Ï¡¢¥Ä¡¼¥ë¤Î°è¤ò±Û¤¨¡¢¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤Ë¤ª¤±¤ëÀ¸»ºÀ¤ÈÁÏÂ¤À¤ÎÁ°Äó¤ò½ñ¤´¹¤¨¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢¸¡º÷¡¢¥½¡¼¥·¥ã¥ë¡¢¥³¥Þ¡¼¥¹¡¢À¸À®AI¤È¤¤¤Ã¤¿ÀÜÅÀ¤¬Íí¤ß¹ç¤¤¡¢¸ÜµÒÂÎ¸³¤Î¡ÖÆþ¤ê¸ý¡×¤½¤Î¤â¤Î¤âÊ¬»¶¡¦ºÆÊÔ¤µ¤ì¤Ï¤¸¤á¤¿¡£Digiday Japan¹±Îã¤ÎÇ¯ËöÇ¯»Ï´ë²è¡ÖIN/OUT 2026¡×¤Ç¤Ï¡¢Åö¥á¥Ç¥£¥¢¤È¤æ¤«¤ê¤Î¿¼¤¤¥Ö¥é¥ó¥É¡¦¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥·¥ã¡¼¤Î¥¨¥°¥¼¥¯¥Æ¥£¥Ö¤¿¤Á¤Ë¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤ò¼Â»Ü¡£2025Ç¯¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤ËÁí³ç¤·¡¢¤½¤·¤Æ2026Ç¯¤Ë¸þ¤±¤Æ¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÄ©Àï¤È¥Ó¥¸¥ç¥ó¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£¤½¤ÎÀ¼¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡£¥ï¥ó¡¦¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥·¥ó¥°¤Ç¡¢¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¤òÌ³¤á¤ë¾¾°æ¸¬²ð»á¤Î²óÅú¤Ï°Ê²¼¤Î¤È¤ª¤ê¤À¡£
¢¡¡¡¢¡¡¡¢¡
¡½¡½2025Ç¯¤Î¤â¤Ã¤È¤âÂç¤¤Ê¥È¥Ô¥Ã¥¯¡¦À®²Ì¤Ï²¿¤Ç¤¹¤«¡£½ÐÈÇ»ö¶È¤ò³Ë¤Ë¿ø¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢¤½¤³¤«¤éÇÉÀ¸¤¹¤ë·Á¤Ç¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó»ö¶È¤ò³ÈÂç¤Ç¤¤¿¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢AI¤ÎÅÐ¾ì¤Ë¤è¤ê¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Î²ÁÃÍ¤¬¸«Ä¾¤µ¤ì¡¢¤½¤ÎÇÈ¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈºÜ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£ÃÏÊýÁÏÀ¸¡¢È¯É½²ñ¡¢¥ª¥¦¥ó¥É¥á¥Ç¥£¥¢¡£½ÐÈÇ¼Ò¤ÎÏÈ¤òÄ¶¤¨¤¿Â¿³ÑÅª¤Ê¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¼Â»Ü¤Î´ðÈ×¤¬¤Ç¤¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½2026Ç¯¤Ë¸þ¤±¤Æ¸«¤¨¤Æ¤¤¿²ÝÂê¤Ï²¿¤Ç¤¹¤«¡£Web¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¤Î¥Þ¥Í¥¿¥¤¥º¤ÎÆñ°×ÅÙ¸þ¾å¤Ç¤¹¡£¥³¥í¥Ê²Ò¡¢AI»þÂå¤òÄÌ²á¤·¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¤Î²ÁÃÍ¤ÏËÜ¼ÁÅª¤Ê¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Î¼Á¤Ë²óµ¢¤·¤¿¤È¤â¸À¤¨¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¥¢¥¯¥»¥¹¿ô¤äµ»öËÜ¿ô¡¢¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¹¹ð¤ËÍê¤ê¤¹¤®¤Ê¤¤Êý¸þÀ¤òÌÀ³Î¤Ë¤·¡¢¤½¤³¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½2026Ç¯¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤¿¤¤¤³¤È¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¥á¥Ç¥£¥¢¥Þ¥Í¥¿¥¤¥º¤Î¿·¤·¤¤Ãì¤Î¹½ÃÛ¤Ç¤¹¡£½ÐÈÇ¡¢¹¹ð¡¢¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë²Ã¤¨¡¢¤â¤¦¤Ò¤È¤ÄÃì¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤Ù¤¤À¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿·¤¿¤ÊSNS¥á¥Ç¥£¥¢¤ò°é¤Æ¤ë¤³¤È¤ËÀ®¸ù¤·¤¿1Ç¯¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ÍèÇ¯¤Ï¤½¤³¤«¤éÊªÈÎ¤Ê¤É¤ËÀ®²Ì¤ò¤Ä¤Ê¤²¤¿¤¤¡£¥é¥¤¥Ö¥³¥Þ¡¼¥¹¤ÏÆÃ¤Ë½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£»¨»ï¥Ö¥é¥ó¥É¤òÀ¸¤«¤¹¤Ê¤é¤³¤³¤À¤í¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³°Éô¥µ¥¤¥È