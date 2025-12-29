最初は“青”じゃなかった！

クルマのボディカラーのなかでも、白や黒・シルバーなど以外の有彩色で、これまで最も人気だったのが赤系の色です。しかし、近年はEVやハイブリッドカーの普及もあって、いまや一番人気の有彩色は青系のカラーとなっています。空や水のイメージを持つ青は、環境意識の高まりから、メーカーとしてもイメージカラーに据える例が増えています。

【コイツか！】これが「青いスバル」の元ネタです！（写真で見る）

こうした青系のボディカラーを、以前からブランドの象徴として扱っている国内メーカーがスバルです。六連星（むつらぼし）を象ったエンブレムは地の色が青となっているほか、「BRZ」「WRX」「レヴォーグ」といったスポーツイメージの強いモデルでは、通称「WRブルー」と呼ばれる、鮮やかな青いメタリック色が非常に売れているそうです。

実際、スバルと聞けば「青」を思い浮かべる方は多いでしょうし、違うメーカーの青いクルマでも、色合いによっては“スバルっぽい”雰囲気になることもあります。しかし、そもそもなぜ「スバル＝青」というイメージになったのでしょうか。

その鍵となるのが、前述のWRブルーというスバル車専用のボディカラーです。WRブルーはその名の通り、WRC（世界ラリー選手権）に由来を持つカラーです。スバルは1990年代から2000年代にかけて、WRCで大成功を収めました。そのイメージを市販車へと引き継ぐために生まれたのが、青いワークスマシンをモチーフとしたWRブルーだったのです。

しかし、スバルのWRC車両は当初から青色だったわけではありません。スバルがワークスチームとしてWRCに本格挑戦したのは、1990年のこと。クルマは初代「レガシィ」で、参戦初期は白がボディのベース色でした。その後の1991年〜1992年も、白ベースやタバコ銘柄の「ロスマンズ」「キャメル」などのスポンサーカラーで参戦し、ボディ全体を青く塗った車両はありませんでした。

快進撃の前夜に現れた“立役者”

転機となったのは1993年。スバルはこの年、大きなスポンサーを獲得します。それが「BAT（ブリティッシュ・アメリカン・タバコ）」です。



初代「インプレッサWRX」（画像：スバル）



これに伴い、1993年のWRCに参戦したレガシィは、青いパッケージがトレードマークだったBATのタバコ「ステートエクスプレス555」のカラーリングをまとうことになりました。つまり「スバル＝青」というイメージのルーツは、単にWRC車両のスポンサーカラーが青だったからなのです。

この1993年、スバルは青い555カラーのレガシィでWRC初優勝を果たします。さらにその後、スバルは青いスポンサーカラーはそのままに、参戦マシンをより小型・軽量な新型車であった初代「インプレッサ」にチェンジ。そこから快進撃が始まり、インプレッサは何度も世界チャンピオンに輝きました。

日本の小さな自動車メーカーであるスバルが、世界最高峰の競技で何度もチャンピオンになったのは、まさに偉業です。その活躍をセールスに結び付けるため、スバルは1995年ごろから、インプレッサなどを中心にWRCレプリカカラーのモデルや、青いボディカラーを投入していきました。さらに好評を受け、インプレッサやレガシィ以外にも、ラリーイメージの青いモデルを設定していったのです。

ちなみに、このWRCマシン風の青色には、いくつかのバリエーションが存在します。最初期の555カラーのマシンはソリッドの青色で、このマシンを明確にイメージした市販モデルの色も、同様に「スポーツブルー」というソリッドの青色でした。

その後、555カラーは1997年にイメージチェンジを行い、やや明るい色調のメタリックブルーへと移行。市販車にも、これに近い青メタリックの「ソニックブルー・マイカ」が追加されました。また、2000年登場の2代目インプレッサからは、そのものズバリの「WRブルー・マイカ」が設定されました。

しかし、折からの世界的なタバコ広告規制の流れを受け、2003年ごろにはスバルのWRCマシンからも555のロゴが消滅。さらにスバル自体も、2008年をもってWRCから撤退してしまいます。

ところが、その後もスバルは青いボディカラーの使用を継続します。2012年に登場したBRZもWRブルー・マイカをイメージカラーとし、2014年からは現在の「WRブルー・パール」へと変更されました。まさにダメ押しです。BATとの関係が切れた今も「スバル＝青色」というイメージが根強いのは、そうした歴史が現在もファンに支持されているからでしょう。