「曲輪田」はなんて読む？山梨県にある...ひらがな4文字の地名！

地図や旅先で見かけるけど、実は間違って読んでいた！そんな地名、意外と多いですよね。今回は、大人でも間違えてしまいがちな地名をご紹介します。就活や社会人生活で恥をかかないことはもちろん、知っておくとハナタカになれちゃうかも！

「曲輪田」はなんて読む？

「曲輪田」という漢字を見たことはありますか？

山梨県にある地名で、答えは4文字です。

いったい、「曲輪田」はなんと読むのでしょうか。

正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

果たして、正解は？

正解は、「くるわだ」でした。

曲輪田は、山梨県南アルプス市に位置しています。

南アルプス市にある「夜叉神峠ハイキングコース」は、適度なハードさで登山初心者〜中級者にもアクセスしやすいハイキングコース。

頂上展望台からは、アルプスの白峰三山など山並みが見えるパノラマビューが楽しめるそうですよ。

あなたはわかりましたか？

家族や友だちにも、「知ってる？」と聞いて自慢してみて！

