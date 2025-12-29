「曲輪田」はなんて読む？山梨県にある...ひらがな4文字の地名！
地図や旅先で見かけるけど、実は間違って読んでいた！そんな地名、意外と多いですよね。今回は、大人でも間違えてしまいがちな地名をご紹介します。就活や社会人生活で恥をかかないことはもちろん、知っておくとハナタカになれちゃうかも！
「曲輪田」はなんて読む？
「曲輪田」という漢字を見たことはありますか？
山梨県にある地名で、答えは4文字です。
いったい、「曲輪田」はなんと読むのでしょうか。
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は、「くるわだ」でした。
曲輪田は、山梨県南アルプス市に位置しています。
南アルプス市にある「夜叉神峠ハイキングコース」は、適度なハードさで登山初心者〜中級者にもアクセスしやすいハイキングコース。
頂上展望台からは、アルプスの白峰三山など山並みが見えるパノラマビューが楽しめるそうですよ。
あなたはわかりましたか？
家族や友だちにも、「知ってる？」と聞いて自慢してみて！
