年末年始に“平成番組”が復活する本当の理由。ダウンタウン不在、制作側が「ウンナン」を求める切実な事情とは
お笑いやバラエティ、歌やグルメなどさまざまな特番が放送される年末年始。テレビを観なくなった人が増えていると言われていても、やっぱり家族や親せきが集まる年末年始にはテレビ番組も気合いが入ったものばかりです。そうした中、今年の年末年始の特番は昭和や平成の頃に流行した人気番組が続々と復活。その理由を考察します。
◆『クイズ$ミリオネア』『ウンナンの気分は上々。』……
まずは12月24日現在で発表されている年末年始の特番の中で、昔の人気番組が復活している例はとても多いです。
例えば1月1日放送の『クイズ$ミリオネア』（フジテレビ）をはじめ、1996年から2003年までレギュラー放送されていた『「ウンナンの気分は上々。」ご無沙汰しておりましたSP』（TBS）が1月3日に、2008年から2010年にレギュラー放送されていた『爆笑レッドカーペット2026新春SP』（フジテレビ）が1月2日、1995年から2000年に放送されて高視聴率を誇った『ウッチャンナンチャンの炎のチャレンジャー これができたら100万円!!』（テレビ朝日）が1月12日に放送されます。
さらに1月1日には、1981年から1996年まで放送された伝説的な番組が度重なる特番放送を経て、1月1日に6年ぶりの復活として『有吉弘行の超なるほど！ザ・ワールド』（フジテレビ）として放送されます。
◆有料配信サービスとの差別化がさらに進んだ2025年
こうしてみると、アラサーやアラフォー世代にとっては小中高生のときに夢中でテレビで見ていた頃の番組がずらりと並んでいることがわかります。各局ともに年末年始は話題性や視聴率を狙ってかなり力を入れる時期。この時期に新しい企画や番組を作るのではなく、テレビど真ん中世代に刺さる番組をリバイバルさせて“絶対に失敗しない”というリスクヘッジのための番組制作へ舵を切っていることは明白です。
『クイズ$ミリオネア』や『フレンドパーク』『炎のチャレンジャー』などはコンプライアンスに反するコンテンツが皆無ですから、こうした日本中が「面白い！」と思っていた番組のコンセプトや安心・安全なパッケージをそのまま使えるというのは制作側にとても助かるのでしょう。
もちろん年末年始で老若男女が集まるということで、広い世代が楽しめるコンテンツとして昔のヒット番組をリバイバルすることは容易に想像できます。一方で、テレビで刺激的で挑戦的な面白いコンテンツを作るにはリスクが大きすぎる時代になってきたことも、今回の年末年始特番のラインナップから読み取ることができます。
そうしたコンテンツは観たい人だけが観るYouTubeや配信サービスなどで楽しめば良いとされ、テレビはお茶の間に広く受け入れられる誰も傷つけない安心・安全な面白さを追求するという流れが2025年はより加速しました。ダウンタウンの有料配信サービス「DOWNTOWN+」が2025年11月にスタートしたことも大きく影響しているのではないでしょうか。
◆ダウンタウン不在の年末年始にウッチャンナンチャンを求める制作側
また、年末年始の地上波お笑い特番といえば、これまではダウンタウンが揃って出演する番組が定番でした。しかし、今年の放送予定はゼロ。そこで白羽の矢が立つのは、彼らと同等の格と国民的人気を兼ね備えたコンビですが、その重責を担えるのは、もはやウッチャンナンチャンしかいないと言っても過言ではありません。
さらに、2025年4月に石橋貴明氏が食道がんと咽頭がんを公表し、現在は治療のため活動を休止中。とんねるずとしての稼働が困難な今、同時代を築き上げてきたウッチャンナンチャンに期待が寄せられるのは、業界の流れとして必然と言えるでしょう。
今年の年末年始では、『「ウンナンの気分は上々。」ご無沙汰しておりましたSP』や『ウッチャンナンチャンの炎のチャレンジャー これができたら100万円!!』のリバイバルのほか、2025年2月に8年ぶりに復活を遂げた『ウンナン極限ネタバトル！ザ・イロモネア 笑わせたら100万円』（TBS）が12月29日に放送されます。
