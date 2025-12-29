◆第１０４回全国高校サッカー選手権▽１回戦 興国２―０帝京大可児（２９日・Ｕ等々力）

１回戦が行われ、６大会ぶり２度目出場の興国（大阪）が、７大会連続１２度目出場の帝京大可児（岐阜）を２―０で下し、全国初勝利。２回戦へ駒を進めた。

０―０で迎えた後半１７分、ＦＷ田中凰我（おうが、３年）が右サイドを突破すると、折り返しを中央でＦＷ佐藤瞭太（３年）が右足でシュート。こぼれ球をＦＷ安田光翔（ひろと、３年）が押し込んで先制に成功した。同２３分には、安田が右足で決めてリードを２点に広げた。

興国は全国切符をつかんだ後、一部選手の飲酒が発覚。六車拓也監督は「いろいろな意見やご指摘があると思うが、前に進みたい」と話していた。

◆興国高サッカー部の不祥事経過 部員数人が飲酒していたことが１１月６日に判明。飲酒を認めた部員数人を停学処分とし、無期限の活動停止処分とした。学校は部全体を対象に追加調査し、日本サッカー協会および全国高等学校体育連盟に報告。同校によると部員は同２日夜、大阪府内の飲食店で飲酒し、３日未明に府内の路上で意識障害の症状を起こして倒れているところを救急搬送された。同１５日、高校サッカー選手権に出場すると発表。当該生徒は大会終了まで対外試合出場停止処分となった。