フィギュアスケート女子で全日本選手権の2連覇を達成し、現在はアイスダンスへと転向した紀平梨花選手（23）が2025年12月24日、自身のインスタグラムを更新。女子プロゴルファーの吉田優利選手（25）との2ショットを披露した。

「優利ちゃんとイルミネーションデート」

紀平選手は、「夜は、優利ちゃんとイルミネーションデート」と報告し、吉田選手との2ショットやイルミネーションを楽しむ姿を投稿。「昨日だけシーズン終わりのご褒美です幸幸」とつづり、「来シーズンに向けて、またがんばります！」とコメントを添えていた。

そして「たっくさんお話して、次の帰国も会う約束をしたので満足です」とつづっている。

インスタグラムに投稿された写真で紀平選手は、白いトップスとロングスカートを着用。その他の写真では、吉田選手が紀平選手の頬にハートを作るショットや、2人が食べた料理の写真などを披露している。

この投稿には、「2人とも可愛すぎる」「素敵な2ショット」「このツーショットはヤバい」「ナイスペア！」「2人とも綺麗！！」といったコメントが寄せられていた。