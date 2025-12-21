チェルシーvsアストン・ビラ スタメン発表
[12.27 プレミアリーグ第18節](スタンフォード ブリッジ)
※26:30開始
<出場メンバー>
[チェルシー]
先発
GK 1 ロベルト・サンチェス
DF 3 マルク・ククレジャ
DF 5 ブノワ・バディアシル
DF 23 トレボ・チャロバー
DF 24 リース・ジェームズ
MF 7 ペドロ・ネト
MF 8 エンソ・フェルナンデス
MF 10 コール・パーマー
MF 25 モイセス・カイセド
MF 49 アレハンドロ・ガルナチョ
FW 20 ジョアン・ペドロ
控え
GK 12 フィリップ・ヨルゲンセン
DF 4 トシン・アダラバイヨ
DF 27 マロ・グスト
DF 29 ウェスレイ・フォファナ
DF 34 ジョシュ・アチャンポン
MF 17 アンドレイ・サントス
FW 9 リアム・デラップ
FW 11 ジェイミー・バイノー・ギテンス
FW 41 エステバン
監督
エンツォ・マレスカ
[アストン・ビラ]
先発
GK 23 エミリアーノ・マルティネス
DF 2 マティ・キャッシュ
DF 3 ビクトル・リンデロフ
DF 4 エズリ・コンサ
DF 22 イアン・マートセン
MF 7 ジョン・マッギン
MF 8 ユーリ・ティーレマンス
MF 10 エミリアーノ・ブエンディア
MF 27 モーガン・ロジャーズ
MF 44 ブバカル・カマラ
FW 17 ドニエル・マレン
控え
GK 40 マルコ・ビゾット
DF 12 リュカ・ディーニュ
DF 16 アンドレス・ガルシア
MF 20 ジャマルディーン・ジモー
MF 24 アマドゥ・オナナ
MF 26 ラマレ・ボハルデ
MF 53 ジョージ・ヘミングス
FW 11 オリー・ワトキンス
FW 19 ジェイドン・サンチョ
監督
ウナイ・エメリ
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
