±ÊÀ¥Î÷¡¢¸Ä¿Í¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö³«Àß¡ª¥ªー¥×¥ó¤Ï2026Ç¯2·î14Æü¡Ö³¤¿Í¤È¤âÁêÃÌ¡×¡Ö³èÆ°¤È¤«»Å»ö¤ÎÍ¥Àè¤ÏKing & Prince¡×
King & Prince¤Î±ÊÀ¥Î÷¤¬¼«¿È¤ÎInstagram¤Ë¤Æ¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥é¥¤¥Ö¤ò¹Ô¤¤¡¢¸Ä¿Í¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¤ò³«Àß¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
Æ°²è¡§¸Ä¿Í¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö³«Àß¤òÈ¯É½¤·¤¿±ÊÀ¥Î÷
¢£¡Ö¶á¤¤µ÷Î¥´¶¤Ç¤·¤ã¤Ù¤ê¤¿¤¤¡×¸Ä¿Í¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¤òÌÀ¤«¤¹
¥¤¥ó¥¹¥¿¥é¥¤¥Ö¤Ç¤Ï2026Ç¯2·î14Æü¤Ë¼«¿È¤Î¸Ä¿Í¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¤ò³«Àß¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¡£¸Ä¿Í¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¤ÎËÜ¥ªー¥×¥ó¤Þ¤Ç¤Ï¡¢Æ±¥µ¥¤¥È¤Ë¤ÆÌµÎÁ²ñ°÷ÅÐÏ¿¤¬¤Ç¤¡¢±ÊÀ¥Î÷¤«¤é¥áー¥ë¤¬ÆÏ¤¯¥á¥ë¥Þ¥¬¤òÇÛ¿®¤¹¤ë¤è¤¦¤À¡£
¤³¤ÎÈ¯É½¤ËÂÐ¤·¡¢±ÊÀ¥¤Ï¡Ö¸í²ò¤·¤Æ¤Û¤·¤¯¤Ê¤¤¤Î¤Ï¡¢¤â¤Á¤í¤óKing & Prince¤¬²ò»¶¤È¤«¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤Ï¤Ê¤¤¤·¡¢¤Õ¤¿¤ê¤Î»Å»ö¤¬¸º¤ë¤È¤«°ìÀÚ¤Ê¤¤¤·¡¢¤ª¤í¤½¤«¤Ë¤Ê¤ë¤Ã¤Æ¤³¤È¤â°ìÀÚ¤Ê¤¤¤·¡¢³èÆ°¤È¤«»Å»ö¤ÎÍ¥Àè¤ÏKing & Prince¤Ç¤¹¡×¤ÈÎÏ¶¯¤¯Àë¸À¡£
¤Þ¤¿¡¢¡Ö³¤¿Í¤È¤âÁêÃÌ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¤¤¤í¤ó¤ÊÊý¤Î¤ªÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¤¦¤¨¤Çºî¤ëÈ½ÃÇ¤Ë¤¤¤¿¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÁêËÀ¡¦¹â¶¶³¤¿Í¡Ê¡Ö¹â¡×¤Ï¤Ï¤·¤´¤À¤«¤¬Àµ¼°¡Ë¤Ë¤âÁêÃÌ¤Î¤¦¤¨¤Ç¡¢³«Àß¤Ë¤¤¤¿¤Ã¤¿¤³¤È¤âÌÀ¤«¤·¤¿¡£¸Ä¿Í¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¤Ç¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤ÏÂ¿¤¤¤è¤¦¤Ç¡¢¤É¤ì¤À¤±¼Â¸½¤Ç¤¤ë¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤È¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡Ö¡Ê¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤È¡Ë¶á¤¤µ÷Î¥´¶¤Ç¤·¤ã¤Ù¤ê¤¿¤¤¡×¤È¤Ò¤È¤Ä¤ÎÌ´¤ò¤¦¤ì¤·¤½¤¦¤Ë¸ì¤Ã¤¿±ÊÀ¥¡£Â³Êó¤Ë´üÂÔ¤·¤¿¤¤¡£
¢£±ÊÀ¥Î÷OFFICIAL FUNCLUB
ËÜ¥ªー¥×¥ó¤Ï2026Ç¯2·î14Æü¤òÍ½Äê¡£
https://nagaseren-official.com/