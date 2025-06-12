¸µÇµÌÚºä¡¦¹â»³°ì¼Â¡¢Î¥º§¡Ä¤Õ¤¯¤éP¤È1Ç¯4¥«·î¤Ç¡¡¸¶°ø¤Ï¡È²ÁÃÍ´Ñ¤Î°ã¤¤¡É
¡¡ºòÇ¯7·î¤Ë·ëº§¤òÈ¯É½¤·¤¿¸µÇµÌÚºä46¤Î¥¿¥ì¥ó¥È¹â»³°ì¼Â¡Ê31¡Ë¤È¡¢Æ¬Ç¾½¸ÃÄ¡ÖQuizKnock¡×¤Î¤Õ¤¯¤éP¡Ê32¡Ë¤¬Î¥º§¤·¤¿¤³¤È¤¬26Æü¡¢Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£27Æü¤ËÀµ¼°È¯É½¤µ¤ì¤ë¡£¥¹¥Ý¥Ë¥ÁËÜ»æ¤Î¼èºà¤Ç¤Ï11·î¤ËÎ¥º§¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¼þ°Ï¤Ë¡ÖÁ°¸þ¤¤ËÏÃ¤·¹ç¤¤¤ò½Å¤Í¤¿·ë²Ì¡×¤ÈÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤ï¤º¤«1Ç¯4¥«·î¤Î¥¹¥Ô¡¼¥ÉÎ¥º§¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¹â»³¤¬¸µ¡¹QuizKnock¤ÎÂç¥Õ¥¡¥ó¤Ç¡¢¤È¤â¤ËÆæ²ò¤¹¥¤¤È¤¤¤¦¶¦ÄÌÅÀ¤«¤é¸òºÝ¤ËÈ¯Å¸¤·¤¿2¿Í¡£ºòÇ¯7·î7Æü¤Î¼·Í¼¤Ë·ëº§¤òÈ¯É½¤·¤¿ºÝ¤Ï¡¢È¯É½Ê¸¤ËÆæ²ò¤¤Î¼ñ¸þ¤¬À¹¤ê¹þ¤Þ¤ì¡¢SNS¤òÃæ¿´¤ËÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤À¡£
¡¡¸òºÝÃæ¤Ë¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡Ö¥¯¥¤¥º¥×¥ì¥¼¥ó¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¡¡Q¤µ¤Þ¡ª¡ª¡×¤Ç¤¿¤Ó¤¿¤Ó¶¦±é¡£·ëº§¸å¤â¤Õ¤¯¤éP¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ÇÉ×ÉØ¤ÇÆæ²ò¤¤ËÄ©¤à¤Ê¤É¡¢ÃçËÓ¤Þ¤¸¤¤ÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤¿¤À¡¢¹¬¤»¤Ê·ëº§À¸³è¤âÄ¹¤¯¤ÏÂ³¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£´Ø·¸¼Ô¤Ï¡Ö·ëº§¤·¤Æ¤«¤é²ÁÃÍ´Ñ¤Î°ã¤¤¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£2¿Í¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÏÃ¤·¹ç¤¤¡¢Î¥º§¤ò·èÃÇ¤·¤¿¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¡þ¹â»³¡¡°ì¼Â¡Ê¤¿¤«¤ä¤Þ¡¦¤«¤º¤ß¡Ë1994Ç¯¡ÊÊ¿6¡Ë2·î8ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢ÀéÍÕ¸©½Ð¿È¤Î31ºÐ¡£11Ç¯¡¢ÇµÌÚºä46¤Ë1´üÀ¸¤Ç²ÃÆþ¡£21Ç¯¤ËÂ´¶È¤¹¤ë¤Þ¤ÇÁ´28¶Ê¤Î¥·¥ó¥°¥ë¤ÇÁªÈ´Æþ¤ê¡£¾®Àâ²È¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼ºî¡Ö¥È¥é¥Ú¥¸¥¦¥à¡×¤¬24Ç¯¤Ë¥¢¥Ë¥á±Ç²è²½¡£
¡¡¡þ¤Õ¤¯¤éP¡Ê¤Õ¤¯¤é¥Ô¡¼¡ËËÜÌ¾¹â»³·ý¡Ê¤¿¤«¤ä¤Þ¡¦¤±¤ó¡¢µìÀ«¡¦Ê¡ÎÉ¡Ë¡£1993Ç¯¡ÊÊ¿5¡Ë8·î7ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢¹áÀî¸©½Ð¿È¤Î32ºÐ¡£Åì¹©ÂçÍý³ØÉôÃæÂà¡£16Ç¯¤ËQuizKnock¤Ë²ÃÆþ¡£17Ç¯¤ËÆ±ÃÄÂÎ¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë³«Àß¤òÄó°Æ¤·¡¢¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¡£