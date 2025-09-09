「QuizKnock」のメンバーとして活動し、元乃木坂46の高山一実さんの夫としても知られるふくらPさんが、2025年9月6日に公式YouTubeチャンネルを更新。「報告 2週間前にケガをしてました 1週間前に完治しました」と題し、頭部を4針縫う怪我をしていたことを明かし、当時の状況なども報告した。「床を見たら、一滴血がついてて」今回の動画では、「いやー、もう、健康な体があれば今日も100点ですよ」という一言からスタート。という