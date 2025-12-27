元乃木坂46の高山一実（31歳）が12月27日、QuizKnock・ふくらP（32歳）との離婚を発表した。高山はこの日、自身のInstagramで「夫婦間で前向きに話し合いを重ねた末、婚姻関係を解消する運びとなりましたことをご報告いたします」と離婚を報告。続けて「結婚の折に温かいお祝いをいただいたにもかかわらず このような結果となり、心よりお詫び申し上げます」と謝罪した。今後については「誠実に活動に努めてまいりたいと思います。