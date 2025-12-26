かかか、可愛いぃぃぃーーー♡【ファミマ】パケ買い必至ッ！！「キャラクターグミ」

【ファミリーマート】の店頭で並んでいる「キャラクターグミ」を、おやつのストックに加えませんか？ 思わずパケ買いしたくなる可愛らしいビジュアルのグミは、サクッと手軽にお腹を満たしつつ、休憩タイムに癒しを与えてくれそうです。今回はちいかわ・たまごっち・サンリオのグミをご紹介します。

大きな絵柄が映える「ぷにキャラグミ ちいかわ」

「ちいかわ」に登場するハチワレの姿が、ピンクのパッケージに大きく描かれたキュートなこちら。@ftn_picsレポーターHaruさんによれば「ちいかわとハチワレが３Ｄになったブドウグミ！」らしく、ちんまりとしたシルエットが映える可愛さもポイント。厚みがある分、弾力の良さも楽しめそうです。お気に入りのグッズと共に、写真撮影を楽しむのも良さそう。

女児心くすぐるゲーム風の「のぞいて発見！！ たまごっちグミ」

「たまごっち」のゲーム機やキャラが描かれた、ポップで可愛らしいパッケージ。平成女児心をくすぐる、懐かしい気分に浸れそうなグミです。レポーターHaruさんいわく「マスカット味、レモン味、りんご味の3種類」と食べ比べが楽しめるため、飽きずに食べ切れるかも。爽やか系の味が揃っていて、食後のお口直しがてらいただくのもうってつけです。

透明 & マットの2タイプ入り「４Ｄグミ ／ サンリオキャラクターズ」

同じようなポーズをした姿がキュートな「サンリオ」のキャラが大集合したパッケージ。4D仕様のグミはかなりぷっくりとしていて、透明感のあるもの・ややマットなものの2タイプ入り。眺めているだけで癒されそうです。パッケージによればシュガーレスらしく、小腹が空いた夜食にも罪悪感なく味わえそう。糖質制限中のおやつにも良さそうです。

眠気覚ましに良さそうな「ピュレグミ × ハローキティ」

グミでお馴染みの「ピュレグミ」と「サンリオ」のハローキティがコラボしたこちら。キティとミミィの間に、ハートが描かれた可愛らしいパッケージに入っています。レポーターHaruさんによると「甘酸っぱいりんご味」らしく、ピュレグミならではの酸味が眠気覚ましに良さそう。職場でのおやつにストックしておくと便利かも。

