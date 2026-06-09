ちいかわのパンを販売する常設店舗「ちいかわベーカリー OSAKA」が、6月26日に商業施設「KITTE大阪」3Fにグランドオープンする。 【写真】「ちいかわベーカリー OSAKA」メニューを見る 「ちいかわベーカリー」は、2024年10月に原宿・表参道にオープン。連日多くの来店者で賑わうランドマーク的存在となっており、今回の「ちいかわベーカリー OSAKA