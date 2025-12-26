TBS・田村真子アナ、結婚 お相手は一般男性 『好きな女性アナ』2年連続トップ
TBSの田村真子アナウンサー（29）が26日、自身のインスタグラムを通じて結婚したことを発表した。
【2025年ランキング表】田村アナが連覇…若手、ベテラン入り混じる『好きな女性アナ』TOP10
田村は「お世話になっている皆さま」と書き出し、「私事で恐縮ですが、先日一般男性と結婚いたしました」と報告。
続けて「これからも変わらず皆さまに明るい朝を届けられるよう仕事に邁進してまいります。引き続きよろしくお願いいたします」とつづり、「田村真子」と結んだ。
田村アナは1996年2月3日生まれ。三重県出身。上智大学文学部新聞学科卒業。オリコンニュースが発表している毎年恒例の『好きな女性アナウンサーランキング』で、TBSのアナウンサー史上初の2連覇を果たした。
