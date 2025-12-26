食事がおいしい都道府県ランキング2025！2位福岡県、1位は？

旅行の計画を立てる際、目的地と並んで重要視されるのが「何を食べるか」だ。その土地ならではの味や食文化は、旅の満足度を大きく左右する要素といえる。日本各地には、地域の自然や歴史に根ざした食文化があり、郷土料理やご当地グルメが今も地域の魅力として受け継がれている。

そこで今回は、全国の各都道府県における「食」のイメージを調査し、「食事がおいしい」都道府県をランキング形式で紹介する。

今回紹介するランキングのベースとなるのは、全国1000の市区町村及び47都道府県の計1047地域を調査対象に、全国の消費者3万3449人の有効回答を得て集計した「地域ブランド調査2025」（※1）だ。各地域に対して、認知度や魅力度、イメージなど全90項目からなる調査を行い、今年で実施は20回目（都道府県の設問は17回目）となる。

「食事がおいしい」については、「地域ブランド調査」で行った、「それぞれの市区町村にはどんな魅力があると思いますか？」という問いに対して、18項目の中にある「食事がおいしい」を選んだ回答者の割合（％）を算出した。

（※1）調査を行ったのはブランド総合研究所。インターネット調査であり、調査期間は、2025年6月24日〜7月9日。

食に対する評価が高い都道府県はどこなのか。上位のランキングは次の通りだ。

続きはこちら（ダイヤモンド・オンラインへの会員登録が必要な場合があります）