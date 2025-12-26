阪神の村上頌樹投手（27）と石井大智投手（28）が「年忘れクロストーク」を展開した。20年ドラフトで同期入団（村上5位、石井8位）の2人は先発、中継ぎの柱として2年ぶりのリーグ優勝に貢献。開幕投手を務めた村上は投手3冠に輝き、50試合連続無失点の石井は来年3月のWBCでの侍ジャパン入りも期待される。互いを褒めちぎりながらも、意外な一面を披露し合うなど盛り上がった。

（取材・構成＝山手 あかり、松本 航亮）

村上 選手としての大智さんは、もう見ての通りでしょう。今季のレギュラーシーズンでは1点しか取られていないんだから。本当にスーパーピッチャーです！一番の武器はやっぱり、真っすぐですね。ピンチで、狙って真っすぐで空振り三振を取れるのが大きな強み。「あんな球を投げたい」。そう思わせてくれます。

石井 頌樹に関して、僕なんかが言うことないですけど（笑い）。投手3冠ですか。いやー…凄いとしか言えない。頌樹の真っスラは、「カットライズ」という球なんです。吹き上がってくる、バッターが凄く嫌がる球。それに加えてコントロールがズバ抜けている。10月のCS前にプルペン投球を見ましたけど、感動しちゃって。低めに強く、狂いなくミットに届く。あれはもう、芸術っすね。ピッチングで見栄えするのは才木とか、（高橋）遥人さん。頌樹は多分、見栄えはしない。でも制球だったり、球質だったり、技術力に計り知れないものがあるんですよね。自分と身長も体重も似ている（ともに1メートル75で自身は80キロ、村上は83キロ）けど、そこのポテンシャルだけはかなわんす。

村上 これまで数え切れないほど助けてもらいました。助けられた回数は絶対、僕たち先発陣の方が多いと思います。大智さんであったり、岩崎さんであったり、ウチのチームには本当に強い救援陣がいます。7、8、9回にピンチを迎えて交代となっても「大智さんたちが助けてくれる」と思いながら割り切って投げられました。それが、良い結果につながったこともありました。仮に、救援陣に出番がなかったとしても、ブルペンで準備をして控えてくれているだけで、気持ちに余裕を与えてくれます。本当に心強い存在です。

石井 シーズン中、前日にブルペン陣を多く使って、「この試合は先発が何とか7、8回まで投げてくれ」という日があるじゃないですか。そんな苦しい時に、当たり前のように投げてくれるんですよ。イニング面で助けるのがエースな。それを確実にこなすところが凄い。CSファイナルステージ初戦のDeNA戦にしてもそう。あの5回無失点は本当に凄いことです。初戦は難しい。大胆にいけない部分が絶対ある。その中で、経験と実績と技術があるから、球数を少なく試合をつくれるんですよね。

村上 新人のころはファームで、よく大智さんとキャッチボールをしました。もちろん今もよく話はします。トレーニングルームでは一緒に体を鍛えることもあります。年齢は（向こうが）1歳差と近い上に、同期入団なのでとても話しやすいです。プライベートでの共通点はゴルフ好きというところ。20年ドラフトの同期はゴルフ好きの選手が多いんです。

石井 2人でゆっくり話す機会はなかなかないんです。ご飯に行きたいんですけどね。シーズン中は先発と（毎日ベンチ入りする）中継ぎでは行動が異なるので、簡単に行けなくて。

村上 実は、大智さんは面白い人です。威厳を示したり、先輩面をしたりするタイプではありません。周りの空気を読んでよくボケたりもしますし、時には僕たち後輩がイジったりすることもあります。マウンド上では常に冷静で、クール。打者を抑えた時はほえたりすることもあります。ただ、ああ見えて裏では“ちょけキャラ”みたいな感じです。それは皆さんの知らない一面。とても人間味のある人です。

石井 関西人の頌樹はどちらかと言えばツッコミ。周りがボケて、淡々とツッコんでいく。ワーワー言うんじゃなく、ムダなくボソッと面白いツッコミを出してきますね。一発で仕留めてきます。職業柄なんすかね、そこも球数が少ない（笑い）

▽今季の村上 初の開幕投手を務め、8回2/3を無失点で勝利投手。5月2日のヤクルト戦と同10日の中日戦で2試合連続無四球完封。さらに10日は98球でマダックス（100球未満の完封）も達成。26試合登板で14勝4敗、防御率2.10。最多勝、勝率第1位（.778）、最多奪三振（144）の3冠に輝いた。

▽今季の石井 4月4日の巨人戦でのシーズン初失点以降は50試合連続無失点でプロ野球新記録を樹立し、49イニング連続無失点は球団新記録。ともに継続中のままレギュラーシーズンを終えた。53試合で1勝0敗、9セーブ36ホールドの防御率0.17。自責点のある投手では史上初の防御率0.1点台だった。