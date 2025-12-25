『ワンパンマン』#36「究極の生命体」 あらすじと場面写真！
10月5日（日）から毎週日曜日23：45より放送中のアニメ『ワンパンマン』、第3期第12話である#36のあらすじと場面写真が公開された。また、「ABEMA」にてアニメ『ワンパンマン』第3期の一挙放送が決定した。
WEBコミック界のカリスマ・ONE（『モブサイコ100』）とジャンプ最強遺伝子・村田雄介（『アイシールド21』）の超強力タッグで『となりのヤングジャンプ』（集英社）にて連載中の大人気作品『ワンパンマン』。原作コミックスのシリーズ累計発行部数は3500万部（2025年10月時点／紙・電子合計）を突破。アニメ『ワンパンマン』は2015年より第1期、2019年より第2期がTV放送され、国内だけでなく海外でも絶大な人気を誇る作品だ。
現在、アニメ10周年10撃プロジェクトを展開中。そして、アニメ第3期が2025年10月5日から毎週日曜日23：45より放送中だ。
12月28日（日）より放送となる、#36（第3期第12話）のあらすじと場面写真が公開された。
また12月28日の放送は、25：00〜テレ東系列ほかにて順次放送予定となる。年末特番編成により放送時間が通常と異なるのでご注意を。
＜#36「究極の生命体」 あらすじ＞
S級ヒーローが怪人たちと熾烈な戦いを繰り広げる中、戦慄のタツマキはギョロギョロの元にたどり着き、異次元の超能力バトルが始まろうとしていた。そして、サイタマの前には究極の生命体・怪人王オロチがついに姿を現す！
＞＞＞#36話場面写真をすべてチェック！（写真10点）
そして、「ABEMA」にてアニメ『ワンパンマン』第3期の一挙放送が決定。既にご視聴いただいているファンの皆様はもちろん、まだご覧になったことがない方もぜひこの機会に『ワンパンマン』を楽しんでみて。
（C）ONE・村田雄介／集英社・ヒーロー協会本部
WEBコミック界のカリスマ・ONE（『モブサイコ100』）とジャンプ最強遺伝子・村田雄介（『アイシールド21』）の超強力タッグで『となりのヤングジャンプ』（集英社）にて連載中の大人気作品『ワンパンマン』。原作コミックスのシリーズ累計発行部数は3500万部（2025年10月時点／紙・電子合計）を突破。アニメ『ワンパンマン』は2015年より第1期、2019年より第2期がTV放送され、国内だけでなく海外でも絶大な人気を誇る作品だ。
現在、アニメ10周年10撃プロジェクトを展開中。そして、アニメ第3期が2025年10月5日から毎週日曜日23：45より放送中だ。
また12月28日の放送は、25：00〜テレ東系列ほかにて順次放送予定となる。年末特番編成により放送時間が通常と異なるのでご注意を。
＜#36「究極の生命体」 あらすじ＞
S級ヒーローが怪人たちと熾烈な戦いを繰り広げる中、戦慄のタツマキはギョロギョロの元にたどり着き、異次元の超能力バトルが始まろうとしていた。そして、サイタマの前には究極の生命体・怪人王オロチがついに姿を現す！
＞＞＞#36話場面写真をすべてチェック！（写真10点）
そして、「ABEMA」にてアニメ『ワンパンマン』第3期の一挙放送が決定。既にご視聴いただいているファンの皆様はもちろん、まだご覧になったことがない方もぜひこの機会に『ワンパンマン』を楽しんでみて。
（C）ONE・村田雄介／集英社・ヒーロー協会本部