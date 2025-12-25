｢ラヴィット！｣でMCを務める川島明主催の飲み会が長くてキツいことを、後輩芸人たちが明かした。レギュラーメンバーの本音を聞く場にしたかったと話す川島だが、参加者たちからは厳しい声が相次ぎ……！？

2021年の春から平日朝の生放送番組｢ラヴィット！｣でMCを務めている麒麟・川島明。スタジオ入りが早いため、月曜から木曜は飲みに行けない彼は、年に数回、週末の夜にレギュラーメンバーとの飲み会を開催している。その時の飲み方が「イカつい」ことが暴露された。

ニューヨークいわく、川島主催のその宴は夕方６時くらいからスタートし、しばらくは楽しく続くが、12時くらいになり、気が付いたら、女子メンバーがいなくなっているのだとか。そのあと、芸人だけで続く飲み会は、２時、３時になっても終わる気配がなく、嶋佐は朝４時くらいにカラオケを歌う川島が目を離した隙にドアを開けて逃げたと吐露した。

「１回目は女子メンバーみんな来て夜中に帰る。２回目はなんとなく帰る時間決まって。３回目はギャル曽根しか来なくなりました」と屋敷。川島は「MCって偉そうにしてるのもあれやし、（出演者たちに）『しんどない？どう？』とか聞く場にしたかった」そうだが、「蓋を開けたら、『飲みが長い』とか『カラオケであいつばっかり歌ってる』とか言われる。令和ロマンには『川島さんて気を遣う飲み会やるんだよ』みたいなことまでラジオで言われている」と嘆いた。

ライス・関町からも「川島さんとのカラオケはただただ長くてつまんない。それにフジモンさんがくっつくと地獄の極みみたいになる」という報告があがった川島。濱家が「とろサーモンの久保田さんからも『土曜日の川島明が世に出たらラヴィット！終わる』と聞いてます」と語ると、スタジオは爆笑に包まれた。

なお、この川島明のエピソードは、12月24日に放送されたバラエティ番組「これ余談なんですけど・・・」で明かされた。