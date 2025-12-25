チキンを焼いている間にサクッともう一品！クリスマスレシピ7選

クリスマスのチキンは準備万端！でも、「あとはどうしよう？」と直前に焦ってしまったり、「物足りないからもう一品欲しい！」と急に思いついたり……。何かと忙しい年の瀬のせいで、当日に慌ててしまいがちですよね。今回は、そんな時に時間をかけずにプラスできる、頼れるクリスマスディナーにおすすめのメニューをご紹介します。

クリスマスのテーブルを素早く＆より華やかに「時短パーティーメニュー」

3分でできちゃう「おつまみサラダ」

冬の定番「みかん」とモッツァレラチーズを盛ったら、サッと味付けするだけの速攻レシピ。お酒のおつまみにもう一品欲しいという時に、ぴったりです。

みかんのジューシーな甘酸っぱさと、チーズのまろやかなコクが絶妙に溶け合い、レストランのような上品な味わいに。白ワインビネガーのキリッとした酸味がアクセントになり、こってりしたメインのチキン料理とも相性抜群です。

火を使わず、和えるだけで完成するので、忙しい当日でも大丈夫。鮮やかなオレンジ色が食卓をパッと明るくしてくれる、クリスマスの名脇役になりそうです。

アボカドの濃厚さと生ハムの塩気が絶妙にマッチした、まさにワイン泥棒の一品♪

おいしく仕上げるポイントは、生クリームを2回に分けて加えること。半分はアボカドと攪拌してコクを出し、残りは泡立ててから合わせることで、驚くほどふんわりと軽い口当たりに仕上がります。

バゲットに添えれば、おもてなしにぴったりの華やかな一皿に。

アボカドと生ハムのムース｜Instagram（@yui_deligohann）うま味と香りの大渋滞「牛の香味タルタル」

お手頃価格の時に購入した牛肉のストックがあれば、一気にご褒美タルタルに変身させちゃうこちらのレシピ。お肉のうま味をダイレクトに味わえます。

牛ステーキ肉は表面を香ばしく焼き上げた後、アルミホイルでじっくり休ませて肉汁を閉じ込めるのがおいしさの秘訣。同じフライパンで焼いたまいたけの薫り、赤玉ねぎやかいわれのシャキシャキ食感が絶妙なアクセントになります。

バゲットが止まらない至高のおつまみとして、特別な日の乾杯におすすめなのはもちろん、シメのご飯にのせても最高ですよ！

牛の香味タルタル｜Instagram（@yui_deligohann）たった10分でお店の味「まぐちータルタル」

お刺身用のまぐろを贅沢にアレンジした、至福のタルタルレシピです。



まぐろを包丁で叩いて粘り気を出して、玉ねぎと混ぜ合わせて冷蔵庫で30分ほど寝かせれば、味がしっかりなじんで驚くほど濃厚でとろけるような口当たりに♪

仕上げにパセリを混ぜ込んだ爽やかな特製ソースをたっぷりのせれば、彩りも鮮やか。ブラックペッパーの刺激がアクセントになり、キリッと冷えた白ワインや日本酒との相性も抜群です。

まぐちータルタル｜Instagram（@yui_deligohann）時短なのにオシャレ「生ハムのふわふわムース」

こちらは、生ハムの芳醇な香りと塩気を、生クリームで贅沢にまとめたふわふわムースのレシピです。作り方は、とってもシンプル。一口大にちぎった生ハムと調味料をフードプロセッサーで細かく攪拌し、さらに生クリームを加えて再度混ぜ合わせるだけ！

生ハムの凝縮された塩気とうま味がクリーミーに溶け合って、とっても滑らかな口当たり♪

オリーブオイルと黒こしょうを振ってローズマリーを飾れば、まるでレストランで出てくるような一皿に。カリッと焼いたバゲットを添えれば、おうちでビストロ気分を味わえますよ。

生ハムふわふわムース｜Instagram（@yui_deligohann）ルーなしで簡単「あったかクリームシチュー」

冷え込む季節に恋しくなる「クリームシチュー」。@olgohan__さんのこちらのレシピなら、身近な食材を使って、市販のルーがなくても簡単に作れちゃいます。

お鍋ひとつで煮込むので、お肉や野菜の栄養を逃さずまるごと摂取できるのも嬉しいポイント。パーティー料理の栄養バランスもバッチリ整えてくれますね。

思い立ったらパパッと作れる身も心もポカポカ温まるシチュー。クリスマス以外にも、慌ただしい年の瀬の献立におすすめのレシピです。

あったかクリームシチュー｜Instagram（@olgohan__）お手軽デザートレシピもご紹介「松ぼっくりケーキ」

市販のお菓子を上手に活用して、かわいらしい松ぼっくりに見立てたケーキのレシピです。 チョコフレークを一枚ずつ丁寧に差し込み、粉砂糖をふわりと振れば、まるで雪化粧をした本物の松ぼっくりそっくり。

チョコパイを牛乳と一緒にレンジで温めて潰し、手軽に土台を作ってしまうのもナイスアイデア！

特別な道具を使わずパパッと作れるので、お子さんと一緒に楽しむのもおすすめ。クリスマスケーキの横に添えたり、トッピングしたりと…テーブルに華やかさをプラスしてくれそうです。

松ぼっくりケーキ｜Instagram（@emit_0702）

当日でも間に合う！パパッと準備をしてゆっくりパーティを満喫しよう

今回は、パーティの準備に時間をかけすぎず、大切な人と過ごす時間をゆっくり楽しみたい方におすすめのレシピをご紹介しました。どれも手間いらずなのに、食卓が一気に華やぐものばかり。

賢く手軽に豪華なディナーを演出して、特別な日のディナーを楽しんでくださいね！