“クビは最大3人”「ぐるナイ」ゴチ最終戦、小芝風花が現状最下位 生放送で結果発表
【モデルプレス＝2025/12/25】25日よる7時から放送の日本テレビ系「ぐるぐるナインティナイン」（「ぐるナイ」）は「コスプレ紅白歌合戦」＆「ゴチ生放送でクビ発表」の4時間SPを放送。ゴチ26最終戦では、最大3人のクビが決まる。
【写真】「ぐるナイ」4度目のピタリ賞当てた人気歌手
今年のクビは最大3人。最終戦は「大精算ルール」で、1位を取ると通算自腹金額がリセットされ残留決定となる。現在96万円で最下位の小芝風花、84万円で6位の高橋文哉、66万円の白石麻衣は下位3人のクビ圏内のため、是が非でもこの一戦に勝ちたいところ。小芝「絶対欲しい！1位獲る」、高橋「今日すっごい自信ある」、白石「自分を信じて頑張る」と熱い想いで挑む。一方、VIPチャレンジャーも1位になれば過去の自腹額が返金される。坂上の自腹総額は73万3,700円、福原の自腹総額は27万3,300円。そして今回、1品目の予想の後にミニ結果発表があり、予想が1番外れた人がおみや代自腹となる。全員が1位を狙うガチバトルがいざ開幕。
ゴチバトルの舞台は池袋にあるホテルメトロポリタンキュイジーヌ・エスト。フランス料理をベースにイタリアンのエッセンスを取り入れた新感覚フレンチを提供する。設定金額は40,000円。自腹額は9人で36万円前後の高額に。そして、今年1年ゴチの流行語となった小芝の名言にちなんで、朝ドラ「はろてんか」がついにドラマ化。小芝主演で恋人とのクリスマスデートに、元メンバーの船越英一郎に田山涼成、さらに津田寛治ら豪華キャストが集結。あまりの大作に「豪華！」と一同興奮する。
クビ予想には福原遥「本当に誰もクビになってほしくない」と直談判。一方の坂上は「全員クビになってほしい」と笑いを誘う。今年もゲッターズ飯田がレースを予想。その的確で厳しい予想に、ゴチメンバーは大荒れ？一方で幸運の結果に満面の笑みがこぼれるのは誰か。そして今年のゴチで岡村隆史（ナインティナイン）に完全勝利を果たしたAI予想も参戦。ゴチメンバーのあらゆる情報を読み込ませた結果、クビ確実となるのは？
今年中にやっておきたいことを聞くと、増田貴久（NEWS）は「このメンバーでは最後。記念写真を撮りたい」と撮影。「ミニマリストになってみたい」という福原には、増田、高橋、坂上がアドバイス。高橋は羽鳥慎一との因縁に粋な計らいで終止符を打つ。矢部浩之（ナインティナイン）は岡村に「コンビとして言っておきたいことがある」と不満をぶつける。小芝は5本指ソックス早履き対決で増田にリベンジ。熱戦を制するのは？そしてせいや（霜降り明星）は「みんなをラップでほめたい」と魂のラップを披露。するとあの人物がまさかの号泣？
メンバーゆかりの人物からの応援メッセージも届く。北村匠海が高橋の「ゴチ得意」発言を暴露。そして倉科カナが小芝に心を落ち着かせるアドバイスを？堂本光一（DOMOTO）が後輩増田に贈るコメントになぜか増田は絶句。そしてサッカー日本代表・森保一監督も緊急VTR出演でアノ人に叱咤激励を届ける。
運命の一戦の結果発表は今年も生放送で行われる。注目のクビの人数はルーレットで決定。果たして最終戦の勝者は、敗者は。そして今年は誰がクビになるのか？クリスマスの夜に降るのは涙か笑顔か。（modelpress編集部）
◆「ぐるナイ」今年のクビは最大3人
◆増田貴久、今年中にやっておきたいこととは
