しまむらから新登場した「CLOSSHI（クロッシー）」の「活き活きラボ」シリーズは、健康維持をサポートするアイテム。特に注目なのは、世界的に有名な健康ブランド「ファイテン」と「カラダファクトリー」とのコラボ商品。デスクワークやフィットネスにぴったりな姿勢サポート商品や着圧ソックスなどが揃っており、毎日の健康習慣を手軽にサポートします。デイリー使いできるアイテムで、より快適な生活を目指してみて♡

しまむら×ファイテン：姿勢をサポートする新アイテム

姿勢サポートハーフトップ・姿勢サポートカップ付インナー

「CLOSSHI（クロッシー）」の「活き活きラボ」シリーズでは、健康維持をサポートするファイテンとのコラボ商品が登場。

特に注目すべきは、長時間のデスクワークや立ち仕事をする方におすすめの姿勢サポートアイテム。

例えば、姿勢サポートハーフトップ（税込1,419円）や姿勢サポートカップ付インナー（税込1,639円）など、毎日の生活に取り入れやすい商品がラインナップ。

体にフィットする設計で、しっかりサポートしてくれます。

しまむら×ファイテン×カラダファクトリー！「活き活きラボ」コラボ商品登場

「カラダファクトリー」×「活き活きラボ」のコラボ商品も登場！

姿勢サポートブラジャー・姿勢サポーター

指開き＆竹ふみソックス・ツボ押しサポートソックス

「カラダファクトリー」とのコラボアイテムも「活き活きラボ」に新登場。整体や骨盤ケアを提供する「カラダファクトリー」の技術を活かした商品は、家でのリラックスタイムや外出時に便利です。

姿勢サポートブラジャー（税込1,639円）やツボ押しサポートソックス（税込539円）など、体を整えるためのアイテムが揃っています。

忙しい毎日を送る女性たちにぴったりな、手軽にケアできるアイテムが勢揃い♪

デイリー使いしやすい！健康をサポートするアイテムが揃う

足底パイル段階着圧ソックス

「活き活きラボ」シリーズには、健康をサポートするアイテムが日常的に使いやすい価格で揃っています。

例えば、足底パイル段階着圧ソックス（税込539円）や指開き＆竹ふみソックス（税込539円）は、気軽に取り入れられるデイリーアイテム。

さらに、姿勢をサポートする商品も多く、立ち仕事やデスクワークを快適に過ごせるアイテムが充実。自分の体を大切にしながら、快適な生活をサポートしてくれる商品が勢揃いしています。

毎日の健康ケアをサポートする「活き活きラボ」コラボ商品

