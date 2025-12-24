¥Ó¥¸¥Í¥¹¥¢¥¦¥¿¡¼¤Ï±«¤Ë¶¯¤¤¥ß¥É¥ë¾æ¤¬Àµ²ò¡ÚGoodsPress AWARD 2025 ¥Ù¥¹¥È¥Ð¥¤Âç¾Þ¡Û
¡ÚGoodsPress AWARD 2025 ¥Ù¥¹¥È¥Ð¥¤Âç¾Þ¡Û
Çö¤¯¤Æ·Ú¤¯¡¢±«¤Ë¤â¶¯¤¤¨¡¨¡¡£µ¨Àá¤Î¶ÌÜ¤¬Ã»¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤¤¤Þ¡¢Ä¹¤¯Ãå²ó¤»¤ÆÉÊÎÉ¤¯¸«¤¨¤ë¡Ö¥ß¥É¥ë¾æ¤Îµ¡Ç½À¥¢¥¦¥¿¡¼¡×¤¬¥Ó¥¸¥Í¥¹¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î¿·ÄêÈÖ¤Ë¡£ÄÌ¶Ð¤â³°²ó¤ê¤â¥¹¥Þ¡¼¥È¤Ë¤³¤Ê¤·¤¿¤¤¡ª
¡Ú¥Ó¥¸¥«¥¸ÉôÌç¡Û
¥¢¥¦¥¿¡¼
½Õ¤È½©¤Î´ü´Ö¤¬Ã»¤¯¤Ê¤ê¡¢µ¨Àá¤Î°Ü¤êÊÑ¤ï¤ê¤¬µÞ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢Ä¹¤¯Ãå²ó¤»¤ë¥¢¥¦¥¿¡¼¤Ø¤Î¥Ë¡¼¥º¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¥¹¥¿¥¤¥ê¥¹¥È¤ÎËÒÅÄ¸ç»Ö¤µ¤ó¤Ï¡¢¡ÖÃÈ¤«¤µ¤ò½Å»ë¤¹¤ë¤è¤ê¡¢·Ú²÷¤Ç¥¹¥È¥ì¥¹¤Ê¤¯±©¿¥¤ì¤ë¥Ð¥é¥ó¥¹·¿¥¢¥¦¥¿¡¼¤Î¿Íµ¤¤¬¹â¤¤¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£
¤Ê¤«¤Ç¤âÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¥ß¥É¥ë¾æ¤Î¥â¥Ç¥ë¤À¡£¥Ó¥¸¥Í¥¹¥¢¥¦¥¿¡¼¤È¤¤¤¨¤Ð¥í¥ó¥°¥³¡¼¥È¤¬¼çÎ®¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¥«¥¸¥å¥¢¥ë²½¤¬¿Ê¤àºòº£¤Ï¡¢·Ú¤ä¤«¤Ê¥ß¥É¥ë¾æ¤¬¿Íµ¤·¹¸þ¤Ë¤¢¤ë¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢Ùû¿å¤äËÉ¿å¤È¤¤¤Ã¤¿µ¡Ç½À¤âµá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£±«Å·¤Ç¤âµ¤·ó¤Í¤Ê¤¯»È¤¨¤ë¤³¤È¤Ï¡¢Âç¤¤Ê¥á¥ê¥Ã¥È¤À¡£
¤Þ¤¿¡¢¥Ç¥¶¥¤¥óÌÌ¤Ï¤è¤ê¥ß¥Ë¥Þ¥à¤Ë¡¢¤è¤êÀöÎý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤âÆÃÄ§¡£¤³¤Î¤è¤¦¤ËÆ°¤¤ä¤¹¤¯¤Æ±«¤Ë¶¯¤¤¥ß¥É¥ë¾æ¥¢¥¦¥¿¡¼¤¬¡¢º£µ¨¤ÎÁÀ¤¤ÌÜ¤Î¤è¤¦¤À¡£
¡ãÁª¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¡ä
¥¹¥¿¥¤¥ê¥¹¥È
ÅºÅÄÏÂ¹¨¤µ¤ó
»¨»ï¤ä¥Ö¥é¥ó¥É¥ë¥Ã¥¯¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¹¹ð¡¢ÇÐÍ¥¡¢¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤ÈÉý¹¤¤Ê¬Ìî¤Ç³èÌöÃæ¡£¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î¥Æ¥¤¥¹¥È¤Ë½ÀÆð¤ËÂÐ±þ¤Ç¤¤ëÅ¬±þÀ¤¬¹¥É¾¤Ç¡¢¥·¡¼¥ó¤Ë¤¢¤Ã¤¿¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤òÄó°Æ¤¹¤ë¡£
¥¹¥¿¥¤¥ê¥¹¥È
ËÒÅÄ¸ç»Ö¤µ¤ó
¥â¥Î¡¦¥á¥ó¥º¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»ï¤òÃæ¿´¤Ë³èÆ°¤¹¤ë¥¹¥¿¥¤¥ê¥¹¥È¡£µ¡Ç½À¤È¥ê¥¢¥ë¥¯¥í¡¼¥¸¥ó¥°¤ò°Õ¼±¤·¤¿¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤òÆÀ°Õ¤È¤·¡¢30Âå°Ê¾å¤ÎÃËÀÌÜÀþ¤Ç¤Î¥â¥ÎÁª¤Ó¤ËÄêÉ¾¤¬¤¢¤ë¡£
¥¹¥¿¥¤¥ê¥¹¥È
Ryosuke Iwata¤µ¤ó
¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ë¤«¤é¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤Þ¤ÇÉý¹¤¤¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤òÆÀ°Õ¤È¤¹¤ë¡£¤³¤ÎÅß¤Ï¥ß¥ê¥¿¥ê¡¼²óµ¢¤Îµ¤Ê¬¤Ç¡¢¸ÅÃå¤Î¥â¥Ã¥º¥³¡¼¥È¤òÃµ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ºÇ¶á¤Ï¤Û¤ÜËèÆüÆé¤Î¿©¤ÙÈæ¤Ù¤ËË×Æ¬Ãæ¡£
¡Ö½µ´©GoodsPress DIGITAL¡×ÊÔ½¸Ä¹
¶â»Ò¹ä»Î
¥¯¥ë¥Þ¤Î¥É¥ì¥¹¥¢¥Ã¥×»ï¡¢Ãæ¸Å¼Ö¾ðÊó»ï¤ò·Ð¤ÆËÜ»ïÊÔ½¸Éô¤Ø¡£¥¯¥ë¥Þ¤ä¥Ð¥¤¥¯¤Ê¤É¤Î¾è¤ê¤â¤Î¹¥¤¤Ç¡¢²ÈÅÅ¤âÂç¹¥Êª¡£¥â¥ÎÁª¤Ó¤Ç¤Ï¡Ö¥³¥¹¥Ñ¡×¤ò½Å»ë¡£ºÇ¶áÇã¤Ã¤¿¤â¤Î¤ÏMac mini¡£
¡ÚÂç¾Þ¡Û
¢£Åß¤Î°Å·¸õ¤ËÂÐ±þ¤¹¤ëÊÝ²¹À¤ËÍ¥¤ì¤¿¥³¡¼¥È
¥ß¥º¥Î¡ßÍÎÉþ¤ÎÀÄ»³
¡Ö¥Õ¡¼¥ÉÉÕ¤¥¹¥Æ¥ó¥«¥é¡¼¥³¡¼¥È¡ÚBREATH THERMO¡Û¡×¡Ê3Ëü7290±ß¡Ë
¤È¤Æ¤âÃå¤ä¤¹¤¯¡¢¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Î¾å¤Ë¤µ¤é¤Ã¤È±©¿¥¤ë¤À¤±¤ÇÃÈ¤«¤¤¡£¥Ö¥ì¥¹¥µ¡¼¥â°Ê³°¤Ë¤â¹â¤¤ÂÑ¿å°µ¤ÈÆ©¼¾À¤ò¸Ø¤ê¡¢¼è¤ê³°¤·¤Ç¤¤ë¥Õ¡¼¥É¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤â¤¦¤ì¤·¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¡ÊËÒÅÄ¤µ¤ó¡Ë
¥Î¥ë¥Ç¥£¥Ã¥¯¥¹¥¡¼¤ÎÆüËÜÂåÉ½¥¦¥§¥¢¤ÈÆ±¤¸É½ÃÏ¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢µ¡Ç½Åª¤Ê¥ß¥º¥Î¤é¤·¤µ¤Ï»Ä¤·¤Ä¤Ä¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¥¦¥§¥¢¤È¤âÁêÀ¥Ð¥Ã¥Á¥ê¤ÊÅÔ²ñÅª¤Ê¥³¡¼¥È¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ÊIwata¤µ¤ó¡Ë
µÞ¤Ê±«¤Ë¤â¶¯¤¯¡¢¤·¤«¤âÃÈ¤«¤¤¡£¸«¤¿ÌÜ¤¬¤¹¤Ã¤¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¥¹¡¼¥Ä¤Ë¤âÆñ¤Ê¤¯¹ç¤ï¤»¤é¤ì¤Þ¤¹¡ª¡ÊÆÉ¼ÔÅêÉ¼ P.N.¤È¤Ê¤ê¤Î¥¸¥ç¡¼¥¸¤µ¤ó¡Ë
µÛ¼¾È¯Ç®ÁÇºà¡Ö¥Ö¥ì¥¹¥µ¡¼¥â¡×¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥¹¥Æ¥ó¥«¥é¡¼¥³¡¼¥È¡£ÂÑ¿å°µ20,000mm¤ò¸Ø¤ê¡¢ËÉÉ÷À¡¦Æ©¼¾À¤Ë¤âÍ¥¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Âµ¤Ë¤ÏÃæÌÊ¤ò¤¢¤¨¤ÆÆþ¤ì¤º¡¢Æ°¤¤ä¤¹¤¤¤Î¤âÆÃÄ§¡£¥Õ¡¼¥É¤ÏÃåÃ¦²ÄÇ½¡£
¢¥¿ÍÂÎ¤«¤éÈ¯À¸¤¹¤ë¿åÊ¬¤òµÛ¼ý¤·¤ÆÈ¯Ç®¸ú²Ì¤ò¤â¤¿¤é¤¹¡¢¥ß¥º¥Î¤ÎÆÈ¼«ÁÇºà¡Ö¥Ö¥ì¥¹¥µ¡¼¥â¡×¤òÃæÌÊ¤ËºÎÍÑ
¡Ú¥À¥¦¥ó¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¾Þ¡Û
¢£ËÉÉ÷¡¦Ùû¿åÀ¤ò»ý¤Ä·ÚÎÌ¤ÇÃÈ¤«¤¤¥À¥¦¥ó¥³¡¼¥È
¥â¥ó¥Ù¥ë
¡ÖU.L.¥È¥é¥Ù¥ë¥À¥¦¥ó ¥Ï¡¼¥Õ¥³¡¼¥È¡×¡Ê2Ëü9200±ß¡Ë
³Î¤«¤Ê¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤òÈ÷¤¨¤Ê¤¬¤é¥³¥¹¥Ñ¤Ë¤âÍ¥¤ì¤¿¥â¥ó¥Ù¥ë¤é¤·¤¤1Ãå¤Ç¤¹¡£¥ë¥Ã¥¯¥¹¤âÀöÎý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥·¥Á¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤ÇÃåÍÑ¤Ç¤¤ëÈÆÍÑÀ¤Î¹â¤µ¤â¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡ÊÅºÅÄ¤µ¤ó¡Ë
800¥Õ¥£¥ë¥Ñ¥ï¡¼¤Î¹âÉÊ¼Á¥À¥¦¥ó¤òÉõÆþ¤·¤¿¡¢·ÚÎÌ¤Ê¥ß¥É¥ë¾æ¤Î¥³¡¼¥È¡£¹â¤¤ËÉÉ÷À¤ÈËÉ¿åÆ©¼¾À¤òÈ÷¤¨¤¿¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼ ¥É¥é¥¤¥Æ¥Ã¥¯¡×¤ò»ÈÍÑ¡£ËÉ´¨ÂÐºö¤â¥Ð¥Ã¥Á¥ê¤Î1Ãå¡£
¡Ú¥Ï¡¼¥É¥·¥§¥ë¾Þ¡Û
¢£¥ß¥Ë¥Þ¥ë¤Ç¾åÉÊ¡ª È©¿¨¤ê¤â¤¤¤¤²÷Å¬Àß·×
¥Ç¥µ¥ó¥È ¥ª¥ë¥Æ¥é¥¤¥ó
¡Ö¥Ï¡¼¥É¥·¥§¥ë¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¡È¥´¥¢¥Æ¥Ã¥¯¥¹ ¥¯¥ì¥¢¥¹¡É¡×¡Ê8Ëü8000±ß¡Ë
¥í¥´¤¬¥Ü¥Ç¥£¤ÈÆ±¿§·Ï¤Ç¡¢É¬Í×°Ê¾å¤Ë¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¼çÄ¥¤¬¤Ê¤¯¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¥·¡¼¥ó¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤ä¤¹¤¤¡£¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬ÎÉ¤¯¡¢¥Õ¡¼¥É¤ÎÎ©¤Á¤¬¥¥ì¥¤¤Ê¤Î¤Ç¾åÉÊ¤ËÃå¤³¤Ê¤»¤Þ¤¹¡Ê¶â»Ò¡Ë
¿·³«È¯¤Î´ÝÊÔ¤ßÎ¢ÃÏ¤È¥´¥¢¥Æ¥Ã¥¯¥¹¥á¥ó¥Ö¥ì¥ó¤òÅ½¤ê¹ç¤ï¤»¤¿»ÅÍÍ¡£Î¢ÃÏ¤ÏÇö¤¯¤Æ·ÚÎÌ¡¢È©¿¨¤ê¤â¤¤¤¤¤¿¤áÃå¿´ÃÏÈ´·²¡£¥ß¥Ë¥Þ¥ë¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤â¹¥°õ¾Ý¡£
¢¥2Îó¤Î¥¸¥Ã¥Ñ¡¼¤È¥á¥Ã¥·¥åÀ¸ÃÏ¤Ë¤è¤ê¡¢°áÉþÆâ¤ÎÉÔ²÷¤ÊÇ®¤ä¼¾µ¤¤òÆ¨¤¬¤»¤ë¥Õ¥í¥ó¥ÈÉôÊ¬¤Î¹½Â¤¤â¡ý
