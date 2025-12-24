2025-2026 ÆüËÜ¥«¡¼¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¶¡¦¥¤¥ä¡¼10¥Ù¥¹¥È¥«¡¼»î¾è²ñ¡ª¡¡µ¤¤Ë¤Ê¤ë¥¯¥ë¥Þ¤ò¤Þ¤È¤á¤Æ¥¤¥ó¥×¥ì¡¡ÃæÃ«ÌÀÉ§¡ßÀÐÅÄµ®¿Ã¡ÚÆ°²è¡Û
ÆüËÜ»Ô¾ì¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥â¥Ç¥ë¤¬°ìµó½¸·ë¡ª
¡¡ÆüËÜ¤Ç¤â¤Ã¤È¤â¸¢°Ò¤Î¤¢¤ë¥¯¥ë¥Þ¤Î¾ÞÅµ¤Ç¤¢¤ëÆüËÜ¥«¡¼¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¶¡¦¥¤¥ä¡¼¡£Á°Ç¯¤Î11·î1Æü¡ÁÅöÇ¯¤Î10·î31Æü¤Þ¤Ç¤ËÆüËÜ¤ÇÈ¯É½¡¢È¯Çä¤µ¤ì¤¿¥¯¥ë¥Þ¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢¾ò·ï¤òËþ¤¿¤¹¥â¥Ç¥ë¤¬¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¼Ö¤Î¤Ê¤«¤«¤é¡¢¥¯¥ë¥Þ¤ÎÍ¼±¼Ô¤Ë¤è¤Ã¤Æ¹½À®¤µ¤ì¤ëÁª¹Í°Ñ°÷¤¬¡¢¤Þ¤º¤Ï10Âæ¤Î10¥Ù¥¹¥È¥«¡¼¤òÁª½Ð¤·¡¢¤½¤Î¤Ê¤«¤«¤é¤µ¤é¤ËºÇ½ªÁª¹Í¤Ç1Âæ¤¬Áª¤Ð¤ì¤ë¤È¤¤¤¦»ÅÁÈ¤ß¡£
¡¡º£²ó¤Ï¡¢1¼¡Áª¹Í¤ò¾¡¤ÁÈ´¤¤¤¿10Âæ¤Ë¤è¤ë10¥Ù¥¹¥È¥«¡¼»î¾è²ñ¤Ë»²²Ã¡£Áª¹Í°Ñ°÷¤òÌ³¤á¤ëÃæÃ«ÌÀÉ§¤µ¤ó¤È¡¢¼Â¹Ô°Ñ°÷¤òÌ³¤á¤ëÀÐÅÄµ®¿Ã¤¬¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ë¥â¥Ç¥ë¤Ë°ìµ¤¾è¤ê¡£¥¤¥ó¥×¥ì¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£