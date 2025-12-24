Ìµ¿ÍÅ¹ÊÞ¤ÇÆ²¡¹¤È¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¡ÄËÉÈÈ¥«¥á¥é¤ËÂª¤¨¤é¤ì¤¿³°¹ñ¿Í½÷À¤¿¤Á¡á´Ú¹ñ
´Ú¹ñ¤ÎÌµ¿Í»Ò¤É¤âÉþÅ¹¤Ç¡¢¤Þ¤ë¤Ç¥Û¡¼¥à¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¤Î¤è¤¦¤Ë±ÇÁü¤ò»£±Æ¤·¤Æ¤¤¤¿³°¹ñ¿Í½÷À¤¿¤Á¤¬¡¢·Ù»¡¤Î»ö¾ðÄ°¼è¤ò¼õ¤±¤¿¡£
22Æü¡¢JTBC¡Ø»ö·ïÈÉÄ¹¡Ù¤Ç¤Ï¡¢µþµ¦Æ»»Ï¶½¡Ê¥¥ç¥ó¥®¥É¡¦¥·¥Õ¥ó¡Ë¤ÇÌµ¿ÍÅ¹ÊÞ¤ò±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤ëA¤µ¤ó¤ÎÂÎ¸³ÃÌ¤¬¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿¡£
ºÇ¶á¡¢A¤µ¤ó¤ÎÌµ¿ÍÅ¹ÊÞ¤Ç¡¢¤¢¤¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê½ÐÍè»ö¤¬µ¯¤¤¿¡£
º£·î2Æü¸áÁ°¡¢Ìµ¿ÍÅ¹ÊÞ¤ÎËÉÈÈ¥«¥á¥é±ÇÁü¤ò³ÎÇ§¤·¤¿A¤µ¤ó¤Ï¡¢³°¹ñ¿Í½÷À3¿Í¤¬1»þ´Ö¶á¤¯¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤¿¡£
½÷À¤¿¤Á¤ÏÅ¹Æâ¤ËÃÖ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¥Ï¥ó¥¬¡¼¥é¥Ã¥¯¤òÅ¹¤ÎÃæ±û¤Þ¤Ç°ÜÆ°¤µ¤»¡¢¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤ÎÁ°¤Ç¿ô½½Ê¬¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÉþ¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£
A¤µ¤ó¤Ï¡ÖÍèÅ¹¤¬¤¢¤ë¤ÈÄÌÃÎ¤¬Íè¤ë¤¬¡¢¤½¤ì¤¬¤º¤Ã¤ÈÌÄ¤êÂ³¤±¤ë¤Î¤ÇËÉÈÈ¥«¥á¥é¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¤³¤ó¤Ê¾ìÌÌ¤òÌÜ¤Ë¤·¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
A¤µ¤ó¤¬´ÉÍý»öÌ³½êÄ¹¤ËÏ¢Íí¤·¡¢½êÄ¹¤¬Å¹¤ËÅþÃå¤¹¤ë¤È¡¢½÷À¤¿¤Á¤Ï¹²¤Æ¤Æ¤½¤Î¾ì¤òÎ¥¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¥í¥·¥¢¡¢Ãæ¹ñ¡¢¥¦¥º¥Ù¥¥¹¥¿¥ó¹ñÀÒ¤Î½÷À¤¿¤Á¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¡£
·Ù»¡¤ÎÄ´¤Ù¤ËÂÐ¤·¡¢Èà½÷¤¿¤Á¤Ï¡ÖÊì¹ñ¤Ë¤¤¤ëÍ§¿Í¤¿¤Á¤Ë¤«¤ï¤¤¤¤Éþ¤ò¸«¤»¤¿¤«¤Ã¤¿¡×¤È¶¡½Ò¤·¤¿¤ÈÅÁ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤·¤«¤·A¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö½÷À¤¿¤Á¤¬»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥Ð¥Ã¥°¤ÎÃæ¤ËÊÌ¤ÎÉþ¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ê¤É¤òÆ§¤Þ¤¨¤ë¤È¡¢Å¹¤Î¾¦ÉÊ¤ò´Þ¤á¡¢¹ØÆþÂå¹Ô¤Þ¤¿¤ÏÈÎÇäÌÜÅª¤ÎÇÛ¿®¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¦¡×¤È¼çÄ¥¤·¤¿¡£