280²¯Í½ÁÛ¤«¤éµÞÍî¡ÄÂ¼¾å½¡Î´¤Ë¡Ö²¿¤¬µ¯¤¤¿¤Î¤«¡×¡¡ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢Êó¤¸¤¿53²¯°ÜÀÒ¤Î¥ï¥±
ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¤¬Ê¬ÀÏ¡¢°ÜÀÒ·èÄê¤¬´ü¸Â¥®¥ê¥®¥ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÍýÍ³
¡¡¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¤ÎÊÆÂç¥ê¡¼¥°°ÜÀÒ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¿Â¼¾å½¡Î´ÆâÌî¼ê¤Ï¡¢¥Û¥ï¥¤¥È¥½¥Ã¥¯¥¹¤È2Ç¯Áí³Û3400Ëü¥É¥ë¡ÊÌó53²¯6300Ëü±ß¡Ë¤Ç·ÀÌó¡£22Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö23Æü¡Ë¡¢ÆþÃÄ²ñ¸«¤ËÎ×¤ó¤À¡£°ÜÀÒ¼êÂ³¤¤Î³«»ÏÅö½é¤ÏÁí³Û¡Ö9·å¡Ê1²¯¥É¥ë¡áÌó157²¯±ß°Ê¾å¡Ë¡×¤ÎÂç·¿·ÀÌó¤â¼è¤êº»ÂÁ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤Ê¤¼¤³¤³¤Þ¤Çµ¬ÌÏ¤¬½Ì¾®¤·¤¿¤Î¤«¡£ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥ä¥Õ¡¼¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡×¤¬¤½¤ÎÇØ·Ê¤òÊ¬ÀÏ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡Ö¥à¥Í¥¿¥«¡¦¥à¥é¥«¥ß¤Ë²¿¤¬µ¯¤¤¿¤Î¤«¡©¡¡1²¯¥É¥ëµ¬ÌÏ¤Î·ÀÌó¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿Áª¼ê¤¬¡¢3400Ëü¥É¥ë¤Ç¹ç°Õ¤Ë»ê¤Ã¤¿·Ð°Þ¡×¤È¤¤¤¦µ»ö¤ÇÌÜ¤ò¸þ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£º£²ó¤Î·ÀÌó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¥í¡¼¥ê¥¹¥¯¡¦¥Ï¥¤¥ê¥¿¡¼¥ó¤Î°ÜÀÒ¤À¡×¤ÈÉ¾¤·¡¢¡Ö¥à¥é¥«¥ß¤¬²ÃÆþ¤·¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¥Û¥ï¥¤¥È¥½¥Ã¥¯¥¹¤ÎÇ¯ÊðÁí³Û¤ÏÈù¡¹¤¿¤ë¤â¤Î¤À¡£ºÇ°¤Î¥·¥Ê¥ê¥ª¤Ç¤â¡¢Âç»´»ö¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡25ºÐ¤È¤¤¤¦¼ã¤µ¤Ç°ÜÀÒ»Ô¾ì¤Ë½Ð¤¿Â¼¾å¤Ï¡¢NPB½Ð¿È¼Ô¤È¤·¤Æ¤ÏÆÍ½Ð¤·¤¿Ä¹ÂÇÎÏ¤¬ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¿¡£Æ±µ»ö¤Ï¡Ö·ÀÌó¶â¤È¥¹¥ï¥í¡¼¥º¤Ø¤Î¾ùÅÏ¶â¤ò¹ç¤ï¤»¤ì¤Ð¡¢MLBµåÃÄ¤Ë¤È¤Ã¤Æ1²¯¥É¥ëµ¬ÌÏ¤Î½ÐÈñ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤¬ÂçÊý¤Î¸«Êý¤À¤Ã¤¿¡×¤È»ØÅ¦¡£Ãæ¤Ë¤Ï8Ç¯Áí³Û1²¯8000Ëü¥É¥ë¡ÊÌó280²¯9000Ëü±ß¡Ë¤ÈÍ½ÁÛ¤¹¤ë¥á¥Ç¥£¥¢¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡ºÇÂç¤Î·üÇ°ºàÎÁ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¥¹¥È¥é¥¤¥¯¥¾¡¼¥óÆâ¤ÎÅêµå¤ËÂÐ¤¹¤ë¥³¥ó¥¿¥¯¥ÈÇ½ÎÏ¤À¡£Â¼¾å¤Î¥³¥ó¥¿¥¯¥ÈÎ¨¤Ï¥ä¥¯¥ë¥È»þÂå¤â°ì´Ó¤·¤Æ70¥Ñ¡¼¥»¥ó¥ÈÂæÁ°È¾¡£Âç¥ê¡¼¥°¤Ç¤ÏÊ¿¶Ñ¤¬82¥Ñ¡¼¥»¥ó¥ÈÁ°¸å¤Ç¡¢80¥Ñ¡¼¥»¥ó¥È¤ò³ä¤ê¹þ¤ó¤ÀÁª¼ê¤Ï6¿Í¤·¤«¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¥Ç¡¼¥¿¤ò¼¨¤·¡Ö¥à¥é¥«¥ß¤Î¼ÂºÝ¤Î»Ô¾ì²ÁÃÍ¤Ï¶È³¦¤ÎÍ½ÁÛ¤È¤ÏÂç¤¤¯°Û¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£µåÃÄÂ¦¤Ï¥¹¥È¥é¥¤¥¯¥¾¡¼¥óÆâ¤Ç¤Î¶õ¿¶¤êÎ¨¤Î¹â¤µ¤Ë¿¬¹þ¤ß¤·¤¿¤Î¤À¡×¤È·ëÏÀÉÕ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö¤³¤ì¤Ï¸½ºß¡¢³ÍÆÀ¤ËÊ¨¤¤¤Æ¤¤¤ë¥Û¥ï¥¤¥È¥½¥Ã¥¯¥¹¤Ë¤âÅö¤Æ¤Ï¤Þ¤ë¡£¤³¤ì¤Û¤ÉÂç¤¤Ê·üÇ°¤òÊú¤¨¤¿ÂÇ¼Ô¤ÈÄ¹´ü·ÀÌó¤ò·ë¤Ö°Õ»×¤Î¤¢¤ëµåÃÄ¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¼éÈ÷¤Ç¤Î¾ÍèÀ¤¬ÉÔÆ©ÌÀ¤À¤Ã¤¿¤È¤â»ØÅ¦¡£¡ÖÀ¤´Ö¤Ç¤Ï»°ÎÝ¼ê¤È¤·¤ÆµÄÏÀ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ÀìÌç²È¤Ï°ìÎÝ¼ê¤È¸«¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ì¤âÆÃÉ®¤¹¤Ù¤¼éÈ÷ÎÏ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤â¤·ºÇÄã¸Â¤Î¼éÈ÷ÎÏ¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢¹¶·âÌÌ¤Î¥ê¥¹¥¯¤â¼õ¤±Æþ¤ì¤ä¤¹¤«¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°´ü¸ÂÄ¾Á°¤Þ¤Ç¸ò¾Ä¤Î¾ðÊó¤¬Ë³¤·¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢ÂåÍý¿Í¤Ë¤è¤ë¾ðÊó¼×ÃÇ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡ÖÃ±¤Ë´Ø¿´¤¬·çÇ¡¤·¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¤Ç¤¢¤ë¤Î¤ÏÌÀ¤é¤«¤À¡×¤È¸·¤·¤¤¸«²ò¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÊTHE ANSWERÊÔ½¸Éô¡Ë