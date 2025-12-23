バルセロナに所属するスペイン代表FWラミン・ヤマルが、ラ・リーガ第17節のビジャレアル戦で見せたゴールパフォーマンスが話題となっている。



バルセロナはこの試合2-0で勝利を収めたが、ヤマルは63分にゴール前の混戦からトーキックでチームの2点目を挙げた。



ヤマルはこの後、指笛を吹くようなパフォーマンスを見せたが、スペイン『MARCA』やスペイン『SPORT』によると、これはゲームやアニメで有名な『イナズマイレブン』に出てくる鬼道有人をオマージュしたものだという。





ヤマルのこのパフォーマンスはホームであるビジャレアルサポーターへの挑発行為と勘違いされ、ブーイングを浴びたというが、頭を下げながら指笛を吹く姿は鬼道の必殺技である「皇帝ペンギン2号」を繰り出す時と似ており、ヤマルが真似したのではないかと現地メディアは報じている。しかし一方で、挑発行為だと感じた人もSNSで一定数いたことも現地メディアは触れている。また「ヤマルはアニメやビデオゲームの大ファン」と『MARCA』は伝えており、続けて「彼はドラゴンボールへの情熱を何度も共有し、マリオカートなどのゲームをプレイしている様子も投稿している」とヤマルは日本のアニメやゲームが大好きであることにも言及した。