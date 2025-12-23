ヤマルのゴールパフォーマンスが話題に!? イナズマイレブンの鬼道有人をオマージュか 「ヤマルはアニメやビデオゲームの大ファン」
バルセロナに所属するスペイン代表FWラミン・ヤマルが、ラ・リーガ第17節のビジャレアル戦で見せたゴールパフォーマンスが話題となっている。
バルセロナはこの試合2-0で勝利を収めたが、ヤマルは63分にゴール前の混戦からトーキックでチームの2点目を挙げた。
ヤマルはこの後、指笛を吹くようなパフォーマンスを見せたが、スペイン『MARCA』やスペイン『SPORT』によると、これはゲームやアニメで有名な『イナズマイレブン』に出てくる鬼道有人をオマージュしたものだという。
また「ヤマルはアニメやビデオゲームの大ファン」と『MARCA』は伝えており、続けて「彼はドラゴンボールへの情熱を何度も共有し、マリオカートなどのゲームをプレイしている様子も投稿している」とヤマルは日本のアニメやゲームが大好きであることにも言及した。
ゴール前で演出した混戦— U-NEXTフットボール (@UNEXT_football) December 21, 2025
意外性あふれるトーキックで#ラミン・ヤマル が追加点
