２０日深夜放送のテレビ東京系「ゴッドタン」にお笑いタレントの紺野ぶるまが出演し、私見を吐露した。

「気づいちゃったこと」を発表する企画で、紺野は「ＴＨＥ Ｗは見る人も受ける人もみんな舐（な）めている」というテーマで話を始めた。

「全然いやだとかじゃなくて」と前置きした紺野は、中目黒で行われたという２回戦の楽屋に「アイドルの人がいっぱい（いた）」と語った。「普段はアイドルやってるけど『ＴＨＥ Ｗなら頑張れる気がする』みたいな。表記は“女芸人”なんですけど。１６年間いろんなフリーライブ出てるんですけど、一回も会ったことないようなインスタグラマーみたいな女の人が紙袋いっぱい持って、中目黒の買い物がてらに来ましたみたいなテンションで（楽屋に）入って来た」と話した。

ネタであまり盛り上がらず楽屋に帰った“インスタグラマーみたいな人”同士が「『準決で会おうや』みたいに」拳を合わせていた現場を目撃したという。紺野はこれに対し「ウケてもないのに」と辛口。

さらに、アイドルや女優に向けお金をもらってネタを書く作家がいることについても言及。紺野のネタをマイナーチェンジしたようなネタを書く作家がいたことを明かし、パクリ疑惑に「暴れすぎでは？さすがに。そろそろ取り締まらないとやばいな」と語った。