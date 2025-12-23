´°·ë¤ÇÏÃÂê¡ª¡Ö¿ä¤·ÉðÆ»¡×¤ÎÀ»ÃÏ¤Ï²¬»³¡¡¡Ö¤µ¤µÎø¡×¡ÖRE-MAIN¡×¡Ö¤Î¤Î¤Á¤ã¤ó¡×¤â¡Ú²¬»³¤¬ÉñÂæ¤ÎÆó¼¡¸µ¤Þ¤È¤á¡Û
2025Ç¯12·î12Æü¡¢¡Ö¿ä¤·¤¬ÉðÆ»´Û¤¤¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é»à¤Ì¡×¡ÊÄÌ¾Î¡¦¿ä¤·ÉðÆ»¡Ë¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹12´¬¤¬È¯Çä¤µ¤ì¤¿¡£Êª¸ì¤ê¤¬´°·ë¤¹¤ë¡¢ºÇ½ª´¬¤Ç¤¢¤ë¡£
Æ±ºî¤Ï¥¢¥Ë¥á²½¡¢¥É¥é¥Þ²½¡¢¼Â¼Ì±Ç²è²½¤â¤¹¤ë¤Ê¤É¿Íµ¤Ì¡²è¤Ç¡¢2026Ç¯2·î¤Ë¤ÏÉñÂæ²½¤â·èÄê¡£´°·ë¸å¤â¤½¤ÎÀª¤¤¤Ï¤È¤É¤Þ¤ë¤È¤³¤í¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¡£
¤½¤ó¤Ê¡Ö¿ä¤·ÉðÆ»¡×¤ÎÉñÂæ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢²¬»³¸©²¬»³»Ô¤À¡£
²¬»³¸©¤òÉñÂæ¤È¤·¤¿Æó¼¡¸µºîÉÊ¤Ï¡¢Â¾¤Ë¤É¤ó¤Ê¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¡£11ºîÉÊ¤ò¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£
¡ÚÌ¡²è¡Û¿ä¤·¤¬ÉðÆ»´Û¤¤¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é»à¤Ì
²¬»³¸©¤Ç³èÆ°¤¹¤ë¥Þ¥¤¥Ê¡¼ÃÏ²¼¥¢¥¤¥É¥ë¡ÚChamJam¡Û¤Î¡¢Æâµ¤¤Ç¿Í¸«ÃÎ¤ê¤Ê¿Íµ¤ºÇ²¼°Ì¥á¥ó¥Ð¡¼¡ÚÉñºÚ¡Ê¤Þ¤¤¤Ê¡Ë¡Û¤Ë¿ÍÀ¸¤¹¤Ù¤Æ¤òÊû¤²¤Æ±þ±ç¤¹¤ëÇ®¶¸Åª¥Õ¥¡¥ó¤¬¤¤¤ë¡£¼ýÆþ¤Ï¿ä¤·¤Ë¹×¤°¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Ï¹â¹»»þÂå¤ÎÀÖ¥¸¥ã¡¼¥¸¡£°¦¤·¤¹¤®¤Æ¥é¥¤¥ÖÃæ¤ËÉ¡·ì¥Ö¡¼¤¹¤ë...ÅÁÀâ¤Î½÷¡Ú¤¨¤ê¤Ô¤è¡Û¤µ¤ó¡ª¡¡ÉñºÚ¤¬ÉðÆ»´Û¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤ÄÆü¤Þ¤Ç...¤¨¤ê¤Ô¤è¤ÎÁ´¿ÈÁ´Îî·¹¤±¤¿¥É¥ë¥ò¥¿³èÆ°¤ÏÂ³¤¯¤Ã¡ª
¼ç¤ÊÉñÂæ¤Ï²¬»³»Ô¡£
¡ÚÌ¡²è¡Û¤µ¤µ¤ä¤¯¤è¤¦¤ËÎø¤ò±´¤¦
¹â¹»Æþ³Ø½éÆü¡¢¿·ÆþÀ¸¤Î¤Ò¤Þ¤ê¤Ï¿·ÆþÀ¸´¿·Þ²ñ¤Ç±éÁÕ¤·¤¿¥Ð¥ó¥É¤Î¥Ü¡¼¥«¥ë¡¦°Í¡Ê¤è¤ê¡Ë¤Ë¡¢¤Ò¤È¤á¤Ü¤ì¤È¤¤¤¦Ì¾¤ÎÆ´¤ì¤òÊú¤¯¡£¹»¼Ë¤Ç½Ð°©¤Ã¤¿°Í¤Ë¤½¤Î¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤ë¤Ò¤Þ¤ê¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤Þ¤Ã¤¹¤°¤Ëµ¤»ý¤Á¤òÅÁ¤¨¤ëÈà½÷¤Ë¡¢°Í¤Ï¤Ò¤È¤á¤Ü¤ì¤È¤¤¤¦Ì¾¤ÎÎø¿´¤òÊú¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¤......¤ª¸ß¤¤¹¥¤¤À¤±¤É¡¢¤É¤³¤«ÈùÌ¯¤Ë¤¹¤ì°ã¤¦¡¢¤Ò¤È¤á¤Ü¤ì¤«¤é»Ï¤Þ¤ëÎøÊª¸ì¡£
¡ÚÌ¡²è¡Û¥¢¥¥Ê¥¤¡ù¥À¥Þ¥·¥¤
U¥¿¡¼¥óÌ¼¤¬ÃÏ¸µºÆÀ¸Àë¸À¡ª¡ª¡¡5Ç¯¤Ö¤ê¤Ëµ¢¾Ê¤·¤¿¸µ·Ð±Ä¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È²ñ¼Ò¶ÐÌ³¤Î²Æ»°¥È¥³¤òÂÔ¤Á¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¤¹¤Ã¤«¤ê¼ä¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¾¦Å¹³¹¡£ÅÔ²ñ¤ÇÌ´ÇË¤ì¡¢°Õµ¤¾ÃÄÀ¤·¤¿¥È¥³¤Î¾¦¡ùº²¤Ë²Ð¤¬¤Ä¤¤¤¿¡ª¡©
ÉñÂæ¤Ç¤¢¤ë±ðËá»Ô¤Î¥â¥Ç¥ë¤ÏÄÅ»³»Ô¡£
¡ÚÌ¡²è¡Û±«ÌµÂ¼Ìò¾ì»º¶È²Ý·ó´Ñ¸÷·¸
Âç³Ø¤òÂ´¶È¤·¡¢ÃÏ¸µ¡¦±«ÌµÂ¼¡Ê¤¢¤á¤Ê¤·¤à¤é¡Ë¤ÎÌò¾ì¤Ë½¢¿¦¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤¿¶ä°ìÏº¡Ê¤®¤ó¤¤¤Á¤í¤¦¡Ë¡£¤³¤ÎÂ¼¤Î¹â¹»À¸°Ê¾å¤Î¼ã¤¤¼Ô¤Ï¶ä°ìÏº¡¢ÍÄ¤Ê¤¸¤ß¤Î¥á¥°¥ß¡¢¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Î¥Ð¥¤¥ÈÅ¹°÷¡¦À¡½ï¡Ê¥¹¥ß¥ª¡Ë¤Î3¿Í¤À¤±¡£´Ñ¸÷·¸¤òÌ¿¤¸¤é¤ì¤¿¶ä°ìÏº¤À¤¬¡¢ÆÃ»º¤âÌ¾½ê¤â¤Ê¤¤±«ÌµÂ¼¡£¤½¤ì¤Ç¤â²¿¤«¤È»ö·ï¤Ïµ¯¤³¤ë¤â¤Î¤Ç¡ª¡©
ºî¼Ô¤Ï¼¹É®¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢ÆçºêÄ®¡Ê¸½¡¦²¬»³»ÔÆî¶è¡Ë¤ÎÌò¾ì¤ò¼èºà¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÚÌ¡²è¡ÛÄ®¤Ç¤¦¤ï¤µ¤ÎÅ·¶é¤Î»Ò
ÎÐÊö»³¡Ê¤ê¤ç¤¯¤Û¤¦¤¶¤ó¡Ë¤ÎÅ·¶é¤ÎÌ¼¡¢½©É±¡Ê¤¢¤¤Ò¤á¡Ë¤Ï¡¢²¼³¦¤ÇÊì¿Æ¤ÈÊë¤é¤·¤Ê¤¬¤éÃæ³Ø¹»¤ËÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤ª»³¤Ç½¤¹Ô¤Ë¤Ï¤²¤àÍÄ¤Ê¤¸¤ß¤Î½Ö¡Ê¤·¤å¤ó¡Ë¤Á¤ã¤ó¤«¤é¡¢Å·¶é¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¤Î½¤¹Ô¤ò¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤¤¤ï¤ì¤ë¤¬¡¢ÃÇ¤êÂ³¤±¤ëËèÆü¤À¡£¤½¤ó¤Ê½©É±¤Î¿´¤ÎÃæ¤Ï¡¢Æ±µéÀ¸¤Î"¥¿¥±¥ë·¯"¤Î¤³¤È¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ê¤Î¤À¤¬...¡£¥Ø¥ó¥Æ¥³ÀÄ½Õ¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¡ª¡ª
¡Ú¥¢¥Ë¥á¡ÛÅ·ÃÏÌµÍÑ¡ª
Ê¿ËÞ¤Ê¹â¹»À¸¡¢ËïÌÚÅ·ÃÏ¤Ïµ¢ÂðÅÓÃæ¡¢ò´¸Æ¤ÈÌ¾¤Î¤ëÈþ¾¯½÷¤È½Ð²ñ¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢Èà½÷¤ÎÀµÂÎ¤¬»ØÌ¾¼êÇÛÃæ¤Î±§Ãè³¤Â±¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£ò´¸Æ¤òÄÉ¤¦¶ä²Ï·Ù»¡(¥®¥ã¥é¥¯¥·¡¼¥Ý¥ê¥¹)¤Î·º»ö¡¦ÈþÀ±¤È¤ÎÂçÁûÆ°¡£¤½¤Î¸å¡¢¼ùÍëÀ±¤Î¹Ä½÷¡¦°¤½Å²â¡õº½º»Èþ¡¢Å·ºÍ²Ê³Ø¼Ô¡¦ÏÉ±©¡¢ÈþÀ±¤ÎÁêËÀ¡¦À¶²»¤¬¸½¤ì¤Æ¡¢Å·ÃÏ¤Î¤Þ¤ï¤ê¤ÏÁû¤¬¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ë...¡£
¡ÚÌ¡²è¡Û¤Î¤Î¤Á¤ã¤ó
1999Ç¯¸ø³«¤Î¥¹¥¿¥¸¥ª¥¸¥Ö¥ê¤Î¥¢¥Ë¥á±Ç²è¡Ö¥Û¡¼¥Û¥±¥¥ç¡¡¤È¤Ê¤ê¤Î»³ÅÄ¤¯¤ó¡×¤Î¸¶ºî¥Þ¥ó¥¬¡Ö¤È¤Ê¤ê¤Î»³ÅÄ¤¯¤ó¡×¤ÎÂ³ÊÔ¡£
ÉñÂæ¤È¤Ê¤ë¤¿¤Þ¤Î¤Î»Ô¤Î¥â¥Ç¥ë¤Ï¶ÌÌî»Ô¡£
¡Ú¾®Àâ¡Û¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼
¡Ö¤½¤¦¤À¡¢ËÜµ¤¤Ë¤Ê¤ì¤è¡£ËÜµ¤¤Ç¸þ¤«¤Ã¤Æ¤³¤¤¡£¡½¡½´Ø·¸¤Ê¤¤¤³¤ÈÁ´Éô¤¹¤Æ¤Æ¡¢¤ª¤ì¤Îµå¤À¤±¤ò¸«¤í¤è¡×²¬»³¸©¶¤ÎÃÏÊýÅÔ»Ô¡¢¿·ÅÄ¤Ë°ú¤Ã±Û¤·¤Æ¤¤¿¸¶ÅÄ¹ª¡£Å·ºÍ¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤È¤·¤Æ¤ÎºÍÇ½¤ËÀäÂç¤Ê¼«¿®¤ò»ý¤Ä¹ª¤ÎÁ°¤Ë¡¢Æ±µéÀ¸¤Î±ÊÁÒ¹ë¤¬¸½¤ì¡¢Èà¤È¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤òÁÈ¤à¤³¤È¤òÇ®Ë¾¤¹¤ë¡£
¼ç¤ÊÉñÂæ¤Ï¿·ÅÄ»Ô¡£
¡ÚÌ¡²è¡Û¤á¤¯¤ê¤á¤¯¤ë
ÁÒÉß¤ÎÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤³¹ÊÂ¤ß¤ÎÃæ¤Ç¡¢¾¯¤·¤º¤ÄÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤¯10Âå¤Î¼ã¼Ô¤¿¤Á¡£
¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¤³¤È¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤Ê¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤¤³¤È¤Ç¾Ð¤¤¤¢¤¦¡½¡½¡£
Ã¯¤·¤â¤Îµ²±¤Ë¤¢¤ë¶µ¼¼¤Ç¤ÎÉ÷·Ê¡¢¤¯¤¹¤°¤Ã¤¿¤¯¤Æ°¦¤ª¤·¤¤ÀÄ½Õ»þÂå¤Î¥Ú¡¼¥¸¤ò¤á¤¯¤ê¤á¤¯¤ë¡£
¡Ú¥¢¥Ë¥á¡ÛRE-MAIN
Ãæ³Ø3Ç¯¤ÎÅß¡¢¿åµå¤ÎÁ´¹ñÂç²ñ¤ÇÍ¥¾¡¤·¤¿À¶¿å¤ß¤Ê¤È¤Ï¤½¤Îµ¢ÂðÅÓÃæ¡¢ ¸òÄÌ»ö¸Î¤ËÁø¤¤ºª¿ç¾õÂÖ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£ 203Æü¸å¡¢¤è¤¦¤ä¤¯ÌÜ³Ð¤á¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Èà¤ÏÃæ³Ø3Ç¯´Ö¤Îµ²±¤ò¼º¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£ ¿åµå¤«¤éÎ¥¤ì¡¢µ¤»ý¤Á¤â¿·¤¿¤Ë»³Æî¹â¹»¤ØÆþ³Ø¤·¤¿¤ß¤Ê¤È¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ ¤Ò¤È¤Ä¤ÎÌóÂ«¤ò¥¥Ã¥«¥±¤Ë¤½¤³¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿Ãç´Ö¤¿¤Á¤È¿åµå¤ò»Ï¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£ ¤·¤«¤·¡¢¼å¾®¿åµåÉô¤Ë¤ÏÍÍ¡¹¤Êº¤Æñ¤¬ÂÔ¤Á¼õ¤±¤Æ¤¤¤Æ......¡£
ÉñÂæ¤ÏÁÒÉß»Ô¡£
¡Ú±Ç²è¡Û¤Ò¤ë¤ÍÉ± ¡ÁÃÎ¤é¤Ê¤¤¥ï¥¿¥·¤ÎÊª¸ì¡Á
²¬»³¸©ÁÒÉß»Ô¤ÇÉã¿Æ¤ÈÆó¿ÍÊë¤·¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¿¹Àî¥³¥³¥Í¡£²¿¤Î¼è¤êÊÁ¤âÌµ¤¤Ê¿ËÞ¤Ê½÷»Ò¹âÀ¸¤ÎÈà½÷¤Ï¡¢¤Ä¤¤¤Ä¤¤µïÌ²¤ê¤Ð¤«¤ê¡£¤½¤ó¤ÊÈà½÷¤ÏºÇ¶á¡¢ÉÔ»×µÄ¤Ê¤³¤È¤ËÆ±¤¸Ì´¤Ð¤«¤ê¸«¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£Ìµ¸ý¤ÇÌµ°¦ÁÛ¤Ê¥³¥³¥Í¤ÎÉã¿Æ¤Ï¡¢¤½¤ó¤ÊÈà½÷¤ÎÍÍ»Ò¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤«ÃÎ¤é¤º¤«¡¢¼«Æ°¼Ö¤Î²þÂ¤¤Ë¤Ð¤«¤êÌÀ¤±Êë¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£2020Ç¯¡¢Åìµþ¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Î3ÆüÁ°¡£ÆÍÁ³Éã¿Æ¤¬·Ù»¡¤ËÂáÊá¤µ¤ìÅìµþ¤ËÏ¢¹Ô¤µ¤ì¤ë¡£¤É¤¦¤·¤è¤¦¤â¤Ê¤¤Éã¿Æ¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢¤½¤³¤Þ¤Ç¤Î°»ö¤òÆ¯¤¤¤¿¤È¤Ï¤É¤¦¤·¤Æ¤â»×¤¨¤Ê¤¤¡£¥³¥³¥Í¤Ï¼¡¡¹¤ÈÉâ¤«¤Ó¾å¤¬¤ëÆæ¤ò²ò·è¤·¤è¤¦¤È¡¢¤ª¤µ¤Ê¤Ê¤¸¤ß¤ÎÂç³ØÀ¸¥â¥ê¥ª¤òÏ¢¤ì¤ÆÅìµþ¤Ë¸þ¤«¤¦·è°Õ¤ò¤¹¤ë¡£¤½¤ÎÅÓ¾å¡¢Èà½÷¤Ï¤¤¤Ä¤â¼«Ê¬¤¬¸«¤Æ¤¤¤ëÌ´¤Ë¤³¤½¡¢»öÂÖ¤ò²ò·è¤¹¤ë¸°¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤¯¡£Ì´¤È¥ê¥¢¥ë¤ò¤Þ¤¿¤¤¤ÀÉÔ»×µÄ¤ÊÎ¹¤Ë½Ð¤ë¥³¥³¥Í¡£¤½¤ì¤ÏÈà½÷¤Ë¤È¤Ã¤Æ»×¤¤¤¬¤±¤º¡¢"ÃÎ¤é¤Ê¤¤¥ï¥¿¥·"¤ò¸«¤Ä¤±¤ëÎ¹¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡ÚÌ¡²è¡Û¥Ï¥ë¥«¤ÎÆ«
Æü¾ï¤ËÊªÂ¤ê¤Ê¤µ¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¾®»³¤Ï¤ë¤«¤Ï¡¢¥Ç¥Ñ¡¼¥È¤ÇÈ÷Á°¾Æ¤ÎÅ¸Í÷²ñ¤òÌÜ¤Ë¤¹¤ë¡££±Ëç¤ÎÂç»®¤Ë¿´¤òÃ¥¤ï¤ì¤¿¤Ï¤ë¤«¤Ï¡¢È÷Á°¾Æºî²È¡Ò¼ãÃÝ½¤¡Ó¤ÎÌ¾Á°¤À¤±¤òÍê¤ê¤Ë¡¢²¬»³¸©È÷Á°»Ô¤ØÈô¤Ö!
ÉñÂæ¤ÏÈ÷Á°»Ô¡£
