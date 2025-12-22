元キャバクラ嬢で実業家、インフルエンサーの進撃のノアさん（30）との離婚を発表した、YouTuberのヒカルさん（34）が、2025年12月20日にYouTubeを更新。離婚発表直後の心境を明かした。

「今僕が見るべきは、山じゃなく木なんだな」

ヒカルさんと進撃のノアさんは25年5月31日、「交際0日婚」での結婚を発表したが、12月19日、結婚から約6か月で離婚したことがヒカルさんのYouTubeチャンネルで明かされた。

ヒカルさんの12月20日のYouTubeでは「離婚発表から1日が経ちまして、今、朝です」と切り出した。そして、離婚発表の動画に寄せられたコメントに「ほとんど目を通しました」として、こう語った。

「もちろん受け止めるつもりなんですけど、今僕が見るべきは、山じゃなく木なんだなっていう」

離婚発表の動画が話題になり、普段ヒカルさんの動画を見ない人からも再生されているという。「そこのコメントが大半なんで、そればっか見ちゃいがち」になってしまっているとした。

しかし「普段からずっと見てくれてる（中略）人たちの声で一番多かったのが、3日ぶりの動画が15分なのかよっていう」。ヒカルさんは「そこの声を今は聞くべきなのかな」として、「前を向くっていう意味でも」今回の動画を撮影していると話した。

スタッフから「今ヒカル的には、心機一転頑張るっていう感じになっとうってこと？」と聞かれると、ヒカルさんはこう語った。

「もちろん。てかそれしかなくない？それ以外にやりたいこともないし。結局俺、YouTubeがやりたいわけやから。もっと動画撮りたいとか、出したいみたいな思いが強かったから」

「とやかく言われることに関してはもう、どうしようもないやん。これを拾ったところでやれることがもう何もないから、そこはいったん置いといて、この状況でもヒカルチャンネルを見たい、楽しみたいんだって言ってくれてる人たちに向けて、動画を撮って出していきたいと思ってます」

この後、3時間以上にも及ぶ動画が続いた。