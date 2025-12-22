【10.1インチ タブレット】 12月22日 発売 価格：16,500円

3COINSは、Android OS搭載「10.1インチ タブレット」を本日12月22日に発売する。価格は16,500円。

本製品は、Android OS Go Edition 15を搭載した10.1インチタブレット。動画の視聴や映画鑑賞、電子書籍を読むのにもぴったりな、使い勝手のいい画面サイズとなっており、Wi-Fi環境下でインターネット利用ができる。

軽量設計のため、持ち運びも便利。仕事用、プライベート用で分けて使用するセカンドタブレットとしても利用できる。なおアウトカメラ・インカメラともに200万画素（1,600×1,200）となっている。

【主な特徴】【10.1インチ タブレット】【製品仕様】

【付属品】

クイックスタートガイド、取扱説明書、保証書

※USB-ACアダプター、USBケーブルは付属していません。取扱説明書をご確認のうえ、別途ご用意ください。

