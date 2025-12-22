2025年も、多くの“事件”が物議を醸す年となった。本誌が掲載した記事のなかで、とくに反響が大きかった記事の数々を、“炎上事件簿”という形で振り返る。（7月26日配信記事を再掲。記事は原文ママ）

今、その演出にユーザーから根強く“疑問”の声が上がっているCMがある。綾瀬はるかが出演するユニクロのCMだ。

「綾瀬さんは現在、同社のブランド『エアリズム』のブラトップのCMに出演しています。2021年から『LifeWear』のスペシャルアンバサダーとして同社のさまざまなCMに登場してきましたが、3月から放送されている『LifeとWear／親友』編が、とくに注目を集めています」（芸能記者）

CMは冒頭からインパクト大。サザンオールスターズのBGM『忘れられたBIG WAVE』をBGMに、綾瀬が背中ごしに上半身裸でホテルの窓辺に立ち、朝の光を浴びているシーンから始まる。その後、回想シーンで綾瀬が友人と思しき女性の前で泣き腫らす場面が挟まれ、ホテルに一緒に泊まっていた親友が、起きたてで「元気になった？」と声をかけるのだが……。

X上ではこの描写に対して素朴な疑問の声が続出している。

《何で上半身裸で窓際に立ってるのかな。CM見るたびに謎だわ》

《ユニクロのエアリズムのCM、綾瀬はるかの上裸（背中だけだけど）に必然性ある？》

《綾瀬はるかが上半身裸のCMが嫌いで仕方ないんだが。。裸になる意味分からない》

《実際にこんな事してる人がいたら、外から丸見えじゃん》

など、必要性を感じない“不可解演出”に違和感を覚えている人もいるようだ。

「綾瀬さんの美しさを印象づけるための演出なのかもしれませんが、ストーリーの背景や人物関係が曖昧なため、疑問やモヤモヤが広がっているようですね。

綾瀬さんといえば2024年7月に『NEWSポストセブン』で、SixTONESのメンバー・ジェシーとの熱愛が報じられました。11歳年下の人気アイドルとの交際は話題となり、ますますキレイになったという声も多いです。さらに同年、写真集『原色 綾瀬はるか 2013-2024』（文藝春秋）を出版。水着姿も披露し、年齢を重ねても“美”を怠らないスタンスが称賛されています。

今回のCMは、こうした綾瀬さんの“背中美”を売りにしようとしているのかもしれませんが、裸ではブラトップの宣伝にはなりませんからね……。同商品は女性向けのものですから、不可解な“裸シーン”を入れることには慎重になったほうがよかったかもしれません」（芸能ジャーナリスト）

もちろん、綾瀬の背中は美しいわけだけど……。