「1枚のシートがスタンドになる」というコンセプトのシリコン製スタンド「iFLEX Buddy」。

スマホやタブレットを、毎回ベストな位置に置きたい人には、少し気になる存在かもしれません。見た目はとてもシンプル。ただ、日常のなかで使ってみると、置きたいときに、置きたい形で使える点が、驚くほど便利でした。

手で形をつくれる汎用性の高さ

「iFLEX Buddy」はシリコン製。そのため、手で軽く曲げるだけで、狙った形をそのまま保ってくれます。一般的なスタンドでは角度調整が「3段階」など決まっていることが多いなか、「この角度か、この角度」という制限はありません。

たとえば、照明の反射を避けたいときや、寝転びながら画面をのぞきたいときなど、シーンに応じた微調整も手元で完結。この感覚は、日常使いのなかで効いてきます。

タブレットはどこまでいける？ 横置きなら現実的な安定感

気になるのは保持力。スマホは問題なさそうですが、タブレットはどうでしょうか。

12インチクラスのタブレットを試したところ、

・縦置き：重心が高くなり、やや不安定 ・横置き：実用的な安定感あり

という結果でした。一度つくった形が、時間とともに崩れてくることもありません。動画視聴や資料確認など、横向きで使うことが多い用途であれば、特に不便は感じにくい印象です。薄くて軽いスタンドで、ここまで支えられるなら、日常用途としては十分だと感じました。

使う場所を限定しない。役割が変わるスタンド

「iFLEX Buddy」は、置く・引っ掛ける・吊るす、といった使い方ができます。そのため、場所ごとに役割を変えられるのが特長です。

デスク： モニターや棚に引っ掛けて、作業中にスマホで通知やタイムラインを確認。 車内： ヘッドレストの形に合わせて曲げて、後部座席用の簡易スタンドとして。 キッチン： フックに掛けて、レシピ動画を観やすい高さで再生。 トイレ： タオルハンガーに引っ掛けて、短い待ち時間に動画やニュースをチェック。

1カ所に固定されないので、「部屋ごとにスタンドを置く」という発想が不要になります。一緒に移動するスタンド、そんなイメージです。

汚れを気にしなくていい。水洗いできるシリコン素材

毎日使うモノだからこそ、汚れやすさは気になるポイント。「iFLEX Buddy」は、全体がシリコン素材で覆われています。フックへの吊り下げと自由変形、水に強い素材のおかげで、多少汚れが付着しても水洗いできるのは心強いポイントでした。

汚れたら洗面所でサッと洗ってタオルで拭くだけ。お風呂場での動画鑑賞にも気兼ねなく持ち込めます。「洗える」という安心感は、思っているより出番を増やしてくれます。

家でも外出先でも、スマホをちょうどいい位置に置きたい。そんなとき、形を変えて対応できるスタンドが1つあると、意外と助かります。

現在は、5周年記念の感謝祭も実施中とのこと。気になっていた人は、仕様やサイズ感だけでも、以下から一度チェックしてみるといいかも。

