「散歩」が東大合格のきっかけになった生徒

私たちはこれまで、実際に大学に合格した生徒の志望理由書を1万件以上集め、どんな子が合格しているのかを徹底的に分析してきました。その中で、合格者はいくつかの『合格者の共通点』があることがわかっています。

その1つが、「巻き込み力」です。

「巻き込み力」で東大の推薦入試に合格した人の話をしましょう。私が取材した東大経済学部推薦合格者の中に、非常に印象的な学生がいました。

彼は面接でこう答えたそうです。

「高校時代に力を入れていたことは、散歩です。」

東大を受験している生徒が「散歩」と言う。一見、意味のわからない答えに思えますよね。ところが、話を聞くとその“散歩”には、彼なりの明確な目的がありました。

彼は地域の町並みを歩きながら、出会った人に積極的に話しかけ、地域の課題をヒアリングしていたのです。「空き家が増えて困っている」「商店街に若者が来ない」「観光客が減っている」そうした話を聞く中で、地域の課題に気づき、その解決策を考えるための課外活動を立ち上げていきました。

面接でも、彼は自分の他の実績を誇るのではなく、「私は散歩を通じて、人と関わり、地域の課題を知ることを続けてきました」と、自分の“身の回りの行動”を軸に語ったそうです。結果、彼は東京大学経済学部の推薦入試に合格しました。

東大が評価したのは、「歩くこと」ではなく「人を巻き込む力」

もちろん、散歩そのものが合格の理由ではありません。彼が評価されたのは、「他者を巻き込み、対話を通じて行動を起こす力」です。

地域で出会った人に積極的に声をかけ、課題を聞き取り、それをもとにプロジェクトを動かす。それは、単に知識を持っているだけではできないことです。他人を信頼させる力、会話を通じて関係を築く力、そして“人を動かす力”がなければ成立しません。

東大はその力を見抜き、「この生徒なら大学に入ってからも人を動かし、社会を変えていくだろう」と判断したのではないかと私は考えています。

「巻き込み力」は学力では測れないが、社会で最も必要な力

総合型選抜のような人物重視の入試では、「リーダーシップ」や「探究力」と並んで、巻き込み力が非常に重視されます。

それは、現代社会が複雑で、個人の力だけでは問題を解決できない時代だからだと考えられます。SDGsや地域活性、環境問題など、どのテーマを取っても、一人で完結する課題はありません。

他者の意見を聞き、立場の違う人を理解し、協力して動かす。その中心に立ってチームをつなぐ人が、これからの社会には必要とされています。

「でも、自分は人見知りだから無理かも」「うちの子は引っ込み思案だから」と思う人もいるかもしれません。

しかし、巻き込み力は生まれつきの才能ではなく、小さなコミュニケーションの積み重ねで育つ力です。

・話しかけられたら、きちんと笑顔で返す

・自分の考えを伝えるときに、「あなたはどう思う？」と相手に質問する

・何かを企画するときに、「一緒にやらない？」と声をかけてみる

こうした些細な行動の中に、巻き込み力の芽はあります。大事なのは、「自分の世界の中だけで完結しない」こと。他者と関わり続けることで、物事の見え方は確実に広がっていくのです。

